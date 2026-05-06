  • /વલસાડની દીકરીનો ગુજરાતમાં ડંકો: ધોરણ-10ના પરિણામમાં માર્ગી વેકરીયા સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રથમ

વલસાડની દીકરીનો ગુજરાતમાં ડંકો: ધોરણ-10ના પરિણામમાં માર્ગી વેકરીયા સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રથમ

GSEB SSC Result 2026: વલસાડના અબ્રામા સ્થિત બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ વિદ્યામંદિરમાં આજે દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. અહીંની ગર્લ્સ સ્કૂલની વિદ્યાર્થિની માર્ગી વેકરીયાએ ગુજરાતી માધ્યમમાં 99.99 પર્સન્ટાઈલ અને 98.33% સાથે સમગ્ર ગુજરાતમાં અને વલસાડ જિલ્લામાં પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 06, 2026, 02:46 PM IST|Updated: May 06, 2026, 02:46 PM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

