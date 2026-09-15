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લગ્નની લાલચ આપી મહિલા સાથે ખેલ્યો હવસનો ખેલ! ઈન્સ્ટાગ્રામ પર થઈ હતી મિત્રતા, નરાધમે વારંવાર હોટલોમાં માણ્યું શરીરસુખ

Surat News: સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં રહેતી 36 વર્ષીય મહિલા છેલ્લા પાંચેક વર્ષથી ગલ્ફના દેશમાં નોકરી કરે છે. લગ્ન માટે યોગ્ય યુવકની શોધખોળ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેની ઓળખ આરોપી યુવક સાથે થઈ હતી. શરૂઆતમાં બંને વચ્ચે સામાન્ય વાતચીત શરૂ થઈ હતી, જે બાદમાં ગાઢ મિત્રતા અને પ્રેમસંબંધમાં પરિણમી હતી. મહિલા જ્યારે પણ ગલ્ફથી સુરત આવતી ત્યારે યુવક તેને મળવા માટે ખાસ આવતો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 15, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:25 PM IST
લગ્નની લાલચ આપી મહિલા સાથે ખેલ્યો હવસનો ખેલ! ઈન્સ્ટાગ્રામ પર થઈ હતી મિત્રતા, નરાધમે વારંવાર હોટલોમાં માણ્યું શરીરસુખ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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