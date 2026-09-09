/વઢવાણમાં વહેમના વંટોળે પ્રેમિકાનો લીધો ભોગ, પાંચ વર્ષના પ્રેમનો એક રાતમાં ખેલ ખતમ!

Surendranagar : જ્યારે આખો દેશ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભક્તિમાં લીન હતો, બરાબર એ જ સમયે વઢવાણના રામદેવનગરમાં એક પ્રેમી હેવાન બની રહ્યો હતો. પાંચ-પાંચ વર્ષ સુધી જેની સાથે પત્નીની જેમ સંસાર માંડ્યો, તેને જ વહેમની આગમાં હોમી દેવામાં આવી. એક એવી સનસનાટીપૂર્ણ હત્યા, જેણે સમગ્ર પંથકને હચમચાવી દીધો છે.
વહેમના વંટોળે લીધો ભોગ
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ નજીક આવેલો રામદેવનગર વિસ્તાર જ્યાં રાહુલ પારગી અને દરખાસ્તબેન ઉર્ફે ગુલ્લુ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી પતિ-પત્નીની જેમ લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં રહેતા હતા. લોહીના સંબંધોથી પણ વધુ મજબૂત ગણાતો આ પ્રેમનો નાતો જન્માષ્ટમીની રાત્રે લોહીથી ખરડાઈ ગયો. અન્ય પુરુષ સાથે આડા સંબંધ હોવાની આશંકા સળગી અને રાહુલે તમામ હદો પાર કરી દીધી. આવેશમાં આવેલા રાહુલે દરખાસ્તબેનને ગડદાપાટુનો માર માર્યો. એટલું જ નહીં, હાથમાં પહેરેલા જાડા કડાથી પ્રેમિકાના મોઢા પર એવા ઘા ઝીંક્યા કે દરખાસ્તબેન ત્યાં જ ફસડાઈ પડ્યા અને તડપી-તડપીને દમ તોડી દીધો.
"સાહેબ, હું મારી પત્નીની હત્યા કરીને ભાગ્યો છું!
હત્યા કર્યા બાદ આરોપી રાહુલ ગભરાઈ ગયો. પાપ છુપાવવા માટે તે પોતાના બે વર્ષના માસૂમ બાળકને બાઈક પર બેસાડીને અંધારામાં નાસી છૂટ્યો પણ કહેવાય છે ને કે કુદરતના ઘેર દેર છે પણ અંધેર નહીં! પાપનો ઘડો ભરાઈ ચૂક્યો હતો. આગળ જતાં રાહુલે મોટરસાયકલ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો અને તે રોડ પર ફસડાઈ પડ્યો. ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં તેને સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજમાં લાવવામાં આવ્યો. પોલીસ જ્યારે અકસ્માતની પૂછપરછ કરવા પહોંચી, ત્યારે રાહુલે પાપના ભાર નીચે દબાઈને ચોધાર આંસુએ રડવાનું શરૂ કર્યું અને હોસ્પિટલના બિછાને જ કબૂલાત કરી લીધી કે, "સાહેબ, હું મારી પત્નીની હત્યા કરીને ભાગ્યો છું!
પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ. ઘરમાં જે દ્રશ્ય હતું તે કાળજું કંપાવી દે તેવું હતું. એક તરફ દરખાસ્તબેનનો મૃતદેહ પડ્યો હતો અને તેની બિલકુલ બાજુમાં જ તેમનો માત્ર એક જ મહિનાનો માસૂમ દીકરો ઘસઘસાટ સૂતો હતો, જેને ખબર પણ નહોતી કે તેની માતા હવે આ દુનિયામાં નથી. પોલીસે આરોપી રાહુલ પારગીની ધરપકડ કરી લીધી છે અને બંને માસૂમ બાળકોને સંસ્થામાં આશ્રય અપાવ્યો છે.
માતાનું મોત, પિતા જેલમાં, બે બાળકોનું શું?
પણ મોટો સવાલ એ છે કે. આ માસૂમ ફૂલ જેવા બાળકોનો શો વાંક? વહેમની આગમાં માતા સ્મશાન ભેગી થઈ અને પિતા જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાયો. કાયદો આ નરાધમને કડક સજા તો આપશે, પણ આ બે અનાથ બાળકોના અંધકારમય ભવિષ્યનો જવાબ કોણ આપશે?