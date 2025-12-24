Prev
સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલની અંતે બદલી, DDO કે.એસ. યાજ્ઞિકને સોંપાયો વધારાનો ચાર્જ

Surendranagar News: સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલની અંતે બદલી. સામાન્ય વહિવટી વિભાગમાં થઈ રાજેન્દ્ર પટેલની બદલી. સુરેન્દ્રનગર ડીડીઓ કે.એસ.યાજ્ઞિકને સોંપાયો ચાર્જ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:37 PM IST

Surendranagar News: ગુજરાત વહીવટી તંત્રમાં મોટા ફેરફારના સમાચાર સામે આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલની રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે. આ ફેરફારને પગલે જિલ્લાના વહીવટી આલમમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.

સામાન્ય વહીવટ વિભાગમાં નિમણૂક
રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આદેશ અનુસાર, રાજેન્દ્ર પટેલને સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર પદેથી હટાવીને હાલમાં સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (સચિવાલય, ગાંધીનગર) ખાતે બદલી આપવામાં આવી છે. તેમની આ બદલી પાછળના ચોક્કસ કારણો હજુ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ વહીવટી દ્રષ્ટિકોણથી આ એક મહત્વનો નિર્ણય માનવામાં આવી રહ્યો છે.

DDO કે.એસ. યાજ્ઞિકને સોંપાયો ચાર્જ
કલેક્ટરની ખાલી પડેલી જગ્યા પર નવા કાયમી અધિકારીની નિમણૂક ન થાય ત્યાં સુધી જિલ્લાના વિકાસ અધિકારી (DDO) કે.એસ. યાજ્ઞિકને સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર તરીકેનો વધારાનો હવાલો (ચાર્જ) સોંપવામાં આવ્યો છે. હવેથી જિલ્લાની તમામ મહેસૂલી અને વહીવટી કામગીરીની જવાબદારી કે.એસ. યાજ્ઞિક સંભાળશે.

