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‘એ રાજુ...કહીને ટિકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલે પોલીસ સ્ટેશન બહાર બનાવ્યો વીડિયો, રાજુ ભમ્મરને આપી ધમકી

Controversy Queen Kirti Patel: સુરતમાં ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અને વિવાદોમાં રહેતી કીર્તિ પટેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી. સુરતના પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં કીર્તિ પટેલ અને મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો. પુણા પોલીસ સ્ટેશનની બહાર જઈને બૂમ બરાડા પાડ્યા. ફેમિલી વિશે બદનક્ષીકારક વીડિયો બનાવ્યાનો આરોપ. ભાવનગરના બોરડા ગામના સરપંચના પતિ અને વેપારી રાજુભાઈ ભમ્મરે આ બંને સામે તેમના પરિવારની સોશિયલ મીડિયા પર ભયંકર બદનક્ષી કરવા અને ધમકી આપવા અંગે ફરિયાદ નોંધાઈ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 12, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:41 PM IST
‘એ રાજુ...કહીને ટિકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલે પોલીસ સ્ટેશન બહાર બનાવ્યો વીડિયો, રાજુ ભમ્મરને આપી ધમકી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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