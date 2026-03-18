બંગાળમાં ‘ખેલા હોબે’, પણ સુરતમાં ‘નફો હોબે’: 5 રાજ્યોની ચૂંટણીના માહોલમાં ટેક્સટાઈલ માર્કેટ તેજીમાં!
Surat News: ભારતના પાંચ રાજ્યો આસામ, કેરળ, પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ગયું છે. રાજકીય પક્ષો મેદાનમાં ઉતરે તે પહેલા સુરતનું ટેક્સટાઈલ માર્કેટ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળની હાઈ-વોલ્ટેજ ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને સુરતના કાપડ વેપારીઓને કરોડોના ઓર્ડર મળ્યા છે. આ વખતે બંગાળમાં ભાજપ અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ છે, પરંતુ પ્રચાર સામગ્રીની ખરીદીમાં ભાજપે અત્યારથી જ લીડ મેળવી લીધી હોય તેવું ચિત્ર ઉપસી રહ્યું છે.
Surat News: સુરત એ દેશનું ટેક્સટાઈલ હબ છે અને જ્યારે પણ દેશમાં ક્યાંય ચૂંટણી હોય ત્યારે પ્રચાર સામગ્રી માટે સુરત પર જ નિર્ભર રહેવું પડે છે. હાલમાં સુરતના અંદાજે 25 થી 30 જેટલા મોટા વેપારીઓ દિવસ-રાત ચૂંટણીલક્ષી સામગ્રી તૈયાર કરી રહ્યા છે. આ વેપારીઓ મુખ્યત્વે કાપડના ઝંડા, ખેસ, દુપટ્ટા અને સાડીઓનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે. બજારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીના કારણે સુરતના વેપારીઓને ₹25 થી ₹30 કરોડ સુધીનો મોટો વેપાર મળવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે."આ વખતે પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં ભાજપ ખૂબ જ જોર લગાવી રહ્યું છે.
ખાસ કરીને બંગાળમાં ભાજપની રણનીતિ આક્રમક છે, જે તેમના ઓર્ડર પરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. અગાઉની ચૂંટણીઓની સરખામણીએ આ વખતે ભાજપે પ્રચાર મટીરીયલની ખરીદીમાં ધરખમ વધારો કર્યો છે. બંગાળના ગલી-મહોલ્લાઓમાં કેસરીયો રંગ લહેરાવવા માટે અત્યારથી જ સુરતથી ટ્રકો ભરીને માલ રવાના થઈ રહ્યો છે."ચૂંટણી પ્રચારમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો ચહેરો સૌથી મોટું હથિયાર સાબિત થઈ રહ્યો છે.
સુરતમાં તૈયાર થઈ રહેલી પ્રત્યેક આઈટમમાં પીએમ મોદીનો ફોટો અને નામ છવાયેલા છે. પછી ભલે તે માથા પર પહેરવાની ટોપી હોય, ગળામાં પહેરવાનો ખેસ હોય કે પછી મહિલાઓ માટેની સાડી હોય, દરેક જગ્યાએ 'મોદી મેજિક' જોવા મળી રહ્યો છે. ભાજપના કાર્યકરો માટે ખાસ ડિઝાઈન કરેલા ખેસ અને ઝંડાઓની ડિમાન્ડ સૌથી વધુ છે.પશ્ચિમ બંગાળમાં મહિલા મતદારો નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે. આથી, તેમને આકર્ષવા માટે રાજકીય પક્ષોએ 'સાડી' નો સહારો લીધો છે. સુરતથી અંદાજે 1.5 થી 2 લાખ જેટલી સાડીઓ પશ્ચિમ બંગાળ મોકલવામાં આવી રહી છે.
વેપારીઓના મતે, આદિવાસી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પ્રચાર માટે આ સાડીઓ વહેંચવામાં આવે છે. એક સાડીની કિંમત ₹100 થી ₹125 ની આસપાસ રાખવામાં આવી છે જેથી બલ્ક ઓર્ડરમાં પક્ષોને પોસાય.ચૂંટણીમાં વહેંચવામાં આવતી સાડીઓ માટે ખાસ પ્રકારના મટીરીયલનો ઉપયોગ થાય છે. સુરતમાં પ્રખ્યાત એવા 'ધાની'અને 'રોટો' કાપડ પર આ સાડીઓ બનાવવામાં આવે છે. આ મટીરીયલ હલકું અને સસ્તું હોવા છતાં તેના પર પ્રિન્ટિંગ ખૂબ જ આકર્ષક આવે છે. પક્ષના ચિન્હો અને નેતાઓના ફોટા આ કાપડ પર સ્પષ્ટ રીતે ઉપસી આવે છે, જે પ્રચાર માટે ઉત્તમ માધ્યમ બને છે. માત્ર ભાજપ જ નહીં, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) પણ સુરતથી માલ મંગાવી રહી છે. મમતા બેનર્જીના ફોટાવાળા દુપટ્ટા અને ખેસની પણ બજારમાં માંગ છે. જોકે, વેપારીઓનું માનવું છે કે આ વખતે TMCની સરખામણીએ ભાજપના ઓર્ડરનું પ્રમાણ ઘણું વધારે છે. ભાજપના નેતાઓ દ્વારા જે પ્રકારે એડવાન્સ બુકિંગ અને જથ્થાબંધ ખરીદી કરવામાં આવી છે, તે જોતા બંગાળમાં આ વખતે કાંટે કી ટક્કર જોવા મળશે.
દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો જેમ કે તમિલનાડુ અને કેરળમાં ખેસ અને ધોતીની માંગ વધુ રહે છે, જ્યારે ઉત્તર-પૂર્વના આસામ અને બંગાળમાં ઝંડા અને સાડીઓનું વર્ચસ્વ છે. સુરતના વેપારીઓ દરેક રાજ્યની જરૂરિયાત મુજબ કસ્ટમાઈઝ્ડ મટીરીયલ તૈયાર કરી રહ્યા છે. આ ચૂંટણી સીઝન સુરતના ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ છે, જે લોકડાઉન બાદ ફરી એકવાર તેજી તરફ આગળ વધી રહી છે.
