/સુરતમાં બે મોટી ઘટનાથી લોહીના સંબંધો શર્મસાર; 18 વર્ષીય ભાઈએ રૂમમાં એકલી સૂતી બહેન સાથે આચર્ચું દુષ્કર્મ

Surat News: ડાયમંડ સિટી સુરતમાંથી સંબંધોને તાર-તાર કરતી બે અત્યંત ચોંકાવનારી અને શરમજનક ઘટનાઓ સામે આવી છે. સુરતના પાંડેસરા અને અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાઓએ સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી ફેલાવી દીધી છે. જ્યાં એક તરફ રક્ષક જ ભક્ષક બન્યો છે, ત્યાં બીજી તરફ માસૂમ બાળકીઓ પોતાના જ ઘરમાં અસુરક્ષિત સાબિત થઈ રહી છે.
પાંડેસરામાં સાવકા ભાઈએ 8 વર્ષની બહેન પીંખી નાખી
પાંડેસરા વિસ્તારમાં લોહીના સંબંધોને લજવતી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. મૂળ મધ્યપ્રદેશના રતલામથી સુરત આવીને મજૂરી કામ કરતા એક શ્રમિક પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. ઘરમાં જ્યારે ૮ વર્ષની માસૂમ બાળકી રૂમમાં એકલી સૂતી હતી, ત્યારે તેના જ 18 વર્ષીય સાવકા ભાઈએ તમામ મર્યાદાઓ ઓળંગીને પોતાની સગી બહેન પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ભાઈની આ હેવાનિયત સામે આવતા જ પરિવાર આઘાતમાં સરી પડ્યો છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ પરિવાર તાત્કાલિક બાળકીને લઈને પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી પુખ્ત વયનો છે કે સગીર, તે સ્પષ્ટ કરવા માટે મધ્યપ્રદેશના રતલામથી તેનું એલ.સી. (Living Certificate) મંગાવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
અઠવાલાઇન્સમાં કાકાની કાળી કરતૂત, ભત્રીજી સાથે અડપલાં
બીજી તરફ, સુરતના પોશ ગણાતા અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાંથી પણ કૌટુંબિક સંબંધોને કલંકિત કરતી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક કાકાએ જ પોતાની 15 વર્ષની સગીર ભત્રીજીને હવસનો શિકાર બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ભોગ બનનાર કિશોરીના આક્ષેપ મુજબ, તેના કાકા છેલ્લા 15 દિવસથી તેની સતત છેડતી કરી રહ્યા હતા. હેવાન કાકાએ કિશોરીના હોઠ અને છાતીના ભાગે અડપલાં કરતા માસૂમ કિશોરી ભારે ડરી ગઈ હતી.
જોકે, આખરે હિંમત ભેગી કરીને તેણે પોતાની આપવીતી પરિવારને જણાવી હતી. જ્યારે પીડિતાનો પરિવાર આ અંગે આરોપી કાકા પાસે ખુલાસો માંગવા ગયો, ત્યારે આરોપીએ સુધરવાને બદલે પરિવારને બિભત્સ ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. હાલ અઠવાલાઇન્સ પોલીસે આ મામલે પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ તેજ કરી છે.
આ બંને સંવેદનશીલ મામલાઓ અંગે સુરત પોલીસે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સગીરાઓ સાથે આવા જઘન્ય કૃત્યો કરનારા નરાધમો સામે કાયદાનું કડક શસ્ત્ર ઉગામાશે અને આરોપીઓને આકરામાં આકરી સજા થાય તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.