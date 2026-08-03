/વર્લ્ડ ઓર્ગન ડોનેશન ડે પર સુરતમાં માનવતાનું ઉદાહરણ: 76 વર્ષીય મનુભાઈ ડોબરીયાના અંગદાનથી 3 લોકોને મળ્યું નવજીવન

સુરતઃ 3 ઓગસ્ટના દિવસને વિશ્વ ભરમાં ઓર્ગન ડોનેશન ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે સુરતમાં 76 વર્ષીય મનુભાઈ લાલજીભાઈ ડોબરીયાએ અંગદાનથી માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરુ પાડ્યું છે. મનુભાઈને બ્રેનડેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ પરિવારજનોએ અંગદાનની સહમતી આપતા અન્ય લોકોને નવું જીવન મળ્યું છે.
76 વર્ષીય મનુભાઈના અંગોનું દાન કરાયું
જીવનદીપ ઓર્ગન ડોનેશન ફાઉન્ડેશન અને શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજના પ્રયાસોથી 33મું સફળ અંગદાન સંપન્ન થયું છે.
મનુભાઈના એક હાથ અને બંને ચક્ષુઓનું સફળ દાન કરવામાં આવ્યું છે. આ અંદગાનથી ત્રણ જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને નવજીવન મળશે. મનુભાઈ બ્રેનડેડ જાહેર થયા બાદ પરિવારજનોએ અંગદાન અંગે મંજૂરી આપતા પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
પરિવારે અંગદાન માટે આપી સહમતિ
દુખના સમયમાં પરિવારજનોના આ નિર્ણયને બધાએ માનવતાનો મહાયજ્ઞ ગણાવ્યો છે. મનુભાઈના એક હાથનું દાન કિરણ હોસ્પિટલને અને બંને આંખનું દાન લોકદ્રષ્ટિ ચક્ષુબેંકને આપવામાં આવ્યું છે.
આ અંગદાનથી ત્રણ જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને નવજીવન અને નવી આશા મળશે
મનુભાઈને બ્રેઈનડેડ જાહેર કર્યા બાદ પરિવારે અંગદાન માટે સંમતિ આપી. આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયાએ ખાસ હાજર રહી ડોબરીયા પરિવારને વંદન કર્યું હતું. તેમણે અંગદાનને માનવતાનું સર્વોચ્ચ સ્વરૂપ ગણાવી સમાજને પ્રેરણા લેવા અપીલ કરી હતી. પીપી માણિયા હોસ્પિટલની તબીબી ટીમે સમગ્ર પ્રક્રિયાને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી હતી. 76 વર્ષીય વ્યક્તિના અંગોનું દાન કરી પરિવારે સમાજ માટે પ્રેરણાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.