Surat News: શહેરના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલી એક રેસીડેન્સીમાં સોસાયટીના આંતરિક મુદ્દાઓને લઈને લોહિયાળ ઝઘડો થયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. જાનકી રેસીડેન્સીમાં મેન્ટેનન્સ અને મીટિંગ બાબતે ચાલી રહેલી ચર્ચા દરમિયાન એક યુવક પર હથોડી વડે હુમલો કરવામાં આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 24, 2026, 09:19 AM IST

'તારા નાટક વધી ગયા છે, આજે તો તને પતાવી જ નાંખું' કહી યુવક પર હથોડીથી જીવલેણ હુમલો

Surat News: સુરત શહેરના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલી એક સોસાયટીમાં મેઇનટેન્સ મુદ્દે યુવક પર હથોડીથી હુમલો કરવામાં આવતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. જહાંગીરપુરાની જાનકી રેસીડેન્સીમાં સામાન્ય બાબતે શરૂ થયેલી બોલાચાલી બાદ એક યુવક પર હથોડી વડે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. સોસાયટીમાં મેઇનટેન્સ અને મીટિંગ મુદ્દે ચાલી રહેલો વિવાદ ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી ગયો છે. 

ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની ચર્ચા દરમિયાન વિવાદ ભડક્યો
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, આ ઘટનામાં ફરિયાદી ચિરાગ કોસંબિયા પોતાના મિત્રો સાથે સોસાયટીના ગાર્ડનમાં બેસી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના આયોજન અંગે વાતચીત કરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન સોસાયટીના રહીશ ભરત સુરતી ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા અને સોસાયટીની મીટિંગ તેમજ મેઇનટેનન્સના મુદ્દે વાંધો ઉઠાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જોતજોતામાં સામાન્ય ચર્ચા ઉગ્ર બોલાચાલીમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. ભરત સુરતીએ આ દરમિયાન અન્ય બે રહીશો, હિરેન બરોડીયા અને ડો. વિપુલ બરોડીયા ને પણ ત્યાં બોલાવી લીધા હતા.

‘તારા નાટક વધી ગયા છે...’ કહી હથોડીથી હુમલો
ત્રણેય આરોપીઓએ ભેગા મળીને ચિરાગ સાથે ઝપાઝપી શરૂ કરી હતી. મામલો એટલો બિચક્યો કે ભરત સુરતી ઉશ્કેરાઈને હથોડી લઈ આવ્યો હતો અને ‘તારા નાટક વધી ગયા છે, આજે તો તને પતાવી જ નાંખું’ તેમ કહી ચિરાગના ગળાના ભાગે હથોડીના ફટકા માર્યા હતા. હુમલા દરમિયાન આરોપીઓએ બિભત્સ ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી.

રહીશો વચ્ચે પડતા મોટું અનિષ્ટ ટળ્યું, પોલીસ કાર્યવાહી
હિરેન અને વિપુલે પણ મારામારીમાં જોડાઈને વાતાવરણ વધુ તંગ બન્યું હતું. જોકે, ગાર્ડનમાં હાજર અન્ય રહીશો તુરંત વચ્ચે પડ્યા હતા અને બંને પક્ષોને અલગ પાડ્યા હતા, જેના કારણે મોટી હોનારત ટળી હતી. લોકોના ટોળા એકઠા થતા ત્રણેય આરોપીઓ ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા. ઇજાગ્રસ્ત ચિરાગ કોસંબિયાએ આ અંગે જહાંગીરપુરા પોલીસ મથકે ભરત સુરતી, હિરેન બરોડીયા અને ડો. વિપુલ બરોડીયા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે હુમલો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી અંગેનો ગુનો નોંધી આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

