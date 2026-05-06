/જુવાનીમાં પિતાએ જોયેલા સપનાને પુત્રએ આપી પાંખો: સુરતમાં મજૂરના દીકરાએ ધોરણ 10માં મેળવ્યા 94 ટકા

Surat News: સુરત શહેરમાં મજૂરી કામ કરનારના પુત્રએ 94% પ્રાપ્ત કર્યો. ભાડાના મકાનમાં રહેતા વિદ્યાર્થીએ ધોરણ 10 માં એ વન ગ્રેટ પ્રાપ્ત કરી મારી બાજી. વિદ્યાર્થીના પિતા રોહિતદાસ શિંદે ધોરણ 10 માં નાપાસ થયા હતા. રોહીદાસ શિંદેએ દીકરાને ભણાવવામાં કોઈ કસર ન છોડી. ભાડાના મકાનમાં રહી મજૂરી કામ કરી પુત્રને ભણાવ્યો. એક વખત હું ધોરણ 10 માં નાપાસ થયો હતો આજે પુત્રએ પાસ થઈને મને ખુશી આપી.
Surat News: કહેવાય છે કે જો મનમાં અડગ વિશ્વાસ અને સખત પરિશ્રમ કરવાની તૈયારી હોય, તો ગરીબી ક્યારેય સફળતાના માર્ગમાં આડે આવતી નથી. સુરતના એક સામાન્ય પરિવારના દીકરાએ આ વાત સાબિત કરી બતાવી છે. ભાડાના મકાનમાં રહીને મજૂરી કામ કરતા પિતાના પુત્રએ ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં 94% સાથે 'A1' ગ્રેડ મેળવીને ઝળહળતી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.
પિતા જે ન કરી શક્યા, તે પુત્રએ કરી બતાવ્યું
આ વાર્તા છે મયુર શિંદેની, જેના પિતા રોહિતદાસ શિંદે સુરતમાં મજૂરી કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, રોહિતદાસ પોતે જ્યારે ધોરણ 10માં હતા ત્યારે તેઓ નાપાસ થયા હતા. પોતાનો અભ્યાસ અધૂરો રહી ગયો હોવા છતાં, તેમણે મનોમન નક્કી કર્યું હતું કે તેઓ પોતાના સંતાનને ભણાવવામાં કોઈ કસર બાકી રાખશે નહીં.
સંઘર્ષની વચ્ચે સફળતાનો સૂર્યોદય
રોહિતદાસ શિંદે ભાડાના મકાનમાં રહીને દિવસ-રાત મજૂરી કરે છે. આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવા છતાં તેમણે મયુરની જરૂરિયાતો અને તેના અભ્યાસ માટે હંમેશા પ્રોત્સાહન આપ્યું. પિતાની મહેનત જોઈને મયુરે પણ નિશ્ચય કર્યો હતો કે તે પિતાનું માથું ગર્વથી ઊંચું કરશે. રોહિતદાસ શિંદેએ જણાવ્યું હતું કે એક સમયે હું ધોરણ 10માં નાપાસ થયો હતો, જેનો મને રંજ હતો. પણ આજે મારા પુત્રએ શ્રેષ્ઠ ગુણો સાથે પાસ થઈને મારી એ જૂની હારને જીતમાં બદલી નાખી છે. મને આજે મારા દીકરા પર ખૂબ ગર્વ છે.
હવે લક્ષ્ય છે 'CA' બનવાનું
મયુર શિંદેએ 94% ગુણ મેળવીને માત્ર તેના પરિવારનું જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારનું નામ રોશન કર્યું છે. તેની આ સફળતા પાછળ તેની એકાગ્રતા અને પરિવારનો સાથ જવાબદાર છે. મયુરનું હવે પછીનું લક્ષ્ય ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) બનવાનું છે. તે ઈચ્છે છે કે ભવિષ્યમાં ખૂબ ભણી-ગણીને તે તેના પરિવારને ગરીબીમાંથી બહાર લાવે અને પિતાને આરામદાયક જીવન આપે.