/કતાર ગેસ પ્લાન્ટ વિસ્ફોટ: પત્ની સાથે વાત કરીને નોકરી માટે નીકળ્યો હતો યુવક, આવ્યા મોતના સમાચાર

જેનો ડર હતો તે થયું. કતારના સૌથી મોટા ગેસ પ્લાન્ટ રાસ લાફાનમાં થયેલા ધડાકામાં ગુમ થયેલા સુરતી યુવકના મોતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. કતારના રાસ લાફાન લિક્વિફાઈડ નેચરલ ગેસ (LNG) કોમ્પ્લેક્સમાં થયેલા ભીષણ ધડાકામાં 12 ભારતીય સહિત 13 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા અને અગાઉ સની પટેલ નામનો સુરતનો યુવક ગુમ થયાના સમાચાર હતા. આ ધડાકો બરજાન ગેસ ફેસિલિટીમા થયો હતો. જે દેશના મુખ્ય LNG ઉત્પાદન અને નિકાસ કેન્દ્ર રાસ લાફાન ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સિટીનો ભાગ છે. આ વિસ્ફોટમાં 66 લોકો ઘાયલ પણ થયા છે.
8 મહિના પહેલા ગયો હતો કતાર
મૂળ સુરતનો વતની ડુમ્મસના મોટો મહોલ્લામાં રહેતા સની ચંપકભાઈ પટેલ 8 મહિના પહેલા પોતાના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવા માટે કતાર ગયા હતો. આ કંપનીમાં તે મિકેનિકલ ફીટર તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. બ્લાસ્ટ બાદ સની ગુમ થયો હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા હતા. ત્યારે પરિવારનો જીવ અદ્ધર થઈ ગયો હતો. સનીને એવી આદત હતી કે તે રોજ નોકરી પરથી પાછા ફરીને ગુજરાતમાં પોતાના પરિવાર સાથે ફોન પર વાત કરતો હતો. પરંતુ બ્લાસ્ટ બાદથી સનીનો ફોન બંધ આવતા પરિવાર ચિંતામાં મૂકાયો હતો.
સની પટેલના પરિવારે જણાવ્યું હતું કે સની હંમેશા તેની પત્નીને ફોન કરતો હતો અને દુર્ઘટના ઘટી તે દિવસે પણ નોકરી પર જતા પહેલા પત્નીને ફોન કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે હું નોકરી પર જવા નીકળું છું. આમ કહી પ્લાન્ટ પર જવા રવાના થયો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ કોઈ ફોન નહતો કે કોઈનો ફોન લાગતો પણ નહતો. પરિવાર સનીની ભાળ મેળવવામાં ઈડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યો હતો.
પરિવારે કરી મૃતદેહની ઓળખ
મળતી માહિતી મુજબ સનીના ભાઈએ સનીના મૃતદેહની ઓળખ કરી છે અને હવે ભારતીય એમ્બેસીની મદદથી મૃતદેહની પરિવારને સોંપણી થશે. આવતી કાલે એટલે કે 25 જૂને કતારથી અમદાવાદ અને ત્યારબાદ સુરત લઈ જવામાં આવશે.