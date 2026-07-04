/કરોડોના ખર્ચે બનેલી સુરતની સરકારી શાળામાં ભ્રષ્ટાચારની તિરાડો: મુખ્યમંત્રીએ જેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું તેની દિવાલ નમી, વિદ્યાર્થીઓ પર તોળાતું જોખમ!

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કરોડોના ખર્ચે બનેલી સુરતની સરકારી શાળામાં 'ભ્રષ્ટાચાર'ની તિરાડો: મુખ્યમંત્રીએ જેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું તેની દિવાલ નમી, વિદ્યાર્થીઓ પર તોળાતું જોખમ!

Surat News: હાલમાં જ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા રાજ્યભરમાં જર્જરિત શાળાઓના વર્ગખંડો તોડી પાડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC)ની ઘોર બેદરકારી અને કથિત ભ્રષ્ટાચારનો એક મોટો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 04, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:10 PM IST
કરોડોના ખર્ચે બનેલી સુરતની સરકારી શાળામાં 'ભ્રષ્ટાચાર'ની તિરાડો: મુખ્યમંત્રીએ જેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું તેની દિવાલ નમી, વિદ્યાર્થીઓ પર તોળાતું જોખમ!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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