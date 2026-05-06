જુવાનીમાં પિતાએ જોયેલા સપનાને પુત્રએ આપી પાંખો: સુરતમાં મજૂરના દીકરાએ ધોરણ 10માં મેળવ્યા 94 ટકા

Surat News: સુરત શહેરમાં મજૂરી કામ કરનારના પુત્રએ 94% પ્રાપ્ત કર્યો. ભાડાના મકાનમાં રહેતા વિદ્યાર્થીએ ધોરણ 10 માં એ વન ગ્રેટ પ્રાપ્ત કરી મારી બાજી. વિદ્યાર્થીના પિતા રોહિતદાસ શિંદે ધોરણ 10 માં નાપાસ થયા હતા. રોહીદાસ શિંદેએ દીકરાને ભણાવવામાં કોઈ કસર ન છોડી. ભાડાના મકાનમાં રહી મજૂરી કામ કરી પુત્રને ભણાવ્યો. એક વખત હું ધોરણ 10 માં નાપાસ થયો હતો આજે પુત્રએ પાસ થઈને મને ખુશી આપી.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 06, 2026, 10:50 AM IST|Updated: May 06, 2026, 11:00 AM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

