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સુરતમાં ખાડી પૂરનો વધુ એક ભોગ: ભેસ્તાનમાં 32 દિવસથી ગુમ યુવકનો મૃતદેહ મળતા ખળભળાટ, કૂલ મૃત્યુઆંક 52 પર પહોંચ્યો!

Surat News: ગત 7 જુલાઈના રોજ સુરત શહેરમાં સર્જાયેલી ખાડી પૂરની ભયાનક પરિસ્થિતિએ વધુ એક નિર્દોષનો બલિ લીધો છે. ભેસ્તાન-ઉન વિસ્તારમાં આવેલ ઇસ્ટોન વિલા ખાતે રહેતા 43 વર્ષીય જિયાદ અહમદ શાહનો મૃતદેહ ઘટનાના 32 દિવસ બાદ ઘર નજીકની ખાડીમાંથી મળી આવ્યો છે. આ સાથે જ સુરતમાં ખાડી પૂરના કારણે જીવ ગુમાવનારાઓનો કુલ આંકડો 52 પર પહોંચી ગયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 09, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:38 PM IST
સુરતમાં ખાડી પૂરનો વધુ એક ભોગ: ભેસ્તાનમાં 32 દિવસથી ગુમ યુવકનો મૃતદેહ મળતા ખળભળાટ, કૂલ મૃત્યુઆંક 52 પર પહોંચ્યો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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