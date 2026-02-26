Prev
આસિફા માટે પોલીસ બની સારથી! અનેક રડતી વિદ્યાર્થીનીઓને કરી મદદ, સુરત ટ્રાફિક પોલીસનો માનવતાવાદી ચહેરો

Surat Exam: સુરત ટ્રાફિક પોલીસનું માનવતાવાદી દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી નહીં પહોંચી શકતા વિદ્યાર્થીઓની મદદે આવી છે સુરત ટ્રાફિક પોલીસ. મોટી સંખ્યામાં અટવાયેલા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા. પરીક્ષા કેન્દ્ર ના પહોંચી શકતા વિદ્યાર્થીઓ રડતા જોવા મળ્યા હતા. આ વિદ્યાર્થીઓને શાંત કરી ખુદ ટ્રાફિક પોલીસના જવાનો વિદ્યાર્થીને લઈ પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચ્યા. પરીક્ષા કેન્દ્ર પોતાની સાથે જ વિદ્યાર્થીઓ ખુશખુશાલ થયા, સાથે ટ્રાફિક પોલીસનો આભાર માન્યો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:26 AM IST

Surat Exam: આજથી સમગ્ર ગુજરાતમાં ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓનો મંગલ પ્રારંભ થયો છે. સુરતમાં જ્યારે એક તરફ પરીક્ષાનો માહોલ હતો, ત્યારે બીજી તરફ ટ્રાફિકમાં અટવાયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે સુરત ટ્રાફિક પોલીસ દેવદૂત બનીને સામે આવી હતી.

રડતી વિદ્યાર્થીનીને કેન્દ્ર સુધી પહોંચાડી, આસિફા માટે પોલીસ બની વ્હારે
પરીક્ષાના પ્રથમ દિવસે અઠવાગેટ વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાતા અનેક વિદ્યાર્થીઓ સમયસર કેન્દ્ર પર પહોંચી શકે તેમ નહોતા. આ દરમિયાન આસિફાનામની એક વિદ્યાર્થીની સમય વીતી રહ્યો હોવાથી ગભરાઈ ગઈ હતી અને રડવા લાગી હતી. તેની વ્હારે સુરત ટ્રાફિક પોલીસના જવાનો આવ્યા હતા. ટ્રાફિક પોલીસે રડતી વિદ્યાર્થીનીને શાંત પાડી, તેને પોતાની ગાડીમાં બેસાડી અને છેક ઉધના સ્થિત પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી સુરક્ષિત અને સમયસર પહોંચાડી હતી. પોતાની સાથે પોલીસને જોઈને અને સમયસર પરીક્ષા ખંડમાં પહોંચતા વિદ્યાર્થીનીના ચહેરા પર ખુશી જોવા મળી હતી અને તેણે પોલીસનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો.

સુરત પોલીસની 'માનવતા'ની મહેક
માત્ર આસિફા જ નહીં, પરંતુ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં અટવાયેલા મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાફિક પોલીસના જવાનોએ પોતે મદદ કરીને પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચાડ્યા હતા. ટ્રાફિકના ભારણ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓનું વર્ષ બગડે નહીં તે માટે પોલીસ જવાનોએ ખડેપગે રહીને 'સારથી'ની ભૂમિકા ભજવી હતી.

સુરતમાં બોર્ડ પરીક્ષાના આંકડા અને વ્યવસ્થા
આ વર્ષે સુરતમાં છેલ્લા 8 વર્ષના રેકોર્ડબ્રેક વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 1.65 લાખ (અંદાજે) જેટલી છે. જેમાં ધોરણ 10માં 92,280 વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 12 (સામાન્ય પ્રવાહ)માં 46,760 વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 12 (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)માં 15,589 વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે.

ચુસ્ત સુરક્ષા અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
પરીક્ષામાં કોઈ ગેરરીતિ ન થાય તે માટે તંત્ર દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રશ્નપત્ર લીક થતા અટકાવવા માટે 'PATA' એપ્લિકેશન દ્વારા ટ્રેકિંગ કરવામાં આવશે. પ્રશ્નપત્રના બંડલ ખોલવાથી લઈ વિતરણ સુધીના તમામ તબક્કાના ફોટોગ્રાફ્સ આ એપ પર અપલોડ કરવામાં આવશે. સંવેદનશીલ અને અતિસંવેદનશીલ કેન્દ્રો પર નજર રાખવા માટે કુલ 70 જેટલી ટીમો મેદાનમાં ઉતારવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓ તણાવમુક્ત રહીને પરીક્ષા આપે તે જરૂરી છે. સુરત પોલીસની આ કામગીરીએ સાબિત કર્યું છે કે ખાખી વર્દીની પાછળ એક સંવેદનશીલ હૃદય પણ ધબકે છે."

