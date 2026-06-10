/સુરત નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલો: સિટી સર્વેના રિપોર્ટથી કૌભાંડની ગંધ? બિલ્ડર-તંત્રની મિલીભગતથી કરોડોના ખેલનો આક્ષેપ

Surat News: સુરતના વેડ રોડ સ્થિત નાસિર નગરના ડિમોલિશન કેસે સમગ્ર ગુજરાતના રાજકારણ અને સામાજિક ક્ષેત્રે ભારે ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. એક તરફ ૧૦૦થી વધુ મકાનો તોડી પડાતા સેંકડો પરિવારો રસ્તા પર આવી ગયા છે, તો બીજી તરફ આ સમગ્ર મામલે હવે એક નવો વળાંક આવ્યો છે. ભારે વિવાદ વચ્ચે સિટી સર્વેનો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ સામે આવતા તંત્ર અને બિલ્ડરોની ભૂમિકા સામે અનેક ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
સિટી સર્વેના રિપોર્ટથી ઉઠ્યા અનેક સવાલ
નાસિર નગર ડિમોલિશન બાદ જે જમીન પર સવાલો ઊભા થતા હતા, તેનો સિટી સર્વે રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. આ રિપોર્ટના તારણોએ વિવાદમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું છે. રિપોર્ટ મુજબ, વિવાદાસ્પદ જમીનનો માત્ર એક નાનો ભાગ જ સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC)ની માલિકીનો છે. જમીનનો સિંહભાગ એટલે કે મોટો ભાગ પારસી સમાજની માલિકીનો હોવાનું રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થયું છે. આ રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ સ્થાનિકો પૂછી રહ્યા છે કે, જો મોટો ભાગ ખાનગી કે સોસાયટીની માલિકીનો હતો, તો કોના ઈશારે અને કયા કાયદા હેઠળ આટલું મોટું ડિમોલિશન કરી દેવાયું?
કરોડોના મેગા પ્રોજેક્ટને સફળ બનાવવાનો ખેલ?
સ્થાનિકો અને સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડિમોલિશન પાછળ કોઈ જનહિત નહીં પરંતુ કરોડો રૂપિયાનો આર્થિક ફાયદો છુપાયેલો છે. ડિમોલિશન કરાયું તે જમીનની બરાબર પાછળ કરોડો રૂપિયાના એક મેગા પ્રોજેક્ટનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ કરોડોના પ્રોજેક્ટની આસપાસ ઝૂંપડપટ્ટી કે સ્લમ વિસ્તાર હોવાના કારણે બિલ્ડિંગના ફ્લેટોના વેચાણ (બુકિંગ) પર માઠી અસર પડવાની ભીતિ હતી. બિલ્ડિંગના વેચાણમાં કોઈ અડચણ ન આવે અને હાઈ-પ્રોફાઈલ ગ્રાહકો આકર્ષાય તે માટે જ આ સ્લમ વિસ્તારને બળજબરીપૂર્વક દૂર કરાયો હોવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે.
સૌરાષ્ટ્રના બિલ્ડર્સ અને પૂર્વ કોર્પોરેટરનું કનેક્શન
આ મામલાના તાર હવે છેક સૌરાષ્ટ્ર અને રાજકારણ સુધી લંબાયા છે. ચર્ચા છે કે આ મેગા પ્રોજેક્ટના સોદા સૌરાષ્ટ્રના નામાંકિત બિલ્ડરો સાથે થયેલા છે. એટલું જ નહીં, આ પ્રોજેક્ટની બુકિંગ પ્રક્રિયામાં કોંગ્રેસના એક પૂર્વ કોર્પોરેટરનું નામ પણ જોરશોરથી ચર્ચાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, વિવાદાસ્પદ સ્થળની નજીક કરોડોની કિંમતની બીજી એક મોટી જમીન પણ આવેલી છે, જેના કનેક્શન સુરતના એક જાણીતા બિલ્ડર પરિવાર સાથે હોવાની વાતો વહેતી થતાં વિવાદ વધુ ગરમાયો છે.
તંત્રએ પલ્લું ઝાટક્યું, નોટિસ વગર જ કાર્યવાહીનો દાવો
આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જ્યારે આ ડિમોલિશન ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે SOG પોલીસ અને SMCની ટીમ ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે કલાકો સુધી તૈનાત રહી હતી. પરંતુ હવે જ્યારે વિવાદ વકર્યો છે અને હાઈકોર્ટ સુધી મામલો પહોંચવાની અટકળો છે, ત્યારે તંત્ર આ ડિમોલિશન સાથે પોતાનો કોઈ સીધો સંબંધ ન હોવાનું કહીને પલ્લું ઝાટકી રહ્યું છે. બીજી તરફ, બેઘર બનેલા રહેવાસીઓનો આક્રોશ ચરમસીમાએ છે. રહેવાસીઓનો દાવો છે કે ડિમોલિશન કરતાં પહેલાં તંત્ર કે બિલ્ડર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની કાયદેસરની નોટિસ આપવામાં આવી નહોતી. કોઈપણ પૂર્વતૈયારી કે સામાન હટાવવાની મંજૂરી આપ્યા વિના જ બુલડોઝર ફેરવી દેવાયા. કાયદાકીય પ્રક્રિયાના ધજાગરા ઉડાવીને ગરીબોના આશિયાના છીનવી લેવાયા.
રાજકારણ ગરમાયું!
હાલ નાસિર નગરના પીડિત લોકો ન્યાય માટે સોશિયલ મીડિયાથી લઈને રસ્તા પર અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. રાંદેરના અશાંત ધારા વિસ્તારમાં પણ આ મામલે લોકોનો ભારે વિરોધ જોવા મળ્યો હતો. બિલ્ડર અને સરકારી તંત્રની કથિત મિલીભગતના આક્ષેપોને કારણે સુરતનું રાજકારણ ગરમાયું છે.