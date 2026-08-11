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સુરતના કાપડ ઉદ્યોગને આ અભિયાન અંતર્ગત મળ્યો રૂ. 300 કરોડથી વધુનો બૂસ્ટર ડોઝ, પશ્ચિમ બંગાળથી જ 1 કરોડ તિરંગાનો ઓર્ડર

Surat News: 'હર ઘર તિરંગા' અભિયાન અંતર્ગત આ વર્ષે કાપડ વેપારીઓને ખુબ સારો બિઝનેસ મળ્યો છે, જેમાં વેપારીઓએ અંદાજીત રૂ. 300 કરોડથી વધુનો વેપાર કર્યો છે. ખાસ કરીને સુરતમાં તિરંગા બનાવતા ૨૦ જેટલા મુખ્ય વેપારીઓ કાર્યરત છે, જેમને દેશના 28 જેટલા રાજ્યોમાંથી તિરંગાની વિપુલ ડિમાન્ડ જોવા મળી હતી. આ વખતે 5"8 ઇંચના નાના ફ્લેગથી લઈને 20"×30 ફૂટ સુધીના વિશાળ તિરંગાઓ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. મહત્વની વાત એ છે કે આ વર્ષે લોકોએ ડિઝાઇન સાથે કાપડની ક્વોલિટી પણ ઉત્તમ માંગી છે. અત્યારસુધી જ્યાં પશ્ચિમ બંગાળ તરફથી તિરંગાના ઓર્ડર મળતા નહોતા, ત્યાં આ વર્ષે એકલા પશ્ચિમ બંગાળમાંથી જ 1 કરોડ તિરંગાનો જંગી ઓર્ડર મળ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:30 PM IST
સુરતના કાપડ ઉદ્યોગને આ અભિયાન અંતર્ગત મળ્યો રૂ. 300 કરોડથી વધુનો બૂસ્ટર ડોઝ, પશ્ચિમ બંગાળથી જ 1 કરોડ તિરંગાનો ઓર્ડર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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