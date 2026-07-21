"જો તે પાછી આવશે તો બાળકો માટે હું તેને આજે પણ અપનાવી લઈશ...", સુરતમાં લાચાર અને પીડિત પતિની કરુણ આજીજી

Surat Woman Elopes With Nephew: સમાજ કઈ દિશામાં જઈ રહ્યો છે તે વિચારવા મજબૂર કરી દેતી એક અત્યંત શરમજનક અને કરૂણ ઘટના સુરતમાંથી સામે આવી છે. વિજાપુરમાં પ્રેમમાં અંધ બનેલી પત્નીએ પતિની હત્યા કરાવ્યાનો બનાવ હજુ તાજો જ છે, ત્યાં સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં કૌટુંબિક ભત્રીજા સાથે ફોઈ ભાગી જતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. નાનપુરા અને રુદરપુરા વિસ્તારમાં એક મહિલા પોતાના બે માસૂમ સંતાનો અને પ્રેમલગ્ન કરનાર પતિને છોડીને પોતાના જ કૌટુંબિક ભત્રીજા સાથે ભાગી ગઈ છે.
12 વર્ષનો સુખી સંસાર અને ભત્રીજાની એન્ટ્રી
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે પીડિત પતિ (પંકજભાઈ)ના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે લગભગ 12 વર્ષ પહેલાં પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. મહીધરપુરા વિસ્તારમાં ભાડાના મકાનમાં રહેતા આ દંપતીને સંતાનમાં એક દીકરી અને એક દીકરો છે. સામાન્ય આવકમાં પણ તેમનો પરિવાર ખૂબ ખુશહાલ જીવન જીવી રહ્યો હતો. પરંતુ, લગભગ બે વર્ષ પહેલાં પત્નીના કૌટુંબિક ભત્રીજો શંકરની તેમના જીવનમાં એન્ટ્રી થઈ હતી. શંકરે શરૂઆતમાં પોતાના કાકા સાથે મિત્રતા કેળવીને ઘરમાં નિયમિત આવ-જા શરૂ કરી અને આ મિત્રતાની આડમાં જ કાકાની પત્ની સાથે અશિક્ષિત સંબંધો બાંધી લીધા.
શંકા જતાં પત્નીને સમજાવી, પણ અંદરખાને ખેલ ચાલુ રહ્યો
જ્યારે પંકજભાઈને આ આડા સંબંધોની જાણ થઈ, ત્યારે તેમણે ઘરમાં ઝઘડો કરવાને બદલે બે માસૂમ બાળકોના ભવિષ્યનો વિચાર કરીને પત્નીને શાંતિથી સમજાવી હતી. તે સમયે પત્નીએ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી ભવિષ્યમાં આવું ન કરવાની ખાતરી આપી હતી. પરંતુ બહારથી સંબંધો પૂરા થયાનું નાટક કરીને પતિ નોકરી પર જાય ત્યારે શંકર ઘરમાં આવતો અને બંને સંપર્કમાં રહેતા હતા.
રોકડા અને સોનું લઈને પત્ની ફરાર, પતિનો આપઘાતનો પ્રયાસ
એક દિવસ પત્ની ઘરમાંથી રોકડા રૂપિયા અને 4 જોડી સોનાની બુટ્ટી લઈને ભત્રીજા શંકર સાથે ભાગી ગઈ. પત્નીના આ વિશ્વાસઘાતના 3 દિવસ બાદ પીડિત પતિના પિતાનું પણ દુઃખદ અવસાન થયું હતું. એકસાથે આવેલી આ આફતોથી ભાંગી પડેલા પીડિત પતિએ આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. હાલ બંને માસૂમ બાળકોનું ભવિષ્ય અંધકારમય બની ગયું છે.
ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પાસે ન્યાયની ગુહાર
સ્થાનિક અઠવા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી યોગ્ય મદદ ન મળતાં, પીડિત પતિએ આખરે એક કરુણ વીડિયો બનાવીને ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પાસે ન્યાયની ગુહાર લગાવી છે. આટ-આટલો વિશ્વાસઘાત અને બદનામી સહન કર્યા પછી પણ, એક લાચાર પિતા તરીકે પંકજભાઈ પત્નીને માફ કરવા તૈયાર છે. તેમણે એક વીડિયો બનાવીને જણાવ્યું છે કે, અમારો કોઈ ઝઘડો નહોતો થયો. મારી પત્નીની જે પણ ભૂલ હોય, હું તેને ભૂલીને પાછી અપનાવવા તૈયાર છું. બસ મારા દીકરા-દીકરીને તેમની મા મળી જાય અને ઘર તૂટતું બચી જાય. પણ આ કૃત્ય કરાવનાર ભત્રીજા શંકર અને તેનો સાથ આપનારાઓને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ."
સમાજ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો
આ સમગ્ર મામલે પીડિત પતિના આક્ષેપ મુજબ, અઠવા પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારીઓ તેમને સરખો જવાબ આપતા નથી અને બેજવાબદાર વલણ અપનાવી રહ્યા છે. જ્યારે પંકજે પત્નીનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ કર્યો ત્યારે તે પોલીસ ચોકી પર હાજર થઈ હતી, તેમ છતાં પોલીસે કોઈ નક્કર પગલાં લીધા નહોતા. સુરતનો આ કિસ્સો પવિત્ર કૌટુંબિક સંબંધોને લજવનારો છે. કોઈ પત્ની પતિની હત્યા કરાવે છે તો કોઈ બે માસૂમ બાળકો અને પતિને રઝળતા મૂકીને ભાગી જાય છે. સતત વધી રહેલા આવા બનાવ આજે દંપતી જીવનના પાયા પર ગંભીર પ્રશ્નાર્થચિહ્ન મૂકે છે.