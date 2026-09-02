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ઘર બેઠા પાર્ટટાઈમ જોબ અને રીલ્સ જોનારા સાવધાન; સુરતનો આ કિસ્સો તમારી ઉંઘ ઉડાડી દેશે! વેબ ડેવલપર સાથે લાખોની ઠગાઈ

Surat News: સુરતમાં ઘર બેઠા પાર્ટટાઈમ જોબ અને શેરચેટની રીલ્સ જોવાના બહાને વેબ ડેવલપર પાસેથી રૂ.26 લાખથી વધુની સાયબર છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે.સમગ્ર બનાવમાં સાયબર ક્રાઈમ સેલે સેલવાસમાંથી એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છેઆરોપીએ પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ ટેલિગ્રામ મારફતે નાસતા ફરતા આરીફ નામના શખ્સને સાયબર ફ્રોડની રકમની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી કરવા માટે આપ્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ માટે આરોપી 3 ટકા કમિશન લેતો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 02, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:06 PM IST
ઘર બેઠા પાર્ટટાઈમ જોબ અને રીલ્સ જોનારા સાવધાન; સુરતનો આ કિસ્સો તમારી ઉંઘ ઉડાડી દેશે! વેબ ડેવલપર સાથે લાખોની ઠગાઈ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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