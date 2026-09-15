/લગ્નની લાલચ આપી મહિલા સાથે ખેલ્યો હવસનો ખેલ! ઈન્સ્ટાગ્રામ પર થઈ હતી મિત્રતા, નરાધમે વારંવાર હોટલોમાં માણ્યું શરીરસુખ

Surat News: સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં રહેતી 36 વર્ષીય મહિલા, જે છેલ્લા પાંચેક વર્ષથી ગલ્ફના દેશમાં નોકરી કરે છે, તેની સાથે લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાનો ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો છે. લગ્ન માટે યોગ્ય પાત્રની શોધખોળ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઈન્સ્ટાગ્રામ (Instagram) પર મહિલાનો સંપર્ક આરોપી યુવક સાથે થયો હતો. શરૂઆતમાં બંને વચ્ચે સામાન્ય વાતચીત શરૂ થઈ હતી, જે બાદમાં મિત્રતા અને પ્રેમસંબંધમાં પરિણમી હતી.
મહિલા જ્યારે પણ ગલ્ફથી સુરત આવતી ત્યારે આરોપી યુવક તેને મળવા માટે ખાસ આવતો હતો. આરોપીએ મહિલાને લગ્નની અટલ લાલચ આપીને પોતાના પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી અને સુરત તેમજ કચ્છ-ભુજ ખાતે જુદી જુદી હોટલોમાં લઈ જઈ તેની સાથે અવારનવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા.
સુરત અને કચ્છની હોટલમાં દુષ્કર્મનો આક્ષેપ
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, યુવકે મહિલાને સુરતના પાલ વિસ્તારમાં આવેલા નિશાલ સર્કલ સ્થિત એક હોટલમાં મળવા બોલાવીને અનેક વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઉપરાંત, ભુજ ખાતે આવેલી 'શ્યામ પેલેસ' હોટલમાં પણ મહિલાને લઈ જઈ તેની સાથે મરજી વિરુદ્ધ સંબંધ બાંધ્યા હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, જ્યારે મહિલાએ યુવક પર લગ્ન કરવા માટે દબાણ કર્યું ત્યારે યુવકે અવનવા બહાના કાઢીને વાત ટાળવાનું શરૂ કર્યું હતું. મહિલા પોતાની લગ્નની જીદ પર અડી રહી ત્યારે આરોપી યુવકે તેને લગ્ન કરવાની સ્પષ્ટ મનાઈ કરી દીધી હતી.
જાતિવિષયક અપશબ્દો કહી તરછોડી દેતાં પોલીસ ફરિયાદ
આટલું જ નહીં, આરોપીએ મહિલાને જાતિવિષયક અપશબ્દો કહી, અપમાનિત કરી તરછોડી દીધી હતી. પોતાની સાથે પ્રેમ અને લગ્નના નામે ઠગાઈ તથા શોષણ થયું હોવાનું ભાન થતાં જ પીડિત મહિલાએ પાલ પોલીસ મથકે પહોંચી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પાલ પોલીસે આ સમગ્ર મામલે આરોપી યુવક વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ તેમજ અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.