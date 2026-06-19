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પ્રેમ લગ્નની કિંમત શું આટલી આકરી અને આટલી દર્દનાક હોઈ શકે? કે મર્યા પછી પણ પોતાના લોહીના સંબંધો પીગળે નહીં?

Surat News: સમાજ ગમે તેટલો આધુનિક બને, પણ જ્યારે વાત 'પ્રેમ લગ્ન' અને 'અહમ' પર આવીને અટકે છે ત્યારે સંબંધો કેટલા ક્રૂર અને પથ્થર દિલ બની શકે છે, તેનો જીવતો-જાગતો અને કાળજું કંપાવી દેનારો કિસ્સો સુરતમાંથી સામે આવ્યો છે. જે દીકરીના ક્યારેક લાડ-કોડથી ઉછેર કરાયો હોય, તેના મોતના ત્રણ દિવસ પછી પણ તેની લાશને અગ્નિદાહ આપવા માટે લોહીના સંબંધોનો એક ખભો પણ ન મળ્યો! વરાછાના ઉમીયા ધામ અતિથિ ગૃહમાં 22 વર્ષીય રીના બારૈયા નામની યુવતીએ પોતાની 2 વર્ષની માસૂમ બાળકીની નજર સામે ઝેર પીને જીવન ટૂંકાવી લીધું, પરંતુ અફસોસ કે મર્યા પછી પણ તેની લાશ સ્મીમેર હોસ્પિટલના કોલ્ડ રૂમમાં સ્વજનોની રાહ જોઈ રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:30 PM IST
પ્રેમ લગ્નની કિંમત શું આટલી આકરી અને આટલી દર્દનાક હોઈ શકે? કે મર્યા પછી પણ પોતાના લોહીના સંબંધો પીગળે નહીં?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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પ્રેમ લગ્નની કિંમત શું આટલી આકરી અને આટલી દર્દનાક હોઈ શકે? કે મર્યા પછી પણ પોતાના...
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