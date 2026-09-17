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સુરતમાં ચોંકાવનારી ઘટના, ચોરીના ઈરાદે ઘરમાં ઘૂસી મહિલાએ 84 વર્ષીય વૃદ્ધાની કરી હત્યા

શું કોઈ સગી માતા પોતાના 15 વર્ષના દીકરાને 'લાઈવ મર્ડર'ની પાઠશાલા ભણાવી શકે? હા, સુરતના નાનપુરામાં આ રૂંવાડા ઉભા કરી દેનારી ઘટના બની છે! ભાડાનું ઘર શોધવાના બહાને એકલવાયા વડીલોની રેકી કરનારી મહિલા છાયા શાહ, કઈ રીતે એક જ ઝાટકે હત્યારી બની ગઈ?

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:27 PM IST
સુરતમાં ચોંકાવનારી ઘટના, ચોરીના ઈરાદે ઘરમાં ઘૂસી મહિલાએ 84 વર્ષીય વૃદ્ધાની કરી હત્યા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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