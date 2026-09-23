/સુરતનું 100 વર્ષ જૂનું મંદિર જ્યાં ફૂલ-પ્રસાદ નહીં, ચઢાવવામાં આવે છે સળગતી સિગારેટ; જાણો શું છે અનોખું કારણ

Bhoot Mama Temple: ભારત ભરમાં તમને એવા ઘણા મંદિરો મળી જશે, જ્યાંની પોતાની અનોખી પરંપરાઓ અને માન્યતાઓ છે. આવું જ એક અનોખું અને હેરાન કરી દે તેવું મંદિર ગુજરાતના સુરત શહેરમાં આવેલું છે. આ મંદિરમાં લોકો જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરવા આવે છે, ત્યારે પોતાની સાથે ફૂલ, ફળ કે મીઠાઈ લાવતા નથી. અહીં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ પોતાની સાથે સિગારેટ લઈને આવે છે અને તેને સળગાવીને ભગવાનને અર્પણ કરે છે. લોકોનું માનવું છે કે આ મંદિરમાં બિરાજમાન 'બંજારા ભૂત મામા' સિગારેટનો ભોગ મેળવીને પ્રસન્ન થાય છે અને પોતાના ભક્તોની દરેક મનોકામના પૂરી કરે છે.
100 વર્ષથી પણ જૂનું છે આ અનોખું ધામ
સુરતના અઠવા લાઇન્સ વિસ્તારની આદર્શ સોસાયટીમાં આ મંદિર આવેલું છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ધામ લગભગ 100 વર્ષથી પણ વધુ જૂનું છે. કેટલાક બુઝુર્ગો તો તેને 125 થી 130 વર્ષ જૂનું બતાવે છે. સમયની સાથે શહેરમાં ઘણા બદલાવ આવ્યા, પરંતુ આ મંદિરની આ જૂની અને અનોખી પરંપરા આજે પણ એવી ને એવી જ ચાલી આવે છે. આ જ કારણ છે કે અહીં દૂર-દૂરથી લોકો આ અનોખો નઝારો જોવા અને માનતા માનવા પહોંચે છે.
કોણ છે બંજારા ભૂત મામા અને શું છે કહાની?
સ્થાનિક લોકવાયકાઓ અનુસાર, સદીઓ પહેલા આ વિસ્તારમાં બંજારા સમુદાયના લોકો રહેતા હતા. એકવાર ગામમાં ભીષણ દુકાળ પડ્યો અને ખાવા-પીવાની ભારે અછત સર્જાઈ. તે દરમિયાન સમુદાયના એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ ગયું. ગામલોકોએ તેમની યાદમાં એક સમાધિ બનાવી, જેને સમય જતાં લોકો 'ભૂત મામા' કહીને પૂજવા લાગ્યા. બીજી એક વાર્તા એ પણ છે કે ભૂત મામાએ ગામલોકોની રક્ષા કરતા પોતાનો જીવ આપ્યો હતો. આ જ ત્યાગના કારણે લોકો તેમને પોતાના રક્ષક દેવતા માનવા લાગ્યા.
મંદિરમાં સિગારેટ ચઢાવવાની અજીબ પરંપરા
આ મંદિરની સૌથી ચર્ચિત બાબત અહીં ચઢાવવામાં આવતી સિગારેટ જ છે. માન્યતાઓ અનુસાર, બંજારા ભૂત મામાને પોતાના જીવનકાળમાં ધૂમ્રપાન કરવાનો ખૂબ શોખ હતો. આ જ કારણે ભક્તો તેમને ખુશ કરવા માટે સિગારેટ ચઢાવે છે. ઘણા લોકો સીધા સિગારેટનું આખું પેકેટ ત્યાં મૂકી દે છે, તો વળી કેટલાક લોકો સિગારેટ સળગાવીને મૂર્તિ સામે મૂકી દે છે. મંદિરમાં દરરોજ ડઝનબંધ સિગારેટ આ જ રીતે ભક્તો દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવે છે.
લગ્નની અડચણો દૂર કરે છે ભૂત મામા
ભૂત મામા મંદિર માત્ર પોતાની અજીબ પરંપરા માટે જ મશહૂર નથી. અહીં આવતા લોકોની તેમાં ઊંડી આસ્થા જોડાયેલી છે. લોકો પોતાના પરિવાર, સ્વાસ્થ્ય, નોકરી અને વ્યાપારને લગતી સમસ્યાઓ લઈને અહીં આવે છે. જે લોકોના લગ્નમાં અડચણો આવી રહી હોય છે, તેઓ અહીં આવીને માનતા માને છે. માનવામાં આવે છે કે અહીં સાચા દિલથી સિગારેટ ચઢાવીને પ્રાર્થના કરવાથી લગ્ન સંબંધિત તમામ બાધાઓ દૂર થઈ જાય છે.
શ્રદ્ધા અને પરંપરાનો અનોખો સંગમ
આધુનિક યુગમાં જ્યાં સિગારેટને સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક માનવામાં આવે છે, ત્યાં આ મંદિરમાં તે આસ્થાનું એક પ્રતીક બની ચૂકી છે. આવનારા શ્રદ્ધાળુઓ માટે સિગારેટ માત્ર એક વસ્તુ નથી, પરંતુ પોતાની ભાવનાઓ અને માનતાઓ બંજારા ભૂત મામા સુધી પહોંચાડવાનું એક માધ્યમ છે. આ જ અનોખો મેળ આ 100 વર્ષ જૂના મંદિરને સુરતના બાકીના તમામ ધાર્મિક સ્થળોથી એકદમ અલગ અને ખાસ બનાવે છે.
(અસ્વીકરણ / Disclaimer): આ લેખ સ્થાનિક લોકમાન્યતાઓ, સામાજિક પરંપરાઓ અને મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં નોંધાયેલી માહિતી પર આધારિત એક વિવરણાત્મક અહેવાલ છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય કોઈપણ પ્રકારના અંધશ્રદ્ધા કે ધૂમ્રપાનને પ્રોત્સાહન આપવાનો નથી. ધૂમ્રપાન સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે.