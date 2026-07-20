/આણંદ: માસૂમ બાળકીને ઉઠાવી દુષ્કર્મ બાદ હત્યા નિપજાવવાનો આરોપી પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર

ગરવી ગુજરાતને કલંક લાગતી ઘટના વાસદમાં બની છે. ચાર વર્ષની માસૂમ બાળકનું પહેલા તો અપહરણ કર્યું અને ત્યારબાદ તેના પર દુષ્કર્મ ગુજરાયું હોવાની આશંકા છે. પછી બાળકને મોતને હવાલે કરવાના કેસમાં મુખ્ય આરોપી સુરેશ પરમાર પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર થયો છે. બોરસદની ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા આરોપીની ધરપકડ કરાઈ હતી અને ત્યારબાદ એલસીબીની ટીમ આરોપીને આણંદ લાવી રહી હતી ત્યારે તેણે ઉલ્ટી આવે છે એવું બહાનું કરીને વાહન થોભાવ્યું હતું ત્યારબાદ અચાનક પોતાની પાસે રહેલી છરીથી પોલીસકર્મીઓ પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં બે પોલીસકર્મી ઘાયલ થયા હતા.
અત્રે જણાવવાનું કે વાસદ સ્ટેશનની ટિકિટ બારી નજીક રાત્રે એક પરિવાર પોતાની 4 વર્ષની દીકરીને સાથે લઈને સૂતો હતો. જ્યાંથી સુરેશ વિઠ્ઠલ પરમાર નામનો શખ્સ માસૂમ બાળકીને ઉઠાવી લઈ ગયો હતો. જોકે પરિવારને બાળકી ન દેખાતા શોધખોળ હાથ ધરી હતી. જેમા સવારે વાસદ રેલવે સ્ટેશનથી 200 મીટર દૂર બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. બાળકીના મોઢા પર ઘા મારીને તેનું મોઢું છુંદી નખાયું હતું. જ્યારે તેના શરીર પર કપડા પણ નહોતા.
સીસીટીવી ફૂટેજમાં જોવા મળ્યો હતો આરોપી
આ સમગ્ર મામલો સામે આવતા જ પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ હતી. પોલીસે આસપાસના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ ફેંદીને આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. સીસીટીવી દ્રશ્યોમાં આ હેવાન બાળકીને ઉઠાવીને જતો હોય તે જોવા મળ્યું હતું. જેના આધારે પોલીસે તપાસ તેજ કરી હતી..જેમા આરોપીને પકડીને પોલીસ જ્યારે આવી રહી હતી ત્યારે સુરેશે ઉલટી આવતી હોવાનું બહાનું કાઢ્યું હતું. જેના કારણે પોલીસે કાર થોભાવી હતી. જોકે આ તકનો લાભ લઈને સુરેશે ચપ્પુથી બે પોલીસ જવાન પર હુમલો કર્યો હતો. આ સમયે પીએસઆઈ સાથે પણ હાથાપાઈ થઈ હતી.. જે દરમિયાન પોલીસે ગોળી મારતા સુરેશ વિઠ્ઠલ પરમાર ઠાર મરાયો..