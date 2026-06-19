/હવે કપડાં ધોવાનો પાઉડર પણ નકલી! એરિયલ પાઉડર વાપરનારા સાવધાન! ગુજરાતમાં ઝડપાયું ગોડાઉન, 3 શખ્સોની અટકાયત

Surat News: રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી નકલી ખાદ્યપદાર્થોથી લઈને અનેક ચીજવસ્તુઓ પકડાવાનો સિલસિલો યથાવત છે, ત્યારે હવે સુરતમાંથી કપડાં ધોવાનો નકલી પાવડર બનાવવાનું મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. સુરતની ઉત્રાણ પોલીસે એક ગોડાઉન પર દરોડા પાડીને જાણીતી બ્રાન્ડ 'એરિયલ'ના નામે ડુપ્લિકેટ પાવડર બનાવતી ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ મામલે પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી ત્રણ ઈસમોની અટકાયત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
મોટા વરાછા આઉટર રિંગરોડ પાસે પોલીસના દરોડા
મળતી માહિતી મુજબ, સુરતના મોટા વરાછાથી આઉટર રિંગરોડ તરફ આવેલા એક ગોડાઉનમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે નકલી વોશિંગ પાવડર બનાવવામાં આવી રહ્યો હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. જેના આધારે એરિયલ કંપનીના મેનેજર અને ઉત્રાણ પોલીસની ટીમે સંયુક્ત રીતે આ ગોડાઉન પર અચાનક દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસની આ રેડ દરમિયાન ગોડાઉનની અંદર ચાલી રહેલું ડુપ્લિકેશનનું મોટું નેટવર્ક જોઈને અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા.
બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે થતું હતું ડુપ્લિકેશન
આ ગોડાઉનમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે નકલી પાવડર તૈયાર કરીને તેને બજારમાં અસલી તરીકે વેચવાનું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું હતું. ગ્રાહકોને છેતરીને અસલી બ્રાન્ડના નામે આ નકલી પાવડર પધરાવી દેવામાં આવતો હતો. પોલીસે દરોડા દરમિયાન ગોડાઉનમાંથી મોટી સંખ્યામાં મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, જેમાં એરિયલ કંપનીના લોગોવાળા ખાલી અને ભરેલા ડબ્બા, કંપનીના નકલી સ્ટીકરો અને પેકિંગ માટેના બોક્સ અને અન્ય રો-મટીરિયલ મળી આવ્યા છે.
ઉત્રાણ પોલીસની કડક કાર્યવાહી
પોલીસે ગોડાઉનમાંથી તમામ મુદ્દામાલ કબ્જે કરી લીધો છે અને આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સામેલ ૩ શખ્સોની અટકાયત કરી છે. આ નકલી પાવડર ક્યાં-ક્યાં સપ્લાય કરવામાં આવતો હતો અને આ રેકેટમાં અન્ય કેટલા લોકો સામેલ છે, તે દિશામાં પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.