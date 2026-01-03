સુરેન્દ્રનગર જમીન કૌભાંડના આરોપીઓ આ રીતે ખેલ પાડતા, દરેક અધિકારીનો કટકીની ટકાવારી નક્કી જ હતી!
Surendra Nagar Land Scam News: સુરેન્દ્રનગરના જમીન NA કૌભાંડમાં તત્કાલીન કલેક્ટર પર કસાયો સકંજો... તત્કાલીન કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને 5 દિવસના રિમાન્ડ પર ધકેલવામાં આવ્યો..
Surendranagar News : કરોડો રૂપિયાના જમીન કૌભાંડમાં સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર ડૉ.રાજેન્દ્ર પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. EDની ટીમે ગાંધીનગર જઈને ધરપકડ કરી છે. 5 દિવસના રિમાન્ડ માંગીને હવે કલેક્ટરની આકરી પૂછપરછ કરવામાં આવશે. ત્યારે કરોડોના જમીન કૌભાંડમાં કેવા કેવા ખેલ કરાતા હતા તેનો ખુલાસો થયો છે.
આ કેસમાં ચાર સરકારી અધિકારીઓની ધરપકડ કરીને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, જેઓ કરોડોના જમીન વહીવટમાં સંડોવાયેલા હતા. ચારેય સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આ ચારેય જુગાડી અધિકારીઓ કેવી રીતે આખું કૌભાંડ રચતા અને ખેલ પાડતા હતા તે અંગે ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. જે રકમ મળે તેને વહેંચી લેવામાં આવતી હતી. 25% એડિશનલ કલેક્ટરને, 10% નાયબ મામલતદારને, 10% મામલતદારને અને 5% ક્લાર્કને મળતા હતા. આ કૌભાંડમાં લાંચનો સૌથી વધુ 50 ટકા હિસ્સો કલેક્ટર પોતે રાખતા હતા. આ સાથે જ તપાસમાં એક પેન ડ્રાઈવ મળી છે જેમાં અનેક મોટા રહસ્યો ખુલશે.
કેવી રીતે કરાતો હતો વહીવટ
તપાસમાં ખૂલ્યું કે, કોઈ પણ એનએનો કેસ આવે ત્યારે પહેલેથી જ તેનો ભાવ નક્કી કરી લેવાતો હતો. ભાવ નક્કી થઈ જાય એટલે ટકાવારી પ્રમાણે રૂપિયા વહેંચવામાં આવતા હતા. 50% હિસ્સો કલેક્ટર, 25% એડિશનલ કલેક્ટરને, 10% નાયબ મામલતદારને, 10% મામલતદારને અને 5% ક્લાર્કમાં ભાગીદારી કરવામાં આવતી હતી. આવું કરીને 9 મહિનામાં 10 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો હતો.
તત્કાલીન કલેક્ટરને સસ્પેન્ડ કરાશે
આઈએએસ અધિકારી ડો.રાજેન્દ્ર પટેલને સરકારે સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ઈડી દ્વારા પૂર્વ કલેક્ટર ડો રાજેન્દ્ર પટેલની ધરપકડ બાદ પૂર્વ કલેક્ટર સામે સસ્પેન્શનની લટકતી તલવાર છે. પૂર્વ કલેક્ટર ડો. રાજેન્દ્ર પટેલની ધરપકડ થતાં થશે સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર પૂર્વ કલેક્ટર સામે સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી કરાશે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ ધરપકડના રીપોર્ટ પર કાર્યવાહી કરશે. તેમજ ઈડીના રિપોર્ટના આધારે પણ કાર્યવાહી થશે.
કોની કોની સામે ફરિયાદ થઈ છે
એસીબી સુરેન્દ્રનગરમાં ઇડીના અધિકારીએ સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર રાજેન્દ્ર મહેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી, કલેક્ટર ઓફિસના ક્લાર્ક મયૂર ગોહિલ અને કલેક્ટરના અંગત મદદનીશ જયરાજસિંહ ઝાલા સામે લાંચ-રુશ્વત વિરોધી ધારા હેઠળ ગુનો નોંધાવ્યો હતો.
