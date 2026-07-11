Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /સુરત પૂરના નુકસાન સામે વરાછા બેંકની મોટી જાહેરાત, પૂરગ્રસ્તોને ઓછા વ્યાજે આપશે લોન

સુરત પૂરના નુકસાન સામે વરાછા બેંકની મોટી જાહેરાત, પૂરગ્રસ્તોને ઓછા વ્યાજે આપશે લોન

Varachha Bank : સુરતમાં ભારે વરસાદ અને પૂરના કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. ઔદ્યોગિક તેમજ રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ઉદ્યોગો, વેપારી સ્થળો અને રોજગારને નુકસાન પહોંચ્યું છે, તેવા સમયે સુરતની વરાછા કો-ઓપરેટિવ બેંક માત્ર 9% વ્યાજે રૂપિયા 5 લાખ સુધીની 'ફ્લડ લોન' યોજના અને પૂર અને પાણી ભરાવા સામે સુરક્ષા આપતી નવી વીમા યોજના શરૂ કરી છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:48 PM IST
સુરત પૂરના નુકસાન સામે વરાછા બેંકની મોટી જાહેરાત, પૂરગ્રસ્તોને ઓછા વ્યાજે આપશે લોન
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ખેડૂતોને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે... અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
Ambalal Patel28 min ago
2
 ambalal patel forecast1 hr ago
3
Kalki Avatar prediction1 hr ago
4
Ranbir Kapoor1 hr ago
5
morbi1 hr ago