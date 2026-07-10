Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /સુરતમાં પૂર અને ભારે વરસાદનો કાળો કહેર; મૃત્યુઆંક 41 પર પહોંચ્યો, વધુ 8 લાશ મળી, પરિવારજનોમાં આક્રંદ

સુરતમાં પૂર અને ભારે વરસાદનો કાળો કહેર; મૃત્યુઆંક 41 પર પહોંચ્યો, વધુ 8 લાશ મળી, પરિવારજનોમાં આક્રંદ

Surat HevayRains: સુરત શહેરમાં પડેલા ભારે વરસાદ અને ત્યારબાદ આવેલી પૂરની સ્થિતિએ વિનાશક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં ડૂબી જવાથી અને કરંટ લાગવાની ઘટનાઓમાં અત્યાર સુધીમાં 41 લોકોના કરૂણ મોત નિપજ્યા છે. પૂરના પાણી ઓસરતાની સાથે જ એક પછી એક લાશ મળી આવતા સમગ્ર શહેરમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:50 AM IST
સુરતમાં પૂર અને ભારે વરસાદનો કાળો કહેર; મૃત્યુઆંક 41 પર પહોંચ્યો, વધુ 8 લાશ મળી, પરિવારજનોમાં આક્રંદ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદમાં કૂતરા બાદ હવે પાલતુ બિલાડીઓનું પણ રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત; જાણો છેલ્લી તારીખ
Ahmedabad Cat Registration Mandatory27 min ago
2
Recipe58 min ago
3
fifa world cup 20261 hr ago
4
dry methi1 hr ago
5
West Bengal PoliticsJul 09