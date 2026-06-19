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હવે કપડાં ધોવાનો પાઉડર પણ નકલી! એરિયલ પાઉડર વાપરનારા સાવધાન! ગુજરાતમાં ઝડપાયું ગોડાઉન, 3 શખ્સોની અટકાયત

Surat News: સુરતમાં હવે કપડાં ધોવાનો પાઉડર પણ નકલી મળી આવતા ખળભળાટ મચ્યો છે. જી હા..એરિયલ પાઉડરના નામે નકલી પાઉડર બનાવતા ગોડાઉન પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. ઉત્રાણ પોલીસે આ ઘટનામાં 3 શખ્સોની અટકાયત કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:20 PM IST
હવે કપડાં ધોવાનો પાઉડર પણ નકલી! એરિયલ પાઉડર વાપરનારા સાવધાન! ગુજરાતમાં ઝડપાયું ગોડાઉન, 3 શખ્સોની અટકાયત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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