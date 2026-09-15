/સુરતમાં ગણેશોત્સવે માનવતાની અનોખી મિસાલ: ગરીબ મૂર્તિકારની 200થી વધુ પ્રતિમાઓ ખરીદી યુવકોએ મહેકાવી માનવતા

Surat News: સુરતમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન માનવતાની એક અનોખી મિસાલ જોવા મળી છે. ધનમોરા સર્કલ પાસે એક ગરીબ મૂર્તિકાર પરિવારની 200થી વધુ શ્રીજીની પ્રતિમાઓ વેચાયા વિના રહી જતાં, તેમની મહિનાઓની મહેનત અને મૂડી એળે જવાનો ભય તથા ગંભીર આર્થિક સંકટ સર્જાયું હતું. તહેવારના અંતિમ સમયે આ બાબતની જાણ થતાં અડાજણના બે જાગૃત યુવકો, દીક્ષિત ત્રિવેદી અને સ્મિત ઠાકુર મદદે આવ્યા હતા. બંને મિત્રોએ પોતાના અન્ય મિત્રોના સહકારથી મૂર્તિકારની તમામ 200થી વધુ પ્રતિમાઓ ખરીદીને પરિવારને મોટા આર્થિક નુકસાનથી બચાવી લીધો હતો.
આ સેવાકીય કાર્યમાં અડાજણ પોલીસ સ્ટેશને પણ સક્રિય સહયોગ આપ્યો હતો અને આ મૂર્તિઓનું અડાજણ પોલીસ મથક ખાતે સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું. બંને યુવકોની આ માનવતાભરી પહેલથી ગરીબ શ્રમિક પરિવારના ઘરમાં પણ ગણેશોત્સવની ખુશીઓ પહોંચી હતી, જેની સમગ્ર શહેરભરમાં સરાહના થઈ રહી છે. સાચા અર્થમાં બાપ્પાના આ પવિત્ર પર્વે “સેવા જ સૌથી મોટી ભક્તિ”નો સંદેશ સાકાર થયો છે.
ગરીબ મૂર્તિકાર સામે હતો આર્થિક સંકટનો ભય
સુરતના ધનમોરા સર્કલ પાસે એક ગરીબ શ્રમિક મૂર્તિકાર પરિવાર દ્વારા ગણેશજીની પ્રતિમાઓ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. તહેવારના અંતિમ સમય સુધી 200થી વધુ શ્રીજીની પ્રતિમાઓ વેચાયા વિના પડી રહી હતી. મહિનાઓની કડી મહેનત અને લગાડેલી મૂડી એળે જવાનો ભય ઊભો થતાં મૂર્તિકાર પરિવાર સામે ભારે આર્થિક સંકટ સર્જાયું હતું. પરિવારમાં રોજીરોટી અને તહેવારની ખુશીઓ પર ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા હતા.
બે મિત્રોની અનુકંપા અને સેવાકીય નિર્ણય
આ ગંભીર પરિસ્થિતિની જાણ થતાં જ અડાજણના બે મિત્રો, દીક્ષિત ત્રિવેદી અને સ્મિત ઠાકુર મદદે આવ્યા હતા. બંને યુવકોએ માનવતાભર્યો નિર્ણય લઈને ગરીબ મૂર્તિકારની તમામ ૨૦૦થી વધુ શ્રીજીની પ્રતિમાઓ ખરીદી લીધી હતી. અન્ય મિત્રોના સાથ-સહકારથી હાથ ધરાયેલા આ ભગીરથ કાર્યથી મૂર્તિકાર પરિવાર મોટી આર્થિક પાયમાલીમાંથી ઉગરી ગયો હતો અને તેમના ઘરમાં પણ ગણેશોત્સવની ખુશીઓ પહોંચી હતી.
પોલીસનો સહયોગથી શહેરભરમાં સરાહના
આ સરાહનીય કાર્યોમાં અડાજણ પોલીસ સ્ટેશને પણ સક્રિય સહયોગ આપ્યો હતો. ખરીદવામાં આવેલી મૂર્તિઓનું અડાજણ પોલીસ મથક ખાતે વિધિવત સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું. દીક્ષિત ત્રિવેદી અને સ્મિત ઠાકુરની આ ઉત્કૃષ્ટ પહેલની આજે સમગ્ર સુરત શહેરભરમાં ભૂરિ-ભૂરિ સરાહના થઈ રહી છે. બાપ્પાના આગમન ટાણે દાખવાયેલી આ સંવેદનશીલતાએ સાબિત કર્યું છે કે દુઃખી અને જરૂરિયાતમંદની સેવા કરવી એ જ ઈશ્વરની સાચી આરાધના છે.