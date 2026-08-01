/ધોધમાર વરસાદથી સુરેન્દ્રનગર બેહાલ, શહેરથી લઈ ગામડાંઓ સુધી પાણીનું જ સામ્રાજ્ય, અનેક ગામો થયા સંપર્કવિહોણા

Surendranagar Rain: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પડેલા ધોધમાર વરસાદે સમગ્ર જિલ્લામાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. શહેર હોય કે ગામ ચારે તરફ પાણીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. લીંબડી તાલુકાનું સમલા ગામ, વઢવાણ તાલુકાનું દેદાદરા ગામ તેમજ લખતરના છારદ, ઓળક, ઢાંકી, કારેલા, લીલાપુર અને કેસરિયા સહિત અનેક ગામો પાણીથી ઘેરાઈ જતાં સંપર્કવિહોણા બન્યા છે. ગામોના મુખ્ય રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થતાં લોકો ઘર બહાર પણ નીકળી શકતા નથી. અનેક પરિવારોને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી છે, તો ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. લખતર શહેરની અંદર આવેલું પોલીસ સ્ટેશન, તાલુકા પંચાયત કચેરીઓમાં કમર સુધી પાણી ભરાયા છે.
પાણીમાં ગરકાવ આખું સુરેન્દ્રનગર
માત્ર ગામડાં જ નહીં, પરંતુ સુરેન્દ્રનગર શહેરની સ્થિતિ પણ ચિંતાજનક બની છે. શહેરમાં ચાર ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસતા અનેક સોસાયટીઓમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. ધાંગધ્રાની મેન બજાર, રાજકમલ ચોક અને શક્તિ ચોકમાં રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાઈ ગયા છે. અનેક ઘરોમાં પાણી ઘૂસતાં ઘરવખરીને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે, વારંવાર રજૂઆત છતાં ડ્રેનેજ અને વરસાદી પાણીના નિકાલની સમસ્યાનો કોઈ કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.
ખેતમજૂરો પાણીમાં ફસાતા કરાયું રેસ્ક્યૂ
વરસાદી આફત વચ્ચે અનેક જગ્યાએ જીવ બચાવવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવી પડી છે. વઢવાણ તાલુકાના નાના કેરાળા ગામની સીમમાં પાણીથી ઘેરાયેલા બે ખેતમજૂરો અને એક વર્ષના બાળકને પોલીસ અને ફાયર ટીમે સલામત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા. બીજી તરફ ધોળીધજા ડેમ પર સેલ્ફી લેવાની લાલચ એક યુવક માટે જીવલેણ સાબિત થવાની હતી. પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં ફસાયેલા યુવકને સ્થાનિક લોકો અને ફાયર ટીમે ભારે જહેમત બાદ બચાવી લીધો હતો.
ખેડૂતોની મહેનત પાણીમાં સમાઈ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુળી તાલુકાના કુકડા ગામ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ખેડૂતોનો ઉભો પાક પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. ખેતરો નદીમાં ફેરવાઈ જતા ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે.
ભારે વરસાદના પગેલ જળાશયો થયા ઓવરફ્લો
ભારે વરસાદની સૌથી મોટી અસર જિલ્લાના જળાશયો પર જોવા મળી રહી છે. સતત વરસાદ અને ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક વધતાં નાયકા ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે અને ડેમના પાંચ દરવાજા ખોલી પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગરની જીવાદોરી ગણાતો ભોગાવો-2 એટલે કે ધોળીધજા ડેમ પણ સંપૂર્ણ ભરાઈ ઓવરફ્લો થયો છે. ડેમમાંથી પાણી છોડાતા નદીકાંઠાના ગામોને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
અનેક ગામો સંપર્કવિહોણા
સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદે એક જ દિવસમાં વિકાસના દાવાઓની વાસ્તવિકતા પણ સામે લાવી છે. ક્યાંક ગામો સંપર્કવિહોણા છે, ક્યાંક લોકો પોતાના ઘરો છોડવા મજબૂર બન્યા છે, ક્યાંક ખેડૂતોનો પાક પાણીમાં સમાઈ ગયો છે, તો ક્યાંક જીવ બચાવવા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવા પડી રહ્યા છે. ભારે વરસાદથી ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે. તો નદીઓમાં પાણી છોડોતા નદીઓમાં ઘોડાપૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ત્યારે ભારે વરસાદની આગામી ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર હાઈ એલર્ટ પર છે.