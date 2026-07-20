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આણંદ: માસૂમ બાળકીને ઉઠાવી દુષ્કર્મ બાદ હત્યા નિપજાવવાનો આરોપી પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર

આણંદમાં માતા પિતા સાથે સૂતેલી એક 4 વર્ષની માસૂમ બાળકીને ઉઠાવી હત્યા નીપજાવનારો આરોપી સુરેશ પરમાર પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર થયો. આ ઘટનામાં બાળકીના દુષ્કર્મની પણ આશંકા સેવાઈ રહી છે. આરોપીએ પહેલા LCB પોલીસ પર હુમલો કર્યો હતો. આરોપીએ હુમલો કરતા બે પોલીસ જવાન ઘાયલ થયા. જવાબી કાર્યવાહીમાં આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર થયો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 20, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:13 AM IST
આણંદ: માસૂમ બાળકીને ઉઠાવી દુષ્કર્મ બાદ હત્યા નિપજાવવાનો આરોપી પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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