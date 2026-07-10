/સુરતમાં પૂર અને ભારે વરસાદનો કાળો કહેર; મૃત્યુઆંક 41 પર પહોંચ્યો, વધુ 8 લાશ મળી, પરિવારજનોમાં આક્રંદ

Surat HevayRains: સુરતમાં ભારે વરસાદ અને પૂરની સ્થિતિએ ભારે તબાહી મચાવી છે. પૂરના પાણીમાં તણાઈ જવાથી અને ડૂબી જવાથી અત્યાર સુધીમાં મૃત્યુઆંક 41 પર પહોંચી ગયો છે, જેના કારણે સમગ્ર શહેરમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ખરવાસા, લિંબાયત, સારોલી અને ભેસ્તાન જેવા વિસ્તારોમાં પાણીમાં ડૂબી જવાથી અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જે અત્યંત દુઃખદ છે. આંકડાકીય રીતે જોઈએ તો, સોમવારે કરંટ લાગવાથી 3, મંગળવારે કરંટ અને ડૂબવાની ઘટનાઓમાં 9, બુધવારે વિવિધ દુર્ઘટનાઓમાં 15 અને ગુરુવારે ડૂબવાથી 13 લોકોના મૃત્યુ નોંધાયા છે. 41 પરિવારોમાં છવાયેલા આ માતમ માટે વહીવટી તંત્રની કથિત લાપરવાહીને પણ જવાબદાર ગણવામાં આવી રહી છે, જેને કારણે લોકોમાં ભારે રોષ અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
તંત્રની લાપરવાહી અને લોકોની આંખોમાં આફતના આંસુ
કુદરતી આફતની સાથે સાથે તંત્રની કથિત લાપરવાહી પણ આ કરૂણાંતિકા માટે જવાબદાર માનવામાં આવી રહી છે. ખરવાસા, લિંબાયત, સારોલી અને ભેસ્તાન જેવા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ રહેવાને કારણે અનેક લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. અચાનક આવેલી આ આફતે 41 પરિવારોમાં કાયમી માતમ પાથરી દીધો છે.
દિવસ પ્રમાણે ક્યા કેટલા મોત થયા
છેલ્લા ચાર દિવસમાં શહેરભરમાંથી મૃત્યુના સમાચારો આવતા રહ્યા છે:
વધુ 8 લાશ મળી આવતા ખળભળાટ
તાજેતરમાં હાથ ધરાયેલી કામગીરી દરમિયાન વધુ 8 લોકોના મૃતદેહ પાણીમાંથી મળી આવ્યા છે, જેનાથી મૃત્યુઆંકમાં વધારો થયો છે. ડૂબી જવાથી અને કરંટ લાગવાથી અત્યાર સુધીમાં કુલ 30 થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જેમાંથી તાજેતરમાં મળેલી વિગતો નીચે મુજબ છે..
સુરત શહેરમાં માંથી વધુ 8 લોકોની પાણીમાંથી લાશ મળી
લિંબાયત વિસ્તારમાં મોટી જાનહાનિ
સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત લિંબાયત વિસ્તારમાં અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ મનોજ લાલજી સારેલ (29 વર્ષ), જાવેદ હબીદ શાહ (22 વર્ષ) અને કામરાન સાદિક પટેલ (17 વર્ષ) પૂરનો ભોગ બન્યા છે. આ તમામ યુવાનોના પાણીમાં ડૂબી જવાથી મોત થતા પરિવારજનોમાં આક્રંદ જોવા મળ્યો છે. સુરતમાં આ ગંભીર સ્થિતિ બાદ વહીવટીતંત્રે મૃતકોના પરિવારજનોને મદદ પહોંચાડવા અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ન બને તે માટે કડક પગલાં લેવા લોકો માંગ કરી રહ્યા છે. શહેરના લોકોમાં કુદરતી આફત અને તંત્રની નિષ્ક્રિયતાને લઈને ભારે રોષ અને દુઃખની લાગણી જોવા મળી રહી છે.