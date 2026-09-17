/સુરતમાં ચોંકાવનારી ઘટના, ચોરીના ઈરાદે ઘરમાં ઘૂસી મહિલાએ 84 વર્ષીય વૃદ્ધાની કરી હત્યા

સુરતનું નાનપુરા...અને અઠવાલાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશનનો આ એ જ વિસ્તાર છે જ્યાં 84 વર્ષીય એમીબેન મોતીવાલાની લોહીલુહાણ લાશ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી...વૃદ્ધાના માથામાં ગંભીર ઈજા હતી અને છાતીની પાંસળીઓ તૂટેલી હતી...શરૂઆતમાં પોલીસને લાગ્યું કે આ લૂંટ વિથ મર્ડરનો કેસ છે...પણ જ્યારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી ત્યારે જે સત્ય બહાર આવ્યું તેણે ખાખી વર્ધીને પણ ચોંકાવી દીધી.
આ હત્યા પાછળ કોઈ લૂંટનો ઈરાદો નહોતો! કારણ કે, મૃતક વૃદ્ધાના શરીર પર સાતેક તોલા જેટલા સોનાના દાગીના જેમ ના તેમ હતા...હત્યારાએ એક પણ દાગીનાને હાથ નહોતો અડાડ્યો...ત્યારે સવાલ એ હતો કે જો લૂંટ નહોતી કરવી, તો આટલી નિર્મમ હત્યા કેમ કરાઈ? આ રહસ્ય પરથી પડદો ઉઠાવવા માટે અઠવાલાઈન્સ પોલીસે એક નહીં, બે નહીં, પણ પૂરા 300થી વધુ CCTV કેમેરા તપાસ્યા...અને એ જ સીસીટીવીમાં કેદ થઈ એક શંકાસ્પદ મહિલા.
આ મહિલા હતી છાયાબેન મુકેશભાઈ શાહ...જે પહેલાથી જ ચોરીના રવાડે ચઢેલી હતી...હત્યાના બે દિવસ પહેલા જ છાયા આ એપાર્ટમેન્ટમાં રેકી કરવા પહોંચી હતી. ભાડાનું ઘર શોધવાના બહાને તેણે 84 વર્ષના એમીબેન સાથે વાતચીત કરી અને જાણી લીધું કે વૃદ્ધા ઘરમાં સાવ એકલા જ રહે છે...બસ, આ એકલતા જ એમીબેન માટે કાળ સાબિત થઈ હતી.
હત્યાના દિવસે છાયા પોતાના 15 વર્ષના સગા દીકરાને સાથે લઈને એમીબેનના ઘરમાં ઘૂસી ગઈ...મોકો મળતા જ તેણે કબાટ ખોલ્યો, પણ એ જ વખતે વૃદ્ધા રૂમમાં આવી ગયા...ચોરી પકડાઈ જતાં ગભરાયેલી છાયાના માથે ખૂન સવાર થઈ ગયું...તેણે નજીકમાં પડેલી ઈસ્ત્રી એમીબેનના માથામાં ઝીંકી દીધી...વૃદ્ધા લોહીલુહાણ હાલતમાં ચીસો પાડવા લાગ્યા...માતાની આ હેવાનિયત જોઈને તેનો 15 વર્ષનો દીકરો પણ બૂમો પાડવા લાગ્યો...પણ છાયાને દયા ન આવી, તેણે ઈસ્ત્રીના વાયર વડે 84 વર્ષના માજીનું ગળું દબાવીને શ્વાસ રૂંધી નાંખ્યો.
હત્યા બાદ ગભરાયેલી છાયા કંઈ પણ ચોરી કર્યા વગર ત્યાંથી ભાગી છૂટી...દીકરાએ જ્યારે પોલીસને જાણ કરવા કહ્યું, ત્યારે કળિયુગી માતાએ પોતાના સગા દીકરાને જ ધમકાવ્યો કે 'જો પોલીસને કહીશ તો તને પણ પકડાવી દઈશ'...પણ પાપનો ઘડો ભરાઈ ચૂક્યો હતો...પોલીસે રિક્ષા નંબરના આધારે છાયાનું ઘર શોધી કાઢ્યું...પોલીસને ઘરે જોતા જ ડરી ગયેલા દીકરાએ આખેઆખી સચ્ચાઈ ઓકી દીધી કે તેની માતાએ જ હત્યા કરી છે...હાલ પોલીસે આરોપી છાયાની ધરપકડ કરી છે અને લૂંટાયેલા મોબાઈલની શોધખોળ સાથે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
લોભ, લાલચ અને ગુનાહિત માનસિકતા માણસને કઈ હદ સુધી હેવાન બનાવી શકે છે, તેનો જીવતો-જાગતો પુરાવો છે સુરતનો આ કિસ્સો...જે દીકરાને સારી શિક્ષા આપવાની હોય, તેને જ પોતાની સામે થતી હત્યાનો સાક્ષી બનાવી દીધો...જોકે, કાયદાના લાંબા હાથથી આ કળિયુગી માતા બચી શકી નથી.
ભાડાના મકાન શોધવાના બહાને, ક્યારેક કચરા-પોતા કરવાના બહાને તો ક્યારેક કુરિયર બોય બનીને ગુનેગારો પહેલા વડીલોના ઘરની રેકી કરે છે.,,વડીલ ઘરમાં એકલા છે કે નહીં તેની પાકી ખાતરી કરે છે અને પછી આચરે છે સુરત જેવો જઘન્ય અપરાધ..