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સુરત પૂર પીડિતો માટે વરાછા બેંકની મોટી જાહેરાત: માત્ર 9% વ્યાજે મળશે 5 લાખ સુધીની 'ફ્લડ લોન'

Surat News: સુરત પૂરના નુકસાન સામે વરાછા બેંકની મોટી રાહત. માત્ર 9% વ્યાજે રૂ. 5 લાખ સુધીની 'ફ્લડ લોન' યોજના જાહેર. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે યોજનાનું લોકાર્પણ. પૂર અને પાણી ભરાવા સામે રક્ષણ આપતી વિશેષ વીમા યોજના પણ શરૂ. ભારે વરસાદ અને ખાડીપૂરના લીધે ઔદ્યોગિક, રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. ઉદ્યોગો, વેપારી, રોજગારને મોટું નુકસાન પહોંચ્યું. વાચકો અને અસરગ્રસ્તો આ યોજનાનો ઝડપી લાભ લઈ શકે તે માટે બેંકે આકર્ષક શરતો જાહેર કરી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 12, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:35 AM IST
સુરત પૂર પીડિતો માટે વરાછા બેંકની મોટી જાહેરાત: માત્ર 9% વ્યાજે મળશે 5 લાખ સુધીની 'ફ્લડ લોન'
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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