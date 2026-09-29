Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /સુરતના પાર્લે પોઈન્ટની બાર્બેક્યુ નેશન વિવાદમાં સપડાઈ: મશરૂમમાંથી માથું ફાટી જાય એવી તીવ્ર દુર્ગંધ આવતી હોવાનો આક્ષેપ

સુરતના પાર્લે પોઈન્ટની 'બાર્બેક્યુ નેશન' વિવાદમાં સપડાઈ: મશરૂમમાંથી માથું ફાટી જાય એવી તીવ્ર દુર્ગંધ આવતી હોવાનો આક્ષેપ

Surat News: સુરત શહેરના પાર્લે પોઈન્ટ વિસ્તારમાં આવેલી જાણીતી રેસ્ટોરન્ટ 'બાર્બેક્યુ નેશન' ગંભીર વિવાદમાં સપડાઈ છે. ગ્રાહકોના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં કરી અહીં સડેલી અને વાસી ખાદ્યસામગ્રી પીરસાતી હોવાના ચોંકાવનારા આરોપો સામે આવ્યા છે. મોંઘા ભાવ વસૂલીને નામાંકિત બ્રાન્ડ દ્વારા જ ખાદ્ય સુરક્ષાના ધજાગરા ઉડાડવામાં આવતા સમગ્ર સુરતીઓમાં ભારે રોષની લાગણી ફેલાઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:49 AM IST
સુરતના પાર્લે પોઈન્ટની 'બાર્બેક્યુ નેશન' વિવાદમાં સપડાઈ: મશરૂમમાંથી માથું ફાટી જાય એવી તીવ્ર દુર્ગંધ આવતી હોવાનો આક્ષેપ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AAPને ડોનેશન આપનારાઓના નામ આવ્યા સામે, CJPના આશુતોષ રાંકાએ પણ આપ્યો છે ફાળો
2
3
4
5