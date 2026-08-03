Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /વર્લ્ડ ઓર્ગન ડોનેશન ડે પર સુરતમાં માનવતાનું ઉદાહરણ: 76 વર્ષીય મનુભાઈ ડોબરીયાના અંગદાનથી 3 લોકોને મળ્યું નવજીવન

વર્લ્ડ ઓર્ગન ડોનેશન ડે પર સુરતમાં માનવતાનું ઉદાહરણ: 76 વર્ષીય મનુભાઈ ડોબરીયાના અંગદાનથી 3 લોકોને મળ્યું નવજીવન

સુરતમાં બ્રેનડેડ જાહેર થયેલા 76 વર્ષીય મનુભાઈના પરિવારે અંગદાનનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લઈ અન્ય લોકોને નવું જીવન આપ્યું છે. વર્લ્ડ ઓર્ગન ડોનેશન ડે પર આ પરિવારે માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 03, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:19 AM IST
વર્લ્ડ ઓર્ગન ડોનેશન ડે પર સુરતમાં માનવતાનું ઉદાહરણ: 76 વર્ષીય મનુભાઈ ડોબરીયાના અંગદાનથી 3 લોકોને મળ્યું નવજીવન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પોતું કરવાના પાણીમાં ભેળવો આ 3 વસ્તુઓ, મચ્છર-માખી અને કીડીયો રહેશે દૂર!
2
3
4
5