/રાજકોટમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો: સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલ મોંઘા થતા ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું, જાણો લેટેસ્ટ ડબ્બાનો ભાવ

Edible Oil: રાજકોટમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર ભડકો જોવા મળ્યો છે. જન્માષ્ટમીનો તહેવાર પૂર્ણ થઈ ગયો હોવા છતાં ખાદ્યતેલના બજારમાં તેજીનો માહોલ યથાવત છે. હાલમાં વરસાદ ખેંચાવાના કારણે બજારમાં મગફળી અને કપાસની નવી આવક સદંતર બંધ થઈ ગઈ છે. બીજી તરફ, માર્કેટમાં સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલની માંગમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આવક બંધ થવા અને માંગ વધવાના આ બેવડાં કારણોસર સિંગતેલના ભાવમાં રૂ. 50 અને કપાસિયા તેલમાં રૂ. 25નો ઝીંકાયો છે. આ નવા ઉછાળા સાથે બજારમાં સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ રૂ. 3050 અને કપાસિયા તેલના ડબ્બાનો ભાવ રૂ. 2850ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયો છે, જેના કારણે સામાન્ય ગ્રાહકોના બજેટ પર સીધી અસર પડી રહી છે.
સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં વધારો
તાજેતરમાં થયેલા ભાવવધારામાં સિંગતેલના ડબ્બામાં રૂ. 50 અને કપાસિયા તેલના ડબ્બામાં રૂ. 25નો સીધો વધારો ઝીંકાયો છે. આ ભાવવધારા બાદ હવે સિંગતેલના નવા ડબ્બાનો ભાવ વધીને રૂ. 3050 સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે કપાસિયા તેલના ડબ્બાનો ભાવ રૂ. 2850ના ઉંચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે. તેલના ભાવ આસમાને પહોંચતા વેપારીઓ અને ગ્રાહકો બંનેમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
આવક ઘટવી અને માંગ વધવી મુખ્ય કારણ
ખાદ્યતેલમાં અચાનક આવેલી આ તેજી પાછળ વરસાદનું ખેંચાવું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. વરસાદ લંબાવવાના કારણે યાર્ડમાં મગફળી અને કપાસિયાની આવક લગભગ બંધ થઈ ગઈ છે, જેના લીધે કાચા માલની અછત સર્જાઈ છે. બીજી તરફ માર્કેટમાં સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલની સતત માંગ વધી રહી છે. આવક ઘટી અને માંગ વધવાના કારણે ખાદ્યતેલના ભાવ સતત ઉંચકાઈ રહ્યા છે.