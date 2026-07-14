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AI કોલ સેન્ટરથી લઈને દેશના સૌથી મોટા રેસ્ટોરન્ટ સુધી... જાણો કેવી રીતે અમદાવાદ એરપોર્ટ બન્યું વર્લ્ડ ક્લાસ!

વૈશ્વિક સ્તરે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત અદાણી પોર્ટફોલિયોની ફ્લેગશિપ ઇન્ક્યુબેટર કંપની અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડની પેટાકંપની અદાણી એરપોર્ટ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ (SVPI) એરપોર્ટે ગ્રાહક સેવા ક્ષેત્રે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 14, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:23 PM IST
AI કોલ સેન્ટરથી લઈને દેશના સૌથી મોટા રેસ્ટોરન્ટ સુધી... જાણો કેવી રીતે અમદાવાદ એરપોર્ટ બન્યું વર્લ્ડ ક્લાસ!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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