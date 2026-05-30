/સુરત પોલીસની લાડકી ‘હસ્તી’ મુંબઈના પરિવારને દત્તક અપાઈ: CPની હાજરીમાં યોજાયો ભાવુક વિદાય પ્રસંગ

Surat Police Saves Abandoned Baby Hasti: શિયાળાની કકડતી ઠંડીમાં રાત્રિના સમયે એક પાષાણ હૃદયની જનેતાએ પોતાની નવજાત ફૂલ જેવી બાળકીને ડિંડોલીના ડેલાડવા તળાવ નજીક અવાવરું જગ્યાએ ત્યજી દીધી હતી. જોકે, કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવતી સુરત પોલીસ આ માસૂમ જીવ માટે ભગવાન બનીને આવી હતી.
પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: સુરત સમાજ સુરક્ષા કચેરી અને બાળ સંરક્ષણ ગૃહ દ્વારા એક પ્રશંસનીય અને અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે. સંસ્થા દ્વારા તાજેતરમાં જ ત્રણ નાની લક્ષ્મી રૂપી બાળકીઓને કાયદેસરની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી નવા પરિવારોને સોંપવામાં આવી છે. આ ખાસ એડોપ્શન (દત્તક) કાર્યક્રમ સુરત જિલ્લા કલેકટર અને પોલીસ કમિશનરની ગરિમામય હાજરીમાં યોજાયો હતો, જ્યાં તરછોડાયેલી બાળકીઓને શિશુગૃહમાં ઉછેર્યા બાદ ભારત સરકારની સત્તાવાર 'CARA' (Central Adoption Resource Authority) સ્કીમ હેઠળ લાયક પરિવારોની પસંદગી કરીને સોંપણી કરાઈ હતી.
આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં આકર્ષણ અને ભારે આસ્થાનું કેન્દ્ર સુરત શહેર પોલીસ પરિવારની સભ્ય બનેલી બાળકી ‘હસ્તી’ રહી હતી. હસ્તીને હવે મુંબઈના એક પરિવારે દત્તક લઈને પોતાની દીકરી બનાવી છે.હસ્તીની વિદાય વેળાએ સુરત પોલીસ કમિશનરના પત્ની સંધ્યા ગેહલોત અત્યંત ભાવુક થઈ ગયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજે પોલીસ પરિવારની દીકરીનું કન્યાદાન કરી રહ્યા હોય તેવી પવિત્ર અનુભૂતિ થઈ રહી છે.
આ બાળકીની કહાની કોઈ ફિલ્મી પટકથાથી કમ નથી: ૬ મહિના પહેલાની ઘટના: કોઈ માતા પોતાનું પાપ છુપાવવા માટે આ નવજાત બાળકીને ડીંડોલી વિસ્તારમાં તરછોડીને જતી રહી હતી. ડીંડોલી પોલીસને કંટ્રોલરૂમ તરફથી કોલ મળતા જ કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. આશ્ચર્યની વાત એ હતી કે જ્યારે પોલીસ ત્યાં પહોંચી ત્યારે બાળકી રડવાના બદલે પોલીસને જોઈને હસી રહી હતી. આ માસૂમિયત જોઈને પોલીસે તેને 'પોલીસની દીકરી' બનાવી દીધી. પોલીસ કમિશનરના પરિવાર દ્વારા જ આ વ્હાલસોયી બાળકીનું નામ ‘હસ્તી’ રાખવામાં આવ્યું હતું. ડીંડોલી પોલીસે સતત 6 મહિના સુધી આ બાળકીની સગી દીકરીની જેમ દેખરેખ અને માવજત કરી હતી.
સુરત પોલીસ વિભાગની ઈચ્છા હતી કે આ દીકરી મોટી થઈને પોલીસ બને. આ તરફ બાળકીને દત્તક લેનાર મુંબઈના પરિવારે પણ ઉમળકાભેર જણાવ્યું છે કે, તેઓ દીકરીનું નામ ‘હસ્તી’ જ ચાલુ રાખશે. એટલું જ નહીં, તેઓ તેને ભણાવી-ગણાવીને મોટી પોલીસ અધિકારી બનાવશે તેવી આશા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી. કાયદાકીય પ્રક્રિયા અંતર્ગત 'CARA' થકી મુંબઈના પરિવારને સોંપાતા જ હાજર રહેલા તમામ લોકોની આંખો હર્ષ અને વિદાયના આસુથી ભીની થઈ ગઈ હતી.