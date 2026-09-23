Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /સુરતનું 100 વર્ષ જૂનું મંદિર જ્યાં ફૂલ-પ્રસાદ નહીં, ચઢાવવામાં આવે છે સળગતી સિગારેટ; જાણો શું છે અનોખું કારણ

સુરતનું 100 વર્ષ જૂનું મંદિર જ્યાં ફૂલ-પ્રસાદ નહીં, ચઢાવવામાં આવે છે સળગતી સિગારેટ; જાણો શું છે અનોખું કારણ

Bhoot Mama Temple: સુરતમાં આવેલા 100 વર્ષ જૂના મંદિરમાં ભક્તો 'બંજારા ભૂત મામા'ને પ્રસન્ન કરવા માટે સળગતી સિગારેટ ચઢાવે છે. એવી માન્યતા છે કે આમ કરવાથી લગ્ન-વિવાહ અને જીવન સાથે જોડાયેલી તમામ અડચણો દૂર થઈ જાય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 23, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:09 PM IST
સુરતનું 100 વર્ષ જૂનું મંદિર જ્યાં ફૂલ-પ્રસાદ નહીં, ચઢાવવામાં આવે છે સળગતી સિગારેટ; જાણો શું છે અનોખું કારણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદથી અમેરિકામાં કાળો ખેલ: 10 લાખ લોકોને મેસેજ મોકલી આચર્યું લાખોનું કૌભાંડ
2
3
4
5