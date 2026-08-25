Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ફરી એકવાર બિમાર પડ્યું ગુજરાત! GBS, ચાંદીપુરા બાદ વધુ એક જીવલેણ રોગનો આંતક, બનાસકાંઠામાં નોંધાયો પહેલો કેસ

ફરી એકવાર બિમાર પડ્યું ગુજરાત! GBS, ચાંદીપુરા બાદ વધુ એક જીવલેણ રોગનો આંતક, બનાસકાંઠામાં નોંધાયો પહેલો કેસ

Congo Hemorrhagic Fever: રાજ્યમાં વાયરલ અને ચેપી રોગોના નવા કેસો સામે આવતાં આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. બનાસકાંઠા અને સૌરાષ્ટ્ર-મધ્ય ગુજરાતમાંથી કોન્ગો ફિવર તેમજ સ્વાઈન ફ્લૂ (H1N1)ના શંકાસ્પદ કેસો સામે આવતા રાજ્ય સરકારે તમામ સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોને સતર્ક રહેવાની સૂચના આપી દીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 25, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:18 AM IST
ફરી એકવાર બિમાર પડ્યું ગુજરાત! GBS, ચાંદીપુરા બાદ વધુ એક જીવલેણ રોગનો આંતક, બનાસકાંઠામાં નોંધાયો પહેલો કેસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અભિજીત દીપકેએ કોને ગણાવ્યા દેશના બેસ્ટ CM? યાદીમાં અરવિંદ કેજરીવાલનું પણ લીધુ નામ
2
3
4
5