"પાટીદારોનો ભાજપ સાથે નાડી અને નાભી જેવો સંબંધ છે, વરાછાને કલંક ન લાગવો જોઇએ": માંડવિયા
Surat Election 2026: સુરતમાં આગામી ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ પોતાનો ચૂંટણી પ્રચાર તેજ કરી દીધો છે. ખાસ કરીને સુરતમાં વસતા પાટીદારો અને સૌરાષ્ટ્રિયન મતદારોને રીઝવવા માટે ભાજપ દ્વારા કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયાને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. મોટા વરાછા ખાતે આયોજિત એક વિશાળ જનસભાને સંબોધતા માંડવીયાએ મતદારો સાથે સીધો સંવાદ કર્યો હતો. આ તકે તેમણે લોકોને જૂની યાદો તાજી કરાવતા ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, પાટીદાર સમાજ અને સૌરાષ્ટ્રના લોકો હંમેશાથી ભાજપની પડખે રહ્યા છે અને આ અતૂટ સંબંધ આગામી સમયમાં પણ જળવાઈ રહેશે.
- સુરતમાં ભાજપનો ચૂંટણી પ્રચાર તેજ
- સુરતમાં પાટીદારો અને સૌરાષ્ટ્રિયન લોકોને રીઝવવા મનસુખ માંડવીયા મેદાનમાં ઉતાર્યા
- કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયાએ સુરતમાં સભાને સંબોધન કર્યું
- મોટા વરાછા ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયાની સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું
Surat Election 2026: સુરતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો માહોલ ચરમસીમાએ છે. દિગ્ગજ નેતાઓ મોડીરાત સુધી ચૂંટણી સભાઓ ગજવી રહ્યા છે, ત્યારે ભાજપે પોતાના ગઢ સમાન ગણાતા સુરતમાં ચૂંટણી પ્રચારને વેગ આપવા માટે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયાને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. ખાસ કરીને પાટીદાર અને સૌરાષ્ટ્રિયન મતદારોને રીઝવવા માટે ભાજપ દ્વારા આક્રમક રણનીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે. સુરતના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયાની એક વિશાળ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વરાછામાં મોટાભાગે સૌરાષ્ટ્રિયન સમાજ અને પાટીદારોની વસ્તી હોવાથી, આ વિસ્તાર રાજકીય રીતે અત્યંત મહત્વનો ગણાય છે.
"વરાછાને કલંક ન લાગવો જોઈએ": મનસુખ માંડવીયા
સભાને સંબોધતા માંડવીયાએ ભાવુક અને ધારદાર અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આપણું વરાછા હંમેશા ભાજપની પડખે રહ્યું છે. આપણા વરાછાને કલંક ન લાગવો જોઈએ કે આ વિસ્તાર ભાજપ સાથે નથી. પાટીદાર સમુદાય અને ભાજપ વચ્ચે 'નાડી અને નાભિ' જેવો અતૂટ સંબંધ છે." તેમણે યાદ અપાવ્યું હતું કે જ્યારે રાજ્યમાં ભાજપનું અસ્તિત્વ પાંગરતું હતું, ત્યારે કોંગ્રેસની રેલીઓ નીકળતી પણ બંધ થઈ ગઈ હતી અને ભાજપના વિજયનું બીજ આ વરાછાની ધરતી પરથી જ રોપાયું હતું.
માંડવીયાએ ભૂતકાળના સંસ્મરણો તાજા કરતા કહ્યું કે, 1995ની ચૂંટણીઓમાં જ્યારે પક્ષ પાસે સાધનો મર્યાદિત હતા, ત્યારે વલજીભાઈ અને જીવરાજભાઈ જેવા સમૃદ્ધ લોકોએ એક-બે લાખ રૂપિયાનું ફંડ આપીને સુરતથી ગાડીઓ દોડાવી હતી. એ સમયે માત્ર 5 લાખ રૂપિયામાં આખી ચૂંટણી લડાઈ જતી હતી. આ સંઘર્ષમાં વરાછા અને સૌરાષ્ટ્રિયન લોકોનો સિંહફાળો રહ્યો છે. તેમણે પાટીદાર સમાજને આહવાન કર્યું હતું કે આ ગૌરવશાળી ઇતિહાસને જાળવી રાખવો એ આપણી જવાબદારી છે. તેમણે સુરતની ચારેય બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી વિજયી બનાવવા માટે લોકોને વિનંતી કરી હતી.
