/સુરેન્દ્રનગરમાં સોલાર કંપનીના નામે મહાકૌભાંડ: ઊંચા ભાડાની લાલચ આપી 51 વાહનો પચાવી પાડનાર ગેંગ ઝડપાઈ, 3.20 કરોડના વાહનો રિકવર

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે...તમારી પરસેવાની કમાણીથી ખરીદેલું વાહન, એક જ ઝાટકે કોઈ તમારી નજર સામેથી ગાયબ કરી દે?...જી હા, સુરેન્દ્રનગરના મુળીમાંથી એક એવું ચોંકાવનારું અને સસ્પેન્સથી ભરેલું 'મહાકૌભાંડ' સામે આવ્યું છે, જેને સાંભળીને કોઈપણ વાહન માલિકના હોશ ઉડી જશે...
સુરેન્દ્રનગરના મુળી તાલુકામાં સોલાર કંપનીના નામે મોટું કૌભાંડ આચરનારી શાતિર ગેંગ હવે પોલીસના સકંજામાં છે...આ ઠગબાજોએ સોલાર પ્લાન્ટમાં વાહનોની જરૂર હોવાની બનાવટી જાહેરાતો આપી હતી. ઊંચા ભાડાની લાલચ આપીને નિર્દોષ વાહન માલિકોને પોતાની જાળમાં ફસાવ્યા હતા...
આરોપીઓએ એક-બે નહીં, પરંતુ ટ્રેક્ટર, જેસીબી, ફોર-વ્હીલર અને ડમ્પર સહિત કુલ 51 જેટલા વાહનો ભાડે લીધા હતા...જેની બજાર કિંમત અંદાજે 3.49 કરોડ રૂપિયા થવા જાય છે...જ્યારે વાહન માલિકોને સમયસર માસિક ભાડું ન મળ્યું અને તેમણે પોતાના વાહનો પરત માંગ્યા, ત્યારે આ ઠગ ગેંગે વાહનો આપવાનો સાફ ઈનકાર કરી દીધો હતો...જેથી છેતરાયેલા માલિકોએ મુળી પોલીસ સ્ટેશનના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા.
ફરિયાદ નોંધાતા જ એક્શનમાં આવેલી મુળી પોલીસ અને LCBની ટીમે હ્યુમન અને ટેકનિકલ સોર્સિસની મદદથી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો...પોલીસે કલાકોમાં જ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરી 3.20 કરોડની કિંમતના 47 વાહનો શોધી કાઢ્યા છે...આ મહાઠગાઈના મામલે પોલીસે અર્જુન જોગરાણા, અજીમભાઈ, કિરણ ડાભી અને ચતુર સારદીયા નામના ચાર આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે...
પોલીસે હાલ 47 વાહનો રિકવર કરીને બાકીના વાહનો ક્યાં છુપાવ્યા છે તે દિશામાં તપાસ લંબાવી છે...સોલાર કંપનીની આડમાં ખેલાયેલા આ કરોડોના ખેલમાં હજુ અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે, તેની તપાસ ચાલુ છે.
આ ઘટના ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે, અતિશય લાલચ હંમેશા નુકસાન તરફ દોરી જાય છે...સોલાર કંપનીના નામે ઊંચા ભાડાની લાલચમાં આવીને લોકોએ કોઈપણ કાયદાકીય તપાસ કર્યા વિના પોતાના લાખો-કરોડોના વાહનો અજાણ્યા શખ્સોના હવાલે કરી દીધા... વાહન કે મિલકત ભાડે આપતા પહેલાં સામેવાળી વ્યક્તિના આઈડી પ્રૂફ, કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન અને પોલીસ વેરિફિકેશન અવશ્ય કરાવો. કારણ કે જો તમે સહેજ પણ લાલચમાં આવ્યા...તો સમજો ફસાયા!