/વલસાડમાં સાસુ-જમાઈના અનૈતિક સંબંધોનો ભયંકર અંત, દુષ્કર્મ બાદ સાસુની હત્યા કરનાર લંપટ જમાઈ ઝડપાયો

Valsad News: વલસાડના અતુલ રેલવે સ્ટેશન નજીક અવાવરું જગ્યાએ એક નાળામાંથી અજાણી મહિલાનો હાથ પગ બાંધેલી હાલતમાં મળેલા મૃતદેહ નો ભેદ આખરે ઉકેલાયો છે.. મૃતક મહિલા સાઘે દુસકર્મ કરી હત્યા નિપજાવનાર હત્યારા આરોપી ને વલસાડ LCB પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. જોકે જે આરોપી પોલીસના હાથે લાગ્યો છે તેના અને મૃતક મહિલા વચ્ચે નો સબંધ જાણી પોલીસ પણ ચક્કર ખાઈ ગઈ હતી.. ત્યારે આવો આપને વતાવીએ કોણ છે આ હત્યારો ?? અને દુષ્કર્મ બાદ કેમ મહિલાની હત્યા કરી હતી.??
ઉમેશ પટેલ/વલસાડ: વલસાડના અતુલ રેલવે સ્ટેશન નજીક બે દિવસ અગાઉ એક અજાણી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.. હાથ પગ બાંધી દીધેલી હાલતમાં મળી આવેલા અજાણી મહિલાના મુતદેહ બાદ પોલીસ દોડતી હતી. અને આ મામલે સધન તપાસ હાથ ધરી હતી અને ગણતરીના સમયમાં જ વલસાડ એલસીબી પોલીસે આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મળી છે. પોલીસે ભોજ કુમાર પાસી નામના એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આ મહિલાનું નામ માયાદેવી પાસવાન હોવાનું બહાર આવ્યું છે. જે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ઉનાવ ની રહેવાસી હતી.અને અતુલ નજીક એક કંપની માં બગીચા માં કામ કરતી હતી અને કેટલાક સમયથી વલસાડના હરિયા ગામમાં રહેતી હતી.
લગ્ન બાદ સાસુ દિકરી અને જમાઈ સાથે રહેતા હતા
આ મર્ડર મિસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો મહિલા માયાદેવીની હત્યામાં જે આરોપી પોલીસના હાથે લાગ્યો છે તો કોઈ અન્ય નહીં પરંતુ મૃતક મહિલાનો જમાઈ ભોજ પાસી જ હોવાનો બહાર આવ્યું છે. પોતાની સાસુની હત્યા કરનાર આરોપી ભોજ કુમાર પાસી ની ધરપક બાદ પોલીસે હત્યા નું કારણ જાણવા આરોપીની આગવી ઢબે પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. જોકે હત્યાનું જે કારણ બહાર આવ્યું તે જાણી પોલીસ ચક્કર ખાઈ ગઈ હતી. જે મુજબ આરોપી મુંબઈ ના બોઇસર માં રહી અને રેલવે માં કોન્ટ્રાક્ટ પર પ્લમબિંગ નું કામ કરતો હતો.. અને વર્ષ 2023 ભોજે મૃતક માયાદેવી ની દીકરી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન બાદ સાસુ દિકરી અને જમાઈ સાથે રહેતા હતા.
લંપટ જમાઈની સાસુ સાથે પણ આંખ મળી
જોકે આ લંપટ જમાઈની તેના સાસુ સાથે પણ આંખ મળી હતી. અને પછી બંને સાસુ અને જમાઈ વચ્ચે અનૈતિક સંબંધોનો સિલસિલો સરૂ થયો હતો. જેની જાણ ભોજ ની પત્ની એટલે મૃતક ની પુત્રી ને થઈ ગઈ હતી..આથી બંને વચ્ચે ઝગડા સરૂ થયા હતા..તેમ છતાં કોઈ ફરક નહિ પડતા આખરે આ અનૈતિક સંબંધોના કારણે જ ભોજની પત્ની તેની સાથે છુટા છેડા લઇ અને એકલી વતન રહેવા ચાલી ગઈ હતી. ત્યાર બાદ સાસુ પણ વલસાડના અતુલ નજીક એક કંપની માં બગીચામાં કામેં લાગી અને હરિયા ગામ માં રૂમ ભાડે રાખી ને એકલી રહેતી હતી..ત્યાર બાદ પણ બંને સાસુ અને જમાઈ વચ્ચે અનૈતિક સંબંધો ચાલુ રહ્યા હતા.
સાસુની જમાઈ સાથે લગ્ન કરી લેવાની માગ ભારે પડી!
આ દરમ્યાન સાસુએ જમાઈ ભોજ ને પોતાની સાથે લગ્ન કરી લેવાની માગ કરી જીદ પર ઉતરી હતી. પરંતુ સાસુ નો આંશિક ભોજ લગ્ન કરવા માગતોના હોવાથી તેણે થોડા સમય અગાઉજ બોઇસર માં એક યુવતી સાઘે લગ્ન કરી અને તેની સાથે રહેવાનું શરૂ કર્યુ હતું. જેની જાણ સાસુને થઈ જતા તેને આરોપીની હાલની પત્ની અને તેની મમ્મીને ફોન કરી તેના અને ભોજના વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધની જાણ કરીને ભોજની અત્યારની પત્નીને છૂટાછેડા લઇ લેવા દબાણ કર્યું હતુ. આથી બન્ને વચ્ચે બબાલ થઈ હતી અને સાસુ થી પીછો છોડાવવા પ્લાન કર્યું હતું.
સમાધાન પહેલા પણ તેમના વચ્ચે સેક્સ સંબંધો બંધાયા
આરોપીએ બીજા લગ્ન કરી લેતા મૃતક સાસુ અને જમાઈ વચ્ચે બબાલ થઈ હતી.. જે તે બનાવના દિવસે બંને વચ્ચે સમાધાન માટે ભેગા થયા હતા સમાધાન પહેલા પણ તેમના વચ્ચે સેક્સ સંબંધો બંધાયા હતા અને ત્યારબાદ ફરી એકવાર ઉગ્ર ઝઘડો થતા આવેશમાં આવીને જમાઈએ તેની સાસુની હત્યા કરી નાખી હતી.અને ત્યાર બાદ સાડી થી મૃતદેહ ને બાંધી અને નાળામાં ફેંકી અને ફરાર થઇ ગયો હતો.જોકે ગણતરીના સમયમાં જ આરોપી ને વલસાડ એલ સી બી પોલીસે ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
મા દીકરા જેવા સંબંધોને લજવતો આ કિસ્સો
સાસુ અને જમાઈ વચ્ચે મા દીકરા જેવા સંબંધોને લજવતો આ કિસ્સો અત્યારે ચર્ચા નું કેન્દ્ર બન્યો છે.. અગાઉ પણ આડા સંબંધો નો અંત મોટે ભાગે કરુણ જ આવ્યો છે.અને આ ઘટનામાં પણ સાસુ જમાઈ વચ્ચેના આડા સંબંધો નો અંત ભયંકર આવ્યો છે..ત્યારે આરોપી ની ધરપકડ બાદ તેના સામે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.