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સુરત: માનસીની વિદાય બાદ અભયે પણ ફાની દુનિયાને કર્યું અલવિદા, પ્રેમ લગ્નનો કરૂણ અંજામ

સુરત: સીમાડાની હોટલમાં ઝેર ગટગટાવવાના મામલે એક આઘાતજનક સમાચાર આવ્યા છે. પત્ની માનસી બાદ હવે પતિ અભયનું પણ મોત નિપજ્યું છે. અંતિમ પગલું ભરતા પહેલા પરિવારજનોને મોબાઈલ પર મેસેજ મોકલ્યો હતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 24, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:21 PM IST
સુરત: માનસીની વિદાય બાદ અભયે પણ ફાની દુનિયાને કર્યું અલવિદા, પ્રેમ લગ્નનો કરૂણ અંજામ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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