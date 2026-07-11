/સુરત પૂરના નુકસાન સામે વરાછા બેંકની મોટી જાહેરાત, પૂરગ્રસ્તોને ઓછા વ્યાજે આપશે લોન

Varachha Bank : સુરત શહેરમાં તાજેતરમાં ભારે વરસાદના કારણે ઊભી થયેલી સંવેદનશીલ પરિસ્થિતિ વચ્ચે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ સુરતના નાગરિકોની જિંદાદિલી અને સંકટ સમયે એકબીજાને મદદ કરવાની ભાવનાની સરાહના કરી હતી. વરાછા બેંકની મુખ્ય કચેરી ખાતે આયોજીત કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, પૂરના કારણે થયેલા નુકસાનનું સાચું આકલન કરવા માટે સરકાર દ્વારા 72 કલાકમાં સર્વે પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી 80 ટકા કામગીરી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે.
નાની-મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝો, દુકાનો અને કોમર્શિયલ એકમોને થયેલા નુકસાનનો અહેવાલ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. જેના આધારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટૂંક સમયમાં રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે, સુરતની માટીમાં મુશ્કેલીઓ સામે લડવાની અને પોઝિટિવિટી સાથે બેઠા થવાની તાકાત છે. સરકાર અને સ્થાનિક સામાજિક સંસ્થાઓ સાથે મળીને ટૂંક સમયમાં જ સુરતને ફરી બેઠું કરવા માટે કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.
સંકટ સમયે વરાછા બેંકની ઉમદા પહેલ
આફત સમયે વરાછા બેંક તમારી સાથેની ઉક્તિને વરાછા બેંકે સાચા અર્થમાં સાકાર કરી છે. સંકટ સમયે વરાછા બેંકની આ ઉમદા પહેલને બિરદાવી હતી. મુશ્કેલીના આ સમયમાં વરાછા કો-ઓપરેટિવ બેંકે સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવતા પૂરગ્રસ્તો માટે માત્ર 9 ટકાના વ્યાજદરે 5 લાખ સુધીની 'ફ્લડ લોન' આપવાની જાહેરાત કરી છે, તે બદલ બેંકની સરાહના કરી.
માત્ર 9 ટકાના વ્યાજે 5 લાખ સુધીની લોન
આપત્તિના સમયે રૂપિયા 5 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવશે. ગ્રાહકો પર આર્થિક બોજ ન પડે તે માટે વ્યાજ દર માત્ર 9 ટકા રાખવામાં આવ્યો છે. લોનની ભરપાઈ કરવા માટે 60 મહિનાનો લાંબો સમયગાળો આપવામાં આવશે. આ લોન મેળવવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે વરાછા બેંકની મુખ્ય કચેરી ખાતે એક ખાસ ડેડિકેટેડ સ્પેસ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાંથી અરજદારોને ત્વરિત માર્ગદર્શન અને લોનની મંજૂરી મળી રહેશે.
પૂર અને પાણી ભરાવા સામે સુરક્ષા આપતી નવી વીમા યોજના
ભવિષ્યમાં આવી કુદરતી આફતો સામે આર્થિક સુરક્ષા મળી રહે તે હેતુથી વરાછા બેંક દ્વારા એક વિશેષ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ (વીમા) યોજના પણ શરૂ કરાઈ છે. આ યોજના હેઠળ 1000ના વાર્ષિક પ્રિમિયમ પર 10 લાખના માલ સ્ટોક્સ માટે વીમા યોજના લાભ લઈ શકાશે. પૂર અથવા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા જેવી સ્થિતિમાં વેપારીઓના સ્ટોક, ગોડાઉન કે મિલકતને થતા નુકસાન સામે વીમા ધારકને પૂરેપૂરું આર્થિક રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવશે.