/સુરતમાં ખાડી પૂરનો વધુ એક ભોગ: ભેસ્તાનમાં 32 દિવસથી ગુમ યુવકનો મૃતદેહ મળતા ખળભળાટ, કૂલ મૃત્યુઆંક 52 પર પહોંચ્યો!

પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: ગત 7 જુલાઈના રોજ સુરતમાં સર્જાયેલા ખાડી પૂર દરમિયાન ભેસ્તાન-ઉન વિસ્તારના રહીશ અને અડાજન ખાતે સુપરવાઇઝર તરીકે ફરજ બજાવતા 43 વર્ષીય જિયાદ અહમદ શાહ ગુમ થયા હતા. નોકરી પરથી પરત ફરતી વખતે પાંડેસરા નજીક પાણી ભરાઈ જતાં બાઈક મૂકીને તેઓ 5 કિલોમીટર પગપાળા ચાલીને ઘરે જઈ રહ્યા હતા. ઘરથી માત્ર 100 મીટર દૂર જ પાણીના તીવ્ર પ્રવાહમાં તેઓ તણાઈ ગયા હતા.
બનાવના 32 દિવસ બાદ ઉન ખાડીમાંથી તેમનો મૃતદેહ હેલ્મેટ અને રેનકોટ પહેરેલી હાલતમાં મળી આવ્યો છે. ભેસ્તાન પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ મોકલી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટના સાથે સુરતમાં ખાડી પૂરના કારણે મૃત્યુ પામનારાઓનો કુલ આંકડો ૫૨ પર પહોંચ્યો છે, અને પરિવારના કમાનાર મુખીના મોતથી વિસ્તારમાં શોકની કાલીમા છવાઈ ગઈ છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, અડાજન ખાતે સુપરવાઇઝર તરીકે નોકરી કરતા જિયાદ અહમદ શાહ 7 જુલાઈના રોજ નોકરી પરથી ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. તે સમયે સમગ્ર શહેરમાં પૂરના પાણી ભરાઈ ગયા હતા. પાંડેસરા વિસ્તારમાં પાણીનું સ્તર વધી જતાં તેમણે પોતાની બાઈક રોડ પર જ મૂકી દીધી હતી અને ત્યાંથી કમર તથા ખાભા સમાન પાણીમાં ૫ કિલોમીટર સુધી પગપાળા ચાલીને ઉન તરફ નીકળ્યા હતા.
જોકે, પોતાના ઘરથી માત્ર 100 મીટર દૂર જ પહોંચ્યા હતા ત્યાં પાણીના તીવ્ર પ્રવાહમાં તેઓ તણાઈ ગયા હતા અને નજીકની ખાડીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. ૩૨ દિવસની શોધખોળ બાદ હેલ્મેટ અને રેનકોટ પહેરેલી હાલતમાં શબ મળ્યું. જિયાદ અહમદ ઘરે ન પહોંચતાં ચિંતિત પરિવારે ભેસ્તાન પોલીસ મથકમાં ગુમ થયાની અરજી આપી હતી. બનાવના ૩૨ દિવસ બાદ ઉન ખાડીમાંથી જિયાદ અહમદનો મૃતદેહ હેલ્મેટ અને રેનકોટ પહેરેલી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો.
બનાવની જાણ થતાં જ ભેસ્તાન પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પરિવારના કમાનાર મુખીના અચાનક અવસાનથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.