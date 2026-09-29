સુરતના પાર્લે પોઈન્ટની 'બાર્બેક્યુ નેશન' વિવાદમાં સપડાઈ: મશરૂમમાંથી માથું ફાટી જાય એવી તીવ્ર દુર્ગંધ આવતી હોવાનો આક્ષેપ

Surat News: સુરતના પાર્લે પોઈન્ટ વિસ્તારમાં આવેલી જાણીતી રેસ્ટોરન્ટ 'બાર્બેક્યુ નેશન' ગંભીર વિવાદમાં સપડાઈ છે. અહીં આવતા ગ્રાહકોના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં કરી સડેલી તેમજ વાસી ખાદ્યસામગ્રી પીરસાતી હોવાના ગંભીર આરોપો સામે આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં રસોડામાં રાખેલા કાળા પડી ગયેલા બટાકા અને વાસી મશરૂમ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. પીરસવામાં આવેલા વાસી મશરૂમમાંથી તીવ્ર દુર્ગંધ આવતી હોવાની ફરિયાદ સાથે ગ્રાહકોએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો કે રેસ્ટોરન્ટમાં ક્વોલિટી, સેફ્ટી કે સર્વિસ જેવું કશું જ રહ્યું નથી. .
ગ્રાહકોએ જ્યારે આ અંગે વિરોધ નોંધાવ્યો ત્યારે મેનેજમેન્ટ યોગ્ય જવાબ આપવાને બદલે સ્ટાફ કિચન છોડીને ભાગી ગયો હતો, જેના કારણે ભારે હોબાળો મચ્યો હતો અને અન્ય ગ્રાહકો પણ ભોજન અડધું મૂકીને ટેબલ પરથી ઊભા થઈ ગયા હતા. મોંઘા ભાવ વસૂલતી આવી નામાંકિત બ્રાન્ડમાં જ ખાદ્ય સુરક્ષાના ધજાગરા ઊડતાં સુરતીઓમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે.
રસોડામાંથી વાસી સામગ્રીનો વીડિયો વાયરલ થતા ખળભળાટ
આ વિવાદ ત્યારે વધુ ઘેરો બન્યો જ્યારે રેસ્ટોરન્ટના રસોડામાં રાખેલા કાળા પડી ગયેલા બટાકા અને વાસી મશરૂમનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયો. રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા આવેલા એક ગ્રાહકે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમને પીરસવામાં આવેલા વાસી મશરૂમમાંથી તીવ્ર દુર્ગંધ આવી રહી હતી. આ ઘટનાને પગલે ગ્રાહકોએ ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે આટલી મોટી રેસ્ટોરન્ટમાં ક્વોલિટી, સેફ્ટી કે સર્વિસ જેવું કશું જ જોવા મળતું નથી.
હંગામો થતાં સ્ટાફ કિચન છોડી ભાગી ગયો હતો..
ગ્રાહકોએ જ્યારે આ વાસી ખોરાક અંગે વિરોધ નોંધાવ્યો, ત્યારે મેનેજમેન્ટ તરફથી યોગ્ય જવાબ આપવાના બદલે રેસ્ટોરન્ટનો સ્ટાફ કિચન છોડીને ભાગી ગયો હતો. સ્ટાફના આવા અજૂગતા વર્તન અને રેસ્ટોરન્ટમાં મચેલા ભારે હોબાળાને જોઈને ત્યાં ભોજન લઈ રહેલા અન્ય ગ્રાહકો પણ પોતાનું ભોજન અડધું મૂકીને ટેબલ પરથી ઊભા થઈ ગયા હતા. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે થતા આ પ્રકારના ખિલવાડ સામે હવે કડક કાર્યવાહીની માગ ઊઠી રહી છે.