/‘એ રાજુ...કહીને ટિકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલે પોલીસ સ્ટેશન બહાર બનાવ્યો વીડિયો, રાજુ ભમ્મરને આપી ધમકી

Controversy Queen Kirti Patel: સુરતમાં ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અને વિવાદોમાં રહેતી કીર્તિ પટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના વિવાદિત નિવેદનો અને આક્રમક વીડિયો માટે જાણીતી સ્ટાર કીર્તિ પટેલ ફરી એકવાર કાયદાના સકંજામાં આવી છે. સુરતના પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં કીર્તિ પટેલ અને ભાવનગરની સસ્પેન્ડેડ મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયા વિરુદ્ધ ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. કીર્તિ પટેલે પુણા પોલીસ સ્ટેશનની બહાર જઈને બૂમ બરાડા પાડ્યા હતા. એટલું જ નહીં, કીર્તિ પટેલે ફેમિલી વિશે બદનક્ષીકારક વીડિયો બનાવ્યાનો પણ આરોપ લાગ્યો છે.
અગાઉ નયના બારૈયા સાથે લગભગ 21 મહિના સુધી લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં
ભાવનગરના બોરડા ગામના સરપંચના પતિ અને વેપારી રાજુભાઈ ભમ્મરે નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ, આ બંને મહિલાઓ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર તેમના પરિવારની ગંભીર બદનક્ષી કરવામાં આવી છે અને તેમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે. ફરિયાદી રાજુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ અગાઉ નયના બારૈયા સાથે લગભગ 21 મહિના સુધી લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં હતા. સંબંધ પૂરો થયા બાદ નયનાની ઉશ્કેરણીથી કીર્તિ પટેલે રાજુભાઈ અને તેમના પરિવાર વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયા પર પૂર્વયોજિત ષડયંત્ર રચીને ઝેર ઓકવાનું શરૂ કર્યું હતું.
વ્હોટ્સએપ કોલ પર ધમકી અને અભદ્ર ભાષા
ફરિયાદ મુજબ, ગત 5 જૂન, 2026ના રોજ કીર્તિ પટેલે રાજુભાઈને વ્હોટ્સએપ કોલ કરીને તેમની પત્ની (જેઓ વર્તમાન સરપંચ છે) પર ગંભીર અને ખોટા આક્ષેપો કર્યા હતા. કીર્તિએ ફોન પર અત્યંત અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ કરી રાજુભાઈને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી.
"બહુ થયું, હવે એક પણ ખોટો કેસ સહન નહીં કરું."
આ મામલે ગુનો નોંધાયા બાદ કીર્તિ પટેલ પુણા પોલીસ સ્ટેશનની બહાર પહોંચી હતી અને જાહેરમાં આક્રમક મૂડમાં જોવા મળી હતી. વીડિયોમાં કીર્તિ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર બૂમ-બરાડા પાડતી અને ફરિયાદ કરનાર ‘રાજુ’ને ખુલ્લો પડકાર ફેંકતી સંભળાય છે. તેણે કહ્યું હતું કે, "બહુ થયું, હવે એક પણ ખોટો કેસ સહન નહીં કરું." કીર્તિએ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર જ ઊભા રહીને સામે આવવાની ચેતવણી આપી હતી અને પોતાના પર થયેલા કેસોને ખોટા ગણાવી સામો બદનક્ષીનો દાવો કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી.
પુણા પોલીસે આઈટી એક્ટની કલમ 67 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી
પુણા પોલીસે આ મામલે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) ની કલમ 296(બી), 351(2), 356(3), 54(આઈ) તેમજ આઈટી એક્ટની કલમ 67 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ કેસની તપાસ પુણા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર. એચ. મોરી કરી રહ્યા છે. અગાઉ પણ કીર્તિ પટેલ અનેક વિવાદોમાં રહી ચૂકી છે, ત્યારે આ નવો કેસ ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.