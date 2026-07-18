/સોશિયલ મીડિયા પર મિત્રતા કરવી સગીરાને ભારે પડી! વારંવાર શરીરસુખ માણવાનો આરોપ, જાણો સુરતનો આંખ ઉઘાડનારો કિસ્સો

Surat News: સુરત શહેરમાં ગુનાખોરી અને મહિલાઓ વિરુદ્ધના અપરાધોને ડામવા માટે એલર્ટ બનેલી સુરત શહેર પોલીસને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. લિંબાયત પોલીસે દુષ્કર્મના એક ગંભીર ગુનામાં લાંબા સમયથી ફરાર ચાલી રહેલા આરોપીને દબોચી લીધો છે. પોલીસે બાતમીના આધારે ચોક્કસ વ્યૂહરચના ગોઠવીને આરોપીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી તેને લગ્ન કરવાની લાલચ
મળતી માહિતી મુજબ, પકડાયેલા આરોપીનું નામ કૈફ શેખ છે, જે મૂળ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ જિલ્લાનો વતની છે. આરોપી કૈફ શેખે એક સગીર બાળા સાથે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ (Instagram) મારફતે મિત્રતા કેળવી હતી. ત્યારબાદ સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી તેને લગ્ન કરવાની લાલચ આપી હતી. લગ્નના બહાને આરોપીએ સગીરા સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો ગંભીર આરોપ તેના પર લાગ્યો છે. એટલું જ નહીં, આ અંગે કોઈને ન કહેવા માટે આરોપીએ ભોગ બનનાર સગીરાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી.
હ્યુમન સોર્સ અને બાતમીના આધારે કાર્યવાહી
આ ગંભીર ગુના સંદર્ભે લિંબાયત પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાયા બાદ આરોપી ધરપકડથી બચવા માટે નાસતો-ફરતો હતો. લિંબાયત પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે આ મામલે સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ સ્ટાફે પોતાના હ્યુમન સોર્સ એક્ટિવ કર્યા હતા અને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે સફળ ટ્રેકિંગ કર્યું હતું. લિંબાયત પોલીસે મારૂતીનગર સર્કલ વિસ્તારમાં વોચ ગોઠવીને ફરાર આરોપી કૈફ શેખને ઝડપી પાડ્યો હતો.
આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી
હાલમાં પોલીસે આરોપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરીને કસ્ટડીમાં લઈ લીધો છે. સગીરા સાથેના આ ગંભીર ગુનામાં અન્ય કોઈ સંડોવણી છે કે કેમ અને ગુના સંબંધિત વધુ પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે પોલીસે આગળની ઊંડી તપાસ શરૂ કરી છે. લિંબાયત પોલીસની આ ત્વરિત કામગીરીને પગલે ગુનેગારોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.