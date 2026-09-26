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સુરેન્દ્રનગરમાં ગોઝારો અકસ્માત: ટ્રક પાછળ ઇકો ઘૂસતા ૩ના કરૂણ મોત, ભાગવા ગયેલો ક્લીનર પણ ઝટકા મશીનનો શિકાર

Surendranagar Accident: સુરેન્દ્રનગરના વડગામ અને પાનવા ગામ વચ્ચે આજે એક અકસ્માત થયો હતો. રોડ પર ઉભેલા ટ્રક પાછળ એક ઇકો ગાડી ઘડાકાભેર ઘૂસી ગઈ હતી. જેથી ઇકો ગાડીમાં સવાર બે લોકોનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. જ્યારે ટ્રકનો ક્લીનર ખેતરમાં ભાગવા જતાં ઝટકા મશીનથી કરંટ લાગતા તેનું પણ ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 26, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:11 AM IST
સુરેન્દ્રનગરમાં ગોઝારો અકસ્માત: ટ્રક પાછળ ઇકો ઘૂસતા ૩ના કરૂણ મોત, ભાગવા ગયેલો ક્લીનર પણ ઝટકા મશીનનો શિકાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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