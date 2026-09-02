/ઘર બેઠા પાર્ટટાઈમ જોબ અને રીલ્સ જોનારા સાવધાન; સુરતનો આ કિસ્સો તમારી ઉંઘ ઉડાડી દેશે! વેબ ડેવલપર સાથે લાખોની ઠગાઈ

Surat News: સુરતમાં વરાછાના સ્વામિનારાયણ નગરમાં રહેતા 28 વર્ષીય પાર્થ નરેશભાઈ માંગુકિયા વેસુના VIP રોડ ખાતે આવેલી કંપનીમાં વેબ ડેવલપર તરીકે નોકરી કરે છે.ગત 3 જાન્યુઆરીના રોજ પાર્થના ટેલિગ્રામ આઈડી પર રૂહી નામની અજાણી વ્યક્તિનો મેસેજ આવ્યો હતો. રૂહી દ્વારા પાર્થને ઘર બેઠા પાર્ટટાઈમ જોબની લાલચ આપવામાં આવી હતી અને શેરચેટની રીલ્સ જોવાનો ટાસ્ક આપવામાં આવ્યો હતો.શરૂઆતમાં રીલ્સ જોવાના ટાસ્ક બદલ પાર્થના HDFC બેંક ખાતામાં રૂ.150 જમા કરાવી ઠગ ટોળકીએ તેનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ તેને SENIOR GROUP 30 નામના ટેલિગ્રામ ગ્રૂપમાં એડ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ગ્રૂપમાં વધુ નફો કમાવવાની લાલચ આપી પાર્થને બોગસ વેબસાઈટ પર રજિસ્ટ્રેશન કરાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ વિવાન અને દીપક નામના શખ્સોએ અલગ-અલગ પેમેન્ટ અને ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ટાસ્ક આપવાનું શરૂ કર્યું હતું.ઠગોની વાતમાં આવી ગયેલા પાર્થ પાસેથી તબક્કાવાર આશરે 22 જેટલા બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન કરાવી અલગ-અલગ UPI ID અને બેંક ખાતામાં કુલ રૂ.26,12,791 ટ્રાન્સફર કરાવી લેવામાં આવ્યા હતા.વેબસાઈટ પર પોતાનો નફો અને ઈન્વેસ્ટ કરેલી રકમ દેખાતી હોવાથી પાર્થને વિશ્વાસ હતો કે તેની રકમ પરત મળી જશે. પરંતુ જ્યારે તેણે રૂપિયા વિડ્રો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે ઠગોએ વિડ્રોઅલ રિક્વેસ્ટ રિજેક્ટ થઈ હોવાનું કહી KYC અને અન્ય પ્રોસેસના બહાના હેઠળ વધુ પૈસાની માંગણી કરી હતી.આ સમયે પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનો અહેસાસ થતાં પાર્થએ સમગ્ર મામલે સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ફરિયાદના આધારે સાયબર ક્રાઈમ સેલે ટેકનિકલ તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન આ ગુનામાં સંડોવાયેલા એક આરોપી સુધી પોલીસ પહોંચી હતી અને તેને સેલવાસ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો હતો.પોલીસે ઝડપી પાડેલા આરોપીની ઓળખ 20 વર્ષીય આદિત્ય શિવશંકર પાંડે તરીકે થઈ છે. આરોપી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ગાજીપુરનો રહેવાસી છે અને હાલ દાદરા-નગર હવેલી વિસ્તારમાં રહેતો હતો.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ફરિયાદી દ્વારા તા.8 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ આરોપીના HDFC બેંક ખાતામાં રૂ.1,20,000 ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.આરોપીએ પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ ટેલિગ્રામ મારફતે નાસતા ફરતા આરીફ નામના શખ્સને સાયબર ફ્રોડની રકમની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી કરવા માટે આપ્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ માટે આરોપી 3 ટકા કમિશન લેતો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.આરોપીના સેવિંગ બેંક એકાઉન્ટમાં તા.4 ડિસેમ્બર 2024થી તા.12 મે 2026 સુધીમાં કુલ રૂ.51,31,272ના ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. જેમાં રૂ.1,63,020ની રકમ ડિસ્પ્યુટ એમાઉન્ટ તરીકે નોંધાઈ છે.
વધુ તપાસમાં NCCRP પોર્ટલ પર આ બેંક એકાઉન્ટ સામે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં ચાર ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ફરિયાદોમાં કુલ રૂ.1,97,18,059ની છેતરપિંડી થયેલી હોવાનું પોલીસને જાણવા મળ્યું છે.આ સમગ્ર મામલે સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સાથે જ આ સાયબર ફ્રોડના નેટવર્કમાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓ અંગે પણ તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે