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કતાર ગેસ પ્લાન્ટ વિસ્ફોટ: પત્ની સાથે વાત કરીને નોકરી માટે નીકળ્યો હતો યુવક, આવ્યા મોતના સમાચાર

Qatar Ras Laffan Blast: કતારના સૌથી મોટા ગેલ પ્લાન્ટ ધરાવતા રાસ લાફાનમાં થયેલા મોટા વિસ્ફોટમાં 13 લોકોના મોત થયા અને એક ગુજરાતી યુવક સની પટેલ ગુમ થયાના સમાચાર હતા. પરંતુ હવે સમાચાર આવ્યા છે કે સની પટેલનું આ ધડાકામાં મોત નિપજ્યું છે. પરિવારે મૃતદેહની ઓળખ પણ કરી લીધી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 24, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:35 PM IST
કતાર ગેસ પ્લાન્ટ વિસ્ફોટ: પત્ની સાથે વાત કરીને નોકરી માટે નીકળ્યો હતો યુવક, આવ્યા મોતના સમાચાર
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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