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સોશિયલ મીડિયા પર મિત્રતા કરવી સગીરાને ભારે પડી! વારંવાર શરીરસુખ માણવાનો આરોપ, જાણો સુરતનો આંખ ઉઘાડનારો કિસ્સો

Surat News: લિંબાયત પોલીસે દુષ્કર્મના એક ગંભીર ગુનામાં લાંબા સમયથી ફરાર આરોપી કૈફ શેખને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. આરોપીએ એક સગીર બાળા સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ મારફતે મિત્રતા કેળવી હતી. ત્યારબાદ તેણે સગીરાને લગ્ન કરવાની લાલચ આપીને તેની સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો ગંભીર આરોપ છે. એટલું જ નહીં, આરોપીએ આ બાબતે કોઈને ન કહેવા માટે સગીરાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. આ ઘટનાની ફરિયાદ બાદ લિંબાયત પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે બાતમીના આધારે સચોટ વોચ ગોઠવીને લિંબાયત મારૂતીનગર સર્કલ વિસ્તારમાંથી આરોપી કૈફ શેખની ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:40 AM IST
સોશિયલ મીડિયા પર મિત્રતા કરવી સગીરાને ભારે પડી! વારંવાર શરીરસુખ માણવાનો આરોપ, જાણો સુરતનો આંખ ઉઘાડનારો કિસ્સો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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