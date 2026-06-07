/સુરતની જ્વેલરી કંપનીમાં કાળજુ કંપાવી દેતી ઘટના : મજૂરોને બચાવવા ગયેલો કંપનીના માલિકનો ભાણેજ પણ ટાંકીમાં કૂદ્યો અને...

Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરતના અશ્વિનીકુમાર રોડ પર આવેલી એક જ્વેલરી કંપનીમાં કાળજું કંપાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે. અશ્વિનીકુમાર પોલીસ મથકની હદમાં ખાંડ બજાર ખાતે આવેલી રતિ હાઉસ જ્વેલરી કંપનીમાં કેમિકલ અને જ્વેલરી વોશિંગના વેસ્ટ વોટરની ટાંકી સાફ કરવા ઉતરેલા 4 લોકોના ગુંગળામણના કારણે કરૂણ મોત નીપજ્યા છે. મૃતકોમાં કંપનીના માલિકના ભાણેજ (જે સુપરવાઈઝર તરીકે ફરજ બજાવતો હતો) સહિત ત્રણ શ્રમિકોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઘટનાને પગલે મૃતક મજૂરોના પરિવારજનોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે અને કંપની માલિક તેમજ કોન્ટ્રાક્ટર સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી છે
મજૂરોને જોવા કંપનીના માલિકનો ભાણેજ પણ અંદર કૂદ્યો
ઘટનાની વિગત મુજબ, આ કંપનીમાં જ્વેલરી સાફ-સફાઈનું પાણી જે ટાંકીમાં જાય છે. તેની દર બે મહિને સફાઈ કરવામાં આવે છે. રોજની જેમ ટાંકીની સફાઈ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. સૌથી પહેલા એક મજૂર ટાંકીમાં ઉતાર્યો હતો. પરંતુ ઝેરી ગેસ અથવા ગુંગળામણને કારણે તે અંદર જ બેભાન થઈ ગયો હતો. તેને બચાવવા માટે અન્ય બે મજૂરો પણ ટાંકીમાં ઉતાર્યા હતા. પરંતુ તેઓ પણ ઝેરી દવાની અસર હેઠળ આવી ગયા હતા. આ જોઈ કંપનીના માલિકનો ભાણેજ અને સુપરવાઈઝર નિલેશ સાવલિયા પણ તેમને બચાવવા અંદર કૂદ્યો હતો. પરિણામે ચારેય લોકો ટાંકીમાં જ બેભાન થઈ ગયા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી અને ચારેય લોકોને બહાર કાઢી સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા. જો કે, હોસ્પિટલના ફરજ પરના તબીબોએ ચારેયને મૃત જાહેર કર્યા હતા
મૃતકોના નામ:
આ મામલે સુરતના ડીસીપી આલોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસ અને સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરતા સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે, મજૂરોને ટાંકીમાં ઉતારતી વખતે કંપની કે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના ફાયર સેફટી કે સુરક્ષાના સાધનો આપવામાં આવ્યા ન હતા. મજૂરોની સુરક્ષા પ્રત્યે આ ઘોર બેદરકારી છે.
પરિવારજનોનો આરોપ છે કે કંપની અને કોન્ટ્રાક્ટરની આ ગુનાહિત બેદરકારીના કારણે જ ચાર નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવવો પડ્યો છે. સેફ્ટીના સાધનો વગર ટાંકીમાં ઉતારનારા જવાબદારોને કોઈ પણ કાળે છોડવામાં ન આવે. હાલ અશ્વિનીકુમાર પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દરમિયાન કંપની માલિક કે કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી સંપૂર્ણ રીતે સ્થાપિત થતાં જ તેમની સામે કડક કાનૂની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરી ધરપકડની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.