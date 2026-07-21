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"જો તે પાછી આવશે તો બાળકો માટે હું તેને આજે પણ અપનાવી લઈશ...", સુરતમાં લાચાર અને પીડિત પતિની કરુણ આજીજી

Surat Woman Elopes With Nephew: સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં બે માસૂમ સંતાનો અને પતિને છોડીને પત્ની કૌટુંબિક ભત્રીજા સાથે ભાગી જતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આરોપી ભત્રીજાનું નામ શંકર હોવાની જાણકારી મળી છે. ઘરમાંથી રોકડા રૂપિયા અને ચાર જોડી સોનાની બુટ્ટી લઈને પત્ની ભાગી જતાં પતિની હાલત દયનીય બની ગઈ છે.  એટલું જ નહીં, પત્ની ભાગી ગઈ એના 3 દિવસ બાદ પીડિત પતિના પિતાનું મૃત્યુ થતાં પતિએ પણ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો જેના કારણે બે બાળકોનું કોણ તે એક મોટો સવાલ બની ગયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:07 PM IST
"જો તે પાછી આવશે તો બાળકો માટે હું તેને આજે પણ અપનાવી લઈશ...", સુરતમાં લાચાર અને પીડિત પતિની કરુણ આજીજી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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