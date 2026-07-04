/કરોડોના ખર્ચે બનેલી સુરતની સરકારી શાળામાં ભ્રષ્ટાચારની તિરાડો: મુખ્યમંત્રીએ જેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું તેની દિવાલ નમી, વિદ્યાર્થીઓ પર તોળાતું જોખમ!

પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: સુરત મનપા દ્વારા માત્ર એક વર્ષ પહેલાં જ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે નિર્માણ પામેલી અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ કરાયેલી સરકારી સુમન હાઈસ્કૂલ-26,27 ની સુરક્ષા દિવાલ જોખમી રીતે નમી ગઈ છે. એટલું જ નહીં, શાળાના મુખ્ય ગેટ પાસે બનાવેલા ફાયર રૂમમાં માણસનો હાથનો પંજો ઘૂસી જાય એટલી મોટી તિરાડો પડી જતાં વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ભયનો માહોલ છે.
આ જોખમી દિવાલ ગમે ત્યારે ધરાશાયી થઈ શકે
શાળાની પ્રોટેક્શન વોલ (સુરક્ષા દિવાલ) આર.સી.સી. સ્ટ્રક્ચરથી અલગ થઈ ગઈ છે અને ચણતરની ઈંટો બહાર નીકળી આવી છે. શાળાના મુખ્ય ગેટની બિલકુલ અડીને જ થોડા સમય પહેલાં ફાયર રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ રૂમની દિવાલોમાં પણ મસમોટી તિરાડો જોવા મળી રહી છે. આ એ જ મુખ્ય માર્ગ છે જ્યાંથી દરરોજ સેંકડો માસૂમ વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં અવરજવર કરે છે. વાલીઓનો આરોપ છે કે, "આ જોખમી દિવાલ ગમે ત્યારે ધરાશાયી થઈ શકે છે. જેથી અમે બાળકોને જાતે મુકવા અને લેવા આવીએ છીએ. તંત્ર કોઈ મોટી દુર્ઘટનાની રાહ જોયા વગર આ ફાયર રૂમ તાત્કાલિક તોડી પાડે. જ્યારે આ ગંભીર બાબતે અમારી ટીમે સુમન હાઈસ્કૂલ-26, 27ના આચાર્યનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેઓ પોતાની ચેમ્બરમાં હાજર ન હતા. ફોન પર વાત કરતા તેમણે શાળામાં જ હોવાનું જણાવ્યું પરંતુ ઓફિસે આવવાનો ઈનકાર કર્યો હતો. જો કે, તેમણે ફોન પર એટલું સ્વીકાર્યું હતું કે આ જોખમી દિવાલ અંગે તેમણે મહાનગરપાલિકામાં લેખિત રજૂઆત કરી દીધી છે.
તિરાડો અંગે તાકીદે રિપેરિંગ કામગીરી હાથ ધરાશે
બીજી તરફ, મનપાના જવાબદાર અધિકારીઓ આ મામલે લૂલો બચાવ કરતા જોવા મળ્યા હતા.અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ: શાળાની બાજુમાં જ મનપાના હેલ્થ સેન્ટરનું કામ ચાલી રહ્યું હોવાથી દિવાલ નમી ગઈ છે, જેને તાત્કાલિક તોડીને નવું કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવવામાં આવશે. એટલું નહીં મહાનગર પાલિકા ની સરકારી શાળાના મુખ્ય ગેટ પર ફાયર રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ ફાયર રૂમ એટલો જોખમી છે કે ક્યારે પણ ધરાશાય થઈ શકે છે. દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે ફાયર રૂમને અડીને જ વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ત્યાં ઊભા છે. શાળા દરમિયાન અનેક વિદ્યાર્થીઓ ત્યાંથી પસાર પણ થતા હોય છે.આ રૂમ અંગે મનપાના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પહેલાં ત્યાં ફાયર કેબિન હતી, જેને હટાવીને તાત્કાલિક ધોરણે ચણતર કામ કરીને ફાયર રૂમ બનાવાયો હતો. તિરાડો અંગે તાકીદે રિપેરિંગ કામગીરી હાથ ધરાશે.
માત્ર એક જ વર્ષમાં આવી દુર્દશા થતાં તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો
આ સમગ્ર મામલે સુરત મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી મેયર સુદાગર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, "સરકારી શાળાની સુરક્ષા દિવાલ નમી જવાની અને તિરાડો પડવાની ઘટના મારા ધ્યાને આવતા જ મેં તાત્કાલિક મનપાના ઉચ્ચ અધિકારીઓનું ધ્યાન દોર્યું છે. બાળકોની સુરક્ષા સર્વોપરી છે અને યુદ્ધના ધોરણે આ કામગીરી પૂર્ણ કરવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે." મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન થયેલા કરોડોના પ્રોજેક્ટમાં માત્ર એક જ વર્ષમાં આવી દુર્દશા થતાં તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. ભલે અધિકારીઓ અને ડેપ્યુટી મેયર આનું કારણ બાજુમાં ચાલતા હેલ્થ સેન્ટરના કામને ગણાવી રહ્યા હોય, પરંતુ સ્થાનિકો અને વાલીઓમાં ચર્ચા છે કે જો આ સમગ્ર બાંધકામની ચોક્કસ અને તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવે તો મોટો ભ્રષ્ટાચાર બહાર આવી શકે તેમ છે.