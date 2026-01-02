સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટરે સોલર ઉપર પગ મુકતા ED આવી! 1500 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં થઈ ધરપકડ
Surendra Nagar Land Scam News: 1500 કરોડના જમીન સ્કેમ મામલે સુરેન્દ્રનગરના તત્કાલીન કલેક્ટરની ધરપકડ. EDએ ગાંધીનગર સ્થિત નિવાસસ્થાનેથી અરેસ્ટ કર્યાં, ત્રણ ટીમે સતત પૂછપરછ કરી હતી
Surendranagar News : સુરેન્દ્રનગરના 1500 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં હવે નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી બાદ તત્કાલીન કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલનો વારો પડ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર ડૉ. રાજેન્દ્ર કુમાર પટેલની ધરપકડ થઈ છે.
સુરેન્દ્રનગરના તત્કાલીન કલેક્ટર ડૉ. રાજેન્દ્ર મહેન્દ્રભાઈ પટેલની ઈડી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. લાંબી પૂછપરછ બાદ ગાંધીનગર સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનેથી તેમને કસ્ટડીમાં લેવાયા છે.
દિલ્હીમાં દાખલ થયેલ એક કેસની તપાસ કરતાં સુરેન્દ્રનગરમાં જમીન કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું. સમગ્ર મામલે સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે. આજે સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને ed કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. Ed દ્વારા કલેક્ટરની તપાસ માટે રિમાન્ડ માંગવામાં આવશે. અગાઉ ચંદ્રસિંહ મોરીના ed એ રિમાન્ડ માંગ્યા હતા. આજે 4 વાગે સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને ed કોર્ટમાં રજૂ કરાશે.
નાયબ મામલતદાર જેલમાં ધકેલાયા
EDએ નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીને ધરપકડ કરી કોર્ટમાં રજૂ કરતા 1 જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ સુધી રિમાન્ડ મંજૂર થયા હતા. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર કચેરીના કરોડોના કથિત જમીન એન.એ કૌભાંડ અને ભ્રષ્ટાચારના ચકચારભર્યા કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટોરેટ (ઈડી) દ્વારા પકડાયેલા નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીના આઠ દિવસના રિમાન્ડ પૂરા થતાં તેને આજે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં રજૂ કરાયો હતો. જયાં પ્રિન્સીપાલ ડિસ્ટ્રીક્ટ જજુ = કે.એમ.સોજીત્રાએ આરોપી ચંદ્રસિંહ મોરીને સાબરમતી જેલમાં ધકેલવા હુકમ કર્યો હતો. આમ, સુરેન્દ્રનગરના NA કૌભાંડમાં ચંદ્રસિંહ મોરી જેલમાં ધકેલાયો છે. ત્યારે હવે એસીબી પણ મોરીની કસ્ટડી મેળવે તેવી શક્યતા છે.
ચંદ્રસિંહ મોરીના ઘરથી 67.50 લાખ રોકડા મળ્યા હતા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બિનખેતી (NA) જમીન રૂપાંતરણમાં આશરે ૧૫૦૦ કરોડ રૂપિયાના કથિત કૌભાંડમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની તપાસ અને ફરિયાદના આધારે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ બ્યુરો (ACB)એ જિલ્લા કલેક્ટર ડૉ. રાજેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી, કલેક્ટર ઓફિસના ક્લાર્ક મયુર ગોહિલ અને કલેક્ટરના અંગત સચિવ (PA) જયરાજસિંહ ઝાલા વિરુદ્ધ લાંચ-રુશ્વત અને અપ્રમાણસર મિલકતનો ગુનો ૨૩ ડિસેમ્બરે નોંધ્યો છે. ૨૩ ડિસેમ્બરે EDએ કલેક્ટરના બંગલા સહિત અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીના ઘરેથી 67.50 લાખ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી હતી, જે લાંચની રકમ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
કલેક્ટરની બદલી કરી, વેઈટિંગ પર મૂકાયા
કલેક્ટરના બંગલામાંથી 100 થી વધુ સંવેદનશીલ ફાઇલો જપ્ત કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક અસરથી કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલની બદલી કરી તેમને વેઇટિંગ પર મૂક્યા છે. સુરેન્દ્રનગરનો વધારાનો ચાર્જ DDO કે.એસ. યાજ્ઞિકને સોંપાયો છે. તપાસમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે અને અન્ય અધિકારીઓની મિલકતોની પણ તપાસ કરાશે.
કોની કોની સામે ફરિયાદ થઈ છે
એસીબી સુરેન્દ્રનગરમાં ઇડીના અધિકારીએ સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર રાજેન્દ્ર મહેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી, કલેક્ટર ઓફિસના ક્લાર્ક મયૂર ગોહિલ અને કલેક્ટરના અંગત મદદનીશ જયરાજસિંહ ઝાલા સામે લાંચ-રુશ્વત વિરોધી ધારા હેઠળ ગુનો નોંધાવ્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટરે સોલર ઉપર પગ મુકતા ઈડી આવી
સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર ડો.રાજેશ પટેલ અને કલેક્ટર કચેરીના અધિકારી કર્મચારી પર ઇડીની રેડ IAS અને IPS અધિકારીમા ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જમીન NA કરવાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું. સચિવાલયમાં બેઠેલા અધિકારીઓ ભૂતકાળમાં કલેક્ટર રહીને જ આવ્યા છે. એટલે તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે જમીનના NA કરવા પાછળની કંઈ રમત હોય છે. આ રમત દરેક જિલ્લાઓમાં અને મહાનગરપાલિકાઓમાં રહેમ નજરે ચાલતી જ હોય છે. જોકે સુરેન્દ્રનગરમાં રમાયેલી રમત સોલરના ઉદ્યોગપતિએ ઉજાગર કરી. PMO સુધી પહોંચ ધરાવતા આ સોલર ઉદ્યોગપતિએ ફરિયાદ કરી તેના જ કારણે ડબલ એન્જિનની સરકારમાં પણ ઇડીએ સીધા સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર પર હાથ નાંખ્યો. જોકે, હવે આ ઘટના આગામી દિવસોમાં અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ બને તો નવાઈ નહીં. મર્યાદા અધિકારીઓ ચૂકે છે એટલે જ PMO એ દરમિયાનગીરી કરવી પડે છે. સુરેન્દ્રનગરની ઘટનામાં રાજકીય આગેવાનો ઉપર પણ છાંટા ઉડે તેવી ચર્ચા થઈ રહી છે.
