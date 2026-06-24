/સુરત: માનસીની વિદાય બાદ અભયે પણ ફાની દુનિયાને કર્યું અલવિદા, પ્રેમ લગ્નનો કરૂણ અંજામ

સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલમાં બે દિવસ પહેલા એટલે કે 22 જૂનના રોજ આઘાતજનક ઘટના સામે આવી હતી જેમાં એક યુવક અને યુવતીએ હોટલના રૂમમાં ઝેરી દવા ગટગટાવી લીધી હતી. પત્ની માનસીનું તો ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નિપજ્યું હતું પરંતુ સારવાર દરમિયાન હવે પતિ અભયનું પણ મોત નિપજ્યું. અંતિમ પગલું ભરતા પહેલા તેમણે પરિવારજનોને મોબાઈલ પર એક મેસેજ મોકલ્યો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
કર્યા હતા પ્રેમ લગ્ન
એવું કહેવાય છે કે અભય અને માનસીએ બે વર્ષ પહેલા પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. કોર્ટ મેરેજ કર્યા બાદ ખુબ મનામણા પછી બંનેના પરિજનો લગ્ન માટે રાજી પણ થઈ ગયા હતા. એકમેકના સાથે રહેવાના સપના ત્યારે સાચા ઠરે એવું પણ જણાતું હતું. દોઢ વર્ષ પહેલા સગાઈ પણ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ ત્યારબાદ મૃતક માનસીના પિતા કોઈ કારણસર લગ્નની તારીખ લંબાવતા હતા. એવું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે દંપત્તિને એવી આશંકા હતી કે તેમના લગ્નમાં વિધ્ન આવી શકે છે.
મોબાઈલ પર શું મોકલ્યો હતો મેસેજ
આ કપલે મોત વ્હાલું કરતા પહેલા પરિજનોને મોબાઈલ પર છેલ્લો મેસેજ પણ મોકલ્યો હતો. જેમાં માનસીએ પિતાને અંતિમ મેસેજમાં કહ્યું હતું કે મમ્મીનું ધ્યાન રાખજો, આઈ લવ યુ અને અભયે તેના ભાઈને મેસેજ કરીને આપઘાત કરવાનું કારણ પણ જણાવ્યું હતું. પરીજનો આ મેસેજ વાંચીને સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.
હોટલના રૂમમાં ઝેર ગટગટાવ્યું
માનસી અને અભયે સરથાણાના બાપા સીતારામ ચોક પાસે સિલ્વર બિઝનેસ હબમાં આવેલી લા મરીના હોટલના 103 નંબરના રૂમમાં દવા ગટગટાવી હતી. મૃતક માનસી છેલ્લા છ મહિનાથી સરથાણામાં પ્રોપર્ટી લેવેચની ઓફિસમાં કામ કરતી હતી. જ્યારે અભય ઘરેબેઠા દલાલીનું કામ કરતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.