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ધોધમાર વરસાદથી સુરેન્દ્રનગર બેહાલ, શહેરથી લઈ ગામડાંઓ સુધી પાણીનું જ સામ્રાજ્ય, અનેક ગામો થયા સંપર્કવિહોણા

Surendranagar Rain: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મેઘરાજાએ એવો મારો ચલાવ્યો કે, શહેરથી લઈને ગામડાં સુધી પાણી જ પાણીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું. અનેક ગામોનો સંપર્ક તૂટી ગયો, ઘરોમાં પાણી ઘૂસતાં લોકો ઘરવખરી બચાવવા મજબૂર બન્યા, નાયકા અને ધોળીધજા ડેમ ઓવરફ્લો થયા, તો ક્યાંક લોકો અને ખેતમજૂરો પાણીમાં ફસાતા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવું પડ્યું. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદે કેવી વિકટ સ્થિતિ સર્જી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 01, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:03 PM IST
ધોધમાર વરસાદથી સુરેન્દ્રનગર બેહાલ, શહેરથી લઈ ગામડાંઓ સુધી પાણીનું જ સામ્રાજ્ય, અનેક ગામો થયા સંપર્કવિહોણા

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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