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સુરતની જ્વેલરી કંપનીમાં કાળજુ કંપાવી દેતી ઘટના : મજૂરોને બચાવવા ગયેલો કંપનીના માલિકનો ભાણેજ પણ ટાંકીમાં કૂદ્યો અને...

Surat Jewelry Company Accident : સુરતના અશ્વનીકુમાર વિસ્તારમાં એક જ્વેલરી કંપનીમાં 3 સફાઈ કામદાર સહિત 4ના મોત નિપજ્યા છે. ટેન્ક ચેમ્બરમાં સેફ્ટીના સાધનો વગર ટાંકીમાં ઉતારતા સુપરવાઈઝર સહિત 4ના ગુંગળામણથી મોત. બચાવવા ગયેલા મિલ માલિકના ભાણેજનું પણ મૃત્યુ થયું. આખરે શું થયું હતું જાણો
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 07, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:21 PM IST
સુરતની જ્વેલરી કંપનીમાં કાળજુ કંપાવી દેતી ઘટના : મજૂરોને બચાવવા ગયેલો કંપનીના માલિકનો ભાણેજ પણ ટાંકીમાં કૂદ્યો અને...

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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સુરતની જ્વેલરી કંપનીમાં કાળજુ કંપાવી દેતી ઘટના : મજૂરોને બચાવવા ગયેલો કંપનીના માલિકન
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