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ભેળસેળ કરનારા ખેર નહીં! પ્રફુલ પાનશેરીયાની લાલ આંખ, સુરત અને ડીસામાંથી 35 લાખનું નકલી ઘી-તેલ પકડાયું!

Surat News: રાજ્યમાં ભેળસેળિયાઓ સામે આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાનું કડક વલણ. ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા સુરત અને ડીસા ખાતે દરોડા પાડી રૂ.35 લાખથી વધુનો શંકાસ્પદ ઘી તથા ભેળસેલ યુક્તતેલનો જથ્થો જપ્ત. સુરતના કામરેજમાં બહારથી લોક મારી અંદર અસલીના નામે નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઈ: રૂ.29.75 લાખથી વધુનો જથ્થો સીઝ કરાયો. ડીસામાં બે પેઢીઓમાંથી શંકાસ્પદ ઘીના નમૂના લઈ રૂ.6.22 લાખથી વધુનો 987 લીટર ઘીનો જથ્થો જપ્ત.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:39 PM IST
ભેળસેળ કરનારા ખેર નહીં! પ્રફુલ પાનશેરીયાની લાલ આંખ, સુરત અને ડીસામાંથી 35 લાખનું નકલી ઘી-તેલ પકડાયું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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