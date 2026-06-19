/પ્રેમ લગ્નની કિંમત શું આટલી આકરી અને આટલી દર્દનાક હોઈ શકે? કે મર્યા પછી પણ પોતાના લોહીના સંબંધો પીગળે નહીં?

Surat News: સુરતના એક અતિથિ ગૃહમાંથી ધ્રૂજતા અવાજે એક પિતા પર ફોન જાય છે– "પપ્પા, મેં ઝેર પી લીધું છે..." અને આ રીનાના જિંદગીના છેલ્લા શબ્દો બની જાય છે. માત્ર ૨૨ વર્ષની એક યુવતી સંબંધોની વેદી પર દમ તોડી દે છે.... પણ અફસોસ જુઓ... તેના મોતના ત્રણ દિવસ પછી પણ તેની લાશને અગ્નિદાહ આપવા માટે કોઈ એક સગો નથી મળ્યો! પિયર હોય કે સાસરી પક્ષ... બંનેમાંથી કોઈ આ અભાગી દીકરીનો મૃતદેહ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. ત્રણ દિવસથી રીનાની લાશ હોસ્પિટલના ઠંડા કોલ્ડરૂમમાં પોતાના જ લોકોની રાહ જોઈ રહી છે. ગુનો માત્ર એટલો જ હતો કે તેણે ત્રણ વર્ષ પહેલા પરિવારની મરજી વિરૂદ્ધ પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. ચાર મહિના પહેલા બીમારીમાં પતિનું મોત થયું, અને રીના સાવ એકલી પડી ગઈ. તે પિયરના દરવાજે કરગરી, પણ લોહીના સંબંધો પથ્થર બની ચૂક્યા હતા.
પણ આ આખીય ઘટનામાં સૌથી મોટું પાપ કોનું? એ બે વર્ષની માસૂમ દીકરીનું... જેણે પોતાની નજર સામે જ માતાને ઝેર પીતા જોઈ. જેણે માત્ર ચાર મહિનામાં જ માતા અને પિતા બંનેની છત્રછાયા ગુમાવી દીધી છે. આજે એ માસૂમ બાળ આશ્રમમાં એકલી-અટૂલી, ભૂખી-તરસ્યા નજરે પોતાની માને શોધી રહી છે અને રડી રહી છે. જ્યારે દીકરીના સગા બાપે ફોન પર કહી દીધું કે– "મારે હવે એની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, હું લાશ લેવા નહીં આવું". જે દીકરીના લગ્નમાં ક્યારેક મંડપ બંધાવાના સપના જોવાયા હશે, આજે તેની લાશ 'બિનવારસી' તરીકે અંતિમ સંસ્કાર થવાની રાહ જુએ છે. સમાજની આ કેવી જીદ? અને કેવા આ પથ્થર દિલ સંબંધો? જેણે એક માસૂમને અનાથ બનાવી દીધી અને એક દીકરીને મરણ પછી પણ નફરતની સજા આપી! સંબંધોના આ પતને આજે માત્ર સુરત કે ભાવનગરને જ નહીં, પણ સમગ્ર માનવતાને હચમચાવી મૂકી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
ભાવનગરના નારી રોડ પર આવેલી ગીરનાર સોસાયટીની 22 વર્ષીય રીના અક્ષય બારૈયાએ ત્રણ વર્ષ પહેલાં પરિવારની મરજી વિરુદ્ધ પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. આ એક જ નિર્ણયથી પિયર અને સાસરી પક્ષે તેના માટે પોતાના દરવાજા કાયમ માટે બંધ કરી દીધા. કુદરતની ક્રૂરતા તો જુઓ કે, માત્ર ચાર મહિના પહેલાં જ રીનાના પતિનું કિડનીની બીમારીના કારણે અવસાન થયું. પતિના મોત બાદ ૨૨ વર્ષની આ યુવતી ખોળામાં દોઢ વર્ષની માસૂમ દીકરીને લઈને સાવ એકલી પડી ગઈ. તેણે પિયરના દરવાજે ટકોરા માર્યા, કરગરી, પણ લોહીના સંબંધો ન પીગળ્યા. આખરે ભયાનક એકલતા, આર્થિક તંગી અને અપમાનથી કંટાળીને તે ગત 15 જૂને સુરત આવી અને મંગળવારે સવારે અતિથિ ગૃહના રૂમમાં ઝેરી દવા ગટગટાવી લીધી. મરતાં મરતાં તેણે મેનેજરના ફોનથી પિતાને છેલ્લો કોલ કરીને કહ્યું, "પપ્પા, મેં ઝેર પી લીધું છે..." પણ કદાચ ત્યાં સુધીમાં બહુ મોડું થઈ ચૂક્યું હતું.
મર્યા પછી પણ ન પીગળ્યા સગા પિતા: "હું લાશ લેવા નહીં આવું"
આ વાર્તાની સૌથી ભયાનક કરુણતા એ છે કે જ્યારે પોલીસે રીનાના પિતા મગનભાઇને દીકરીના મોતના સમાચાર આપ્યા, ત્યારે તેમના શબ્દો હતા: "મારે હવે એની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, હું એનો મૃતદેહ લેવા સુરત નહીં આવું." પ્રેમલગ્નની સજા દીકરીને મોત પછી પણ ભોગવવી પડી રહી છે. બીજી તરફ, સાસરી પક્ષમાં સાસુ-સસરા હયાત નથી અને જેઠે પણ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો છે. જેઠનો આક્ષેપ છે કે ભાઈના અવસાન વખતે રીના બેસણામાં હાજર નહોતી રહી અને અલગ થઈ ગઈ હતી, એટલે હવે અમારે કોઈ લેવા-દેવા નથી. પિયર અને સાસરિયાં બંનેના નકારાત્મક વલણથી પોલીસ પણ મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગઈ છે. જે દીકરીના લગ્નમાં ક્યારેક મંડપ બંધાવાના સપના જોવાયા હશે, આજે તેની લાશ હોસ્પિટલના ઠંડા કોલ્ડરૂમમાં પોતાના જ લોકો દ્વારા સ્વીકારાવાની ભીખ માંગી રહી છે.
22 મહિનાની માસૂમ બાળકી અનાથ: માતા-પિતા બંનેની છત્રછાયા ગુમાવી
આ આખીય ઘટનામાં સૌથી વધુ કમનસીબ અને લાચાર કોઈ હોય તો તે રીનાની ૨ વર્ષની બાળકી છે. જેણે હજુ દુનિયા શું છે એ પણ નથી જોયું, જે હજુ માંડ 'માં' અને 'પાપા' બોલતા શીખી હતી, તેની આસપાસથી માત્ર ૪ મહિનામાં જ માતા-પિતા બંનેનો ઓછાયો ગાયબ થઈ ગયો છે. હાલ આ બાળકીને સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલી શિશુગૃહ (સ્પેશિયલ એડોપ્શન એજન્સી) ખાતે રાખવામાં આવી છે. સંસ્થાના પ્રોજેક્ટ મેનેજર કોમલબેન શાહે જણાવ્યું કે બાળકી સતત તેની માતા અને પરિવારને યાદ કરીને રડી રહી છે. માનસિક આઘાતના કારણે તે સામાન્ય બાળકની જેમ પૂરતું જમતી પણ નથી. સંસ્થાના આયાબેનો તેને માતા જેવો પ્રેમ આપવાનો પૂરતો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી પોલીસ અને ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટી (CWC) તરફથી કાયદેસરનું NOC ન મળે, ત્યાં સુધી બાળકીને કોઈને સોંપી શકાય તેમ નથી.
આશાનું એક કિરણ અને સામાજિક સંસ્થાઓની કસોટી
આ અંધકાર વચ્ચે આશાનું એક નાનું કિરણ એ દેખાયું છે કે, મૃતક રીનાના જેઠે આ માસૂમ બાળકીનો કબજો લેવાની અને તેને ઉછેરવાની ઈચ્છા દર્શાવી છે. અશ્વિનીકુમાર પોલીસે ભવિષ્યની કાનૂની ગૂંચ ન સર્જાય તે માટે તેમને કોર્ટ પ્રક્રિયા દ્વારા બાળકીનો કબજો લેવા સૂચન કર્યું છે. પોલીસ હજુ પણ પિયર અને સાસરી પક્ષને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. પરંતુ જો આગામી સાત દિવસમાં કોઈ સગું રીનાનો મૃતદેહ સ્વીકારવા તૈયાર નહીં થાય, તો નિયમ મુજબ કોઈ સ્થાનિક સામાજિક સંસ્થાની મદદ લેવામાં આવશે અને પોલીસની ઉપસ્થિતિમાં આ અભાગી 22 વર્ષની યુવતીના અંતિમ સંસ્કાર 'બિનવારસી' તરીકે કરી દેવામાં આવશે.