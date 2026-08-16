Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /ડાયમંડની ચમક જેવું દેખાશે સુરત બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન! જુઓ મુંબઈ-અમદાવાદ પ્રોજેક્ટનો અંદરનો ફર્સ્ટ લુક

ડાયમંડની ચમક જેવું દેખાશે સુરત બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન! જુઓ મુંબઈ-અમદાવાદ પ્રોજેક્ટનો અંદરનો ફર્સ્ટ લુક

Bullet Train: બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન સુરત અને મુંબઈમાં બની રહ્યાં છે. સુરત સ્ટેશનનું સ્ટ્રક્ચરલ અને રૂફિંગનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:18 PM IST
ડાયમંડની ચમક જેવું દેખાશે સુરત બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન! જુઓ મુંબઈ-અમદાવાદ પ્રોજેક્ટનો અંદરનો ફર્સ્ટ લુક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટી ઉથલપાથલ...ટીમ ઈન્ડિયાને રેસમાં ટકી રહેવા હવે શું કરવું પડશે?
2
3
4
5