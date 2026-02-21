Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSurat

કોણ છે એ મહિલા મિત્ર, જેની સાથે આબરુ જવાની બીકે સુરતના બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ આપઘાત કર્યો, અટકાયત થઈ

Surat Builder Death Case : સુરતમાં બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીના આપઘાત કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરાઈ. ઘેલાણીની મહિલા મિત્ર પૂનમ ભદોરીયા સામે આપઘાત માટે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધાયો. પોલીસે અટકાયત કરીને હાથ ધરી તપાસ. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 21, 2026, 02:24 PM IST

Trending Photos

કોણ છે એ મહિલા મિત્ર, જેની સાથે આબરુ જવાની બીકે સુરતના બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ આપઘાત કર્યો, અટકાયત થઈ

Surat News સુરત : સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણી આપઘાત કેસમાં ઉમરા પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. મહિલા મિત્ર સામે આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધાયો છે. આરોપી મહિલા મિત્રની અટકાયત કરીને તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે. સમગ્ર કેસમાં તુષાર ઘેલાણીએ પોતાની જ રિવોલ્વરથી ગોળી મારી જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. પરિવારના ગંભીર આક્ષેપો બાદ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. તો સામે પક્ષે મહિલા મિત્ર દ્વારા પણ પોલીસમાં અરજી કરાઈ છે. ઉંડી તપાસ બાદ પોલીસને સંડોવણીના તાર મળ્યા કે, આ કેસમાં તુષાર ઘેલાણીના મહિલા મિત્રએ તેમને આત્મહત્યા માટે મજબૂર કરી હતી. તેથી તેની સામે ગુનો દાખલ કરીને કેસમાં વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે.

પૂનમ ભદોરીયાના સ્ટ્રેસને કારણે તુષાર ઘેલાણીએ આપઘાત કર્યો
સુરતના જાણીતા બિલ્ડર તુષાર ઘેલાણીએ દીકરીના લગ્નના ચાર દિવસ પહેલા પોતાની રિવોલ્વરથી આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ચાર દિવસની સારવાર બાદ જે દિવસે દીકરીના લગ્ન હતા, તે જ દિવસે તુષાર ઘેલાણીનું મોત નિપજ્યું હતું. ત્યારે સમગ્ર કેસ વિશે એસીપી ઝેડ. આર. દેસાઈએ જણાવ્યું કે, તુષાર ઘેલાણીના તેમના પરિવારમાંથી અરજી આપવામાં આવી હતી. અરજીની તપાસ અમે વિગતવાર કરી હતી તેમના પરિવારજનો અને ઓફિસમાં કામ કરતા લોકોના પણ નિવેદનો લેવા આવ્યા હતા. જેમાં પૂનમ ભદોરીયા નામની મહિલા પર આક્ષેપ થયા હતા. પૂનમ ભદોરીયાના સ્ટ્રેસના કારણે તુષાર ઘેલાણીએ આપઘાત કર્યો હોવાનો અરજીમાં આરોપ હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ પણ વાંચો : 

તુષારભાઈના નામે રહેલી દુકાનો પૂનમ ભદોરીયાના નામે કરેલી છે
તેમણે કહ્યું કે, આ આરોપના આધારે પુનમ ભદોરીયા સ્ટેટમેન્ટ અને સીએના નિવેદનના આધારે અને તેમના આર્થિક લેવડદેવડની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. બ્લ્યૂ પેપી લોન નામની સ્કૂલમાં પૂનમ ભદોરીયાનો બેઝિક રોલ સ્કૂલ ચલાવવાનો હતો. પૂનમ ભદોરીયા સેલેરી સિવાય પણ તેનો નફો ભાગીદારી રીતે મેળવતા હતા, આ વિગતો અમારા ધ્યાને આવતા અમે છીએ મારફતે કન્ફર્મ કરાવ્યું હતું. આઈટી રિટર્ન અને બેલેન્સશીટ જોતા આર્થિક લાભ મેળવેલુ હોય તેવું સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. જોલી માર્કેટમાં પણ તુષારભાઈના નામે રહેલી દુકાનો પૂનમ ભદોરીયાના નામે કરેલી છે. આ દસ્તાવેજ પણ કરેલા છે ઓફિશિયલ ટ્રાન્જેક્શન જંત્રી મુજબ સ્ટેટમેન્ટ તપાસ કરી તો થયા નથી. 1 કરોડ 6 લાખ દુકાનની કિંમત છે. તુષારભાઈને સમાધાન નહિ થાય તો આબરૂ જવાની બીક હતી. 

આ પણ વાંચો :

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
suratfather and daughterસુરતબિલ્ડરતુષાર ઘેલાણીTushar Ghelani

Trending news