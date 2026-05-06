/સુરતમાં ગેરકાયદે ગર્ભપરીક્ષણ અને ભ્રૂણ હત્યાનું નેટવર્ક ફરી સક્રિય; કચરા-પોતું કરતી મહિલાએ જ ફોડ્યો પાપનો ઘડો!

Surat News: સુરતમાં ગેરકાયદે ગર્ભપરીક્ષણ અને ભ્રૂણ હત્યાનું નેટવર્ક ફરી એકવાર ધમધમતું થયું હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. વરાછા વિસ્તારમાં અગાઉ પણ ગેરકાયદે ગર્ભપરીક્ષણ અને ગર્ભપાતના ગુનામાં ઝડપાઈ ચૂકેલા ફાર્માસિસ્ટ રામગોપાલ ખંડેલવાલે સુધરવાના બદલે ફરીથી એ જ વિસ્તારમાં નવી હોસ્પિટલના નામે મોટો ગોરખધંધો શરૂ કરી દીધો હતો.
Surat News: ડાયમંડ સિટી સુરતમાં ફરી માનવતાને શર્મસાર કરતી ઘટના ફરી એકવાર પ્રકાશમાં આવી છે. વરાછા વિસ્તારમાં ગેરકાયદે ગર્ભપરીક્ષણ અને ભ્રૂણ હત્યાનું નેટવર્ક ફરી સક્રિય થયું હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. નવાઈની વાત એ છે કે, અગાઉ જેલમાં જઈ આવેલો આરોપી ફાર્માસિસ્ટ જામીન પર છૂટતાની સાથે જ ફરી આ ગોરખધંધામાં જોડાઈ ગયો હતો.
મમતા હોસ્પિટલના ઓઠા હેઠળ ચાલતું પાપનું સામ્રાજ્ય
વરાછાના લાભેશ્વર ચાર રસ્તા પાસે આવેલી ‘મમતા મલ્ટિ-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ’માં જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ અને વરાછા પોલીસે સંયુક્ત રીતે ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો. અનિલ પટેલને બાતમી મળી હતી કે, ગત વર્ષે ‘શિવાય હોસ્પિટલ’ કેસમાં પકડાયેલ આરોપી રામગોપાલ ખંડેલવાલ ફરીથી ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યો છે.
કચરા-પોતું કરતી મહિલાએ ખોલ્યા રામગોપાલના રાઝ
રેડ દરમિયાન હોસ્પિટલમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આરોગ્ય વિભાગની ટીમે જ્યારે હોસ્પિટલની સફાઈ કરતી મહિલા કર્મચારીની કડકાઈથી પૂછપરછ કરી, ત્યારે આખા રેકેટનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો. આ મહિલાએ કબૂલાત કરી હતી કે રામગોપાલ ખંડેલવાલ પાસે કોઈ ડોક્ટરની ડિગ્રી નથી, તે માત્ર ફાર્માસિસ્ટ છે. ડિગ્રી વગર જ રામગોપાલ પોતે સગર્ભા મહિલાઓના ઓપરેશન (ગર્ભપાત) કરતો હતો. હોસ્પિટલમાં આવતી મહિલાઓના ગર્ભનું પરીક્ષણ કરી ભ્રૂણ હત્યા કરવામાં આવતી હતી.
ત્રણ ગર્ભવતી મહિલાઓ મળી આવી, એક ભાગી છૂટી
દરોડા દરમિયાન હોસ્પિટલમાંથી ત્રણ સગર્ભા મહિલાઓ મળી આવી હતી, જેઓ વ્યારા અને મહારાષ્ટ્રના શિરપુરથી ખાસ ગર્ભપાત કરાવવા માટે આવી હતી. જોકે, તપાસ અને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી ત્યારે તકનો લાભ ઉઠાવી વ્યારાની 24 વર્ષીય મહિલા ત્યાંથી ભાગી છૂટી હતી. બાકીની બે મહિલાઓને તાત્કાલિક સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે તબીબી પરીક્ષણ માટે ખસેડવામાં આવી છે. આરોપી રામગોપાલ ખંડેલવાલ 2025માં પણ 'શિવાય હોસ્પિટલ' કેસમાં ઝડપાયો હતો. જેલમાંથી બહાર આવતા જ તેણે 'મમતા હોસ્પિટલ'ના નામે ફરી આ કાળો કારોબાર શરૂ કર્યો હતો.
કડક કાર્યવાહીની તૈયારી
વરાછા પોલીસે આ મામલે પી.સી. એન્ડ પી.એન.ડી.ટી. (PC-PNDT) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ તેજ કરી છે. આરોગ્ય વિભાગે હોસ્પિટલની સાધન-સામગ્રી જપ્ત કરી છે અને આ નેટવર્કમાં અન્ય કયા ડોક્ટરો કે એજન્ટો સંકળાયેલા છે તેની તપાસ હાથ ધરી છે. સુરતમાં વારંવાર ઝડપાતા આવા રેકેટોએ આરોગ્ય તંત્ર અને કાયદા વ્યવસ્થા સામે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે.