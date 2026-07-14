/AI કોલ સેન્ટરથી લઈને દેશના સૌથી મોટા રેસ્ટોરન્ટ સુધી... જાણો કેવી રીતે અમદાવાદ એરપોર્ટ બન્યું વર્લ્ડ ક્લાસ!

SVPI એરપોર્ટને આજે એરપોર્ટ્સ કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ (ACI) દ્વારા એરપોર્ટ કસ્ટમર એક્સપીરિયન્સ માટેનું પ્રતિષ્ઠિત લેવલ-5 એક્રેડિટેશન એનાયત કરવામાં આવ્યું છે. એરપોર્ટે જૂન 2025માં પ્રાપ્ત થયેલા લેવલ-4 એક્રેડિટેશનથી આગળ વધીને આ સર્વોચ્ચ સ્તરની માન્યતા મેળવી છે.
આ સન્માન એસવીપીઆઈ એરપોર્ટને વિશ્વના એવા પસંદગીના એરપોર્ટ્સની શ્રેણીમાં સ્થાન અપાવે છે, જેમણે ગ્રાહક અનુભવ ક્ષેત્રે સર્વોચ્ચ સ્તરનું એક્રેડિટેશન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ સિદ્ધિ મુસાફરોને તેમની સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન શ્રેષ્ઠ, સુવિધાસભર અને ગ્રાહકકેન્દ્રિત અનુભવ પ્રદાન કરવાની એરપોર્ટની સતત પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે. આ એક્રેડિટેશન માટે ગ્રાહક સમજ, વ્યૂહરચના, માપદંડો, ગવર્નન્સ, એરપોર્ટ સંસ્કૃતિ, સેવા ડિઝાઇન અને નવીનતા તેમજ એરપોર્ટ સમુદાય સાથેના સહયોગ જેવા અનેક માપદંડોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.
ગત એક વર્ષ દરમિયાન એસવીપીઆઈ એરપોર્ટે નવીન મુસાફર સંલગ્નતા કાર્યક્રમો, ભવિષ્યલક્ષી સેવા ડિઝાઇન, હિતધારકો સાથેનો સહયોગ, કર્મચારી અનુભવ પહેલો અને ડિજિટલ નવીનતાઓ દ્વારા પોતાના ગ્રાહક અનુભવ માળખાને વધુ મજબૂત બનાવ્યું છે. આ પ્રયત્નોએ મુસાફરોના અનુભવને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવાની સાથે સતત સુધારા અને સેવા શ્રેષ્ઠતાની સંસ્કૃતિને પણ વધુ મજબૂત બનાવી છે.
એસવીપીઆઈ એરપોર્ટને લેવલ-5 એક્રેડિટેશન અપાવવામાં યોગદાન આપનાર મુખ્ય પહેલો:
ગ્રાહકકેન્દ્રિત સેવા નવીનતા
ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન
મુસાફર અનુભવ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધારણા
ગ્રાહક જોડાણ અને સ્થળની વિશિષ્ટ ઓળખ
કર્મચારીઓ અને એરપોર્ટ સમુદાયનું જોડાણ
રિટેલ, ડાઇનિંગ અને લાઇફસ્ટાઇલ ઓફરિંગ્સ
આ લેવલ-5 એક્રેડિટેશન એસવીપીઆઈ એરપોર્ટની એ પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે કે જેમાં દરેક નિર્ણયના કેન્દ્રમાં મુસાફરોને રાખવામાં આવે છે અને સેવા પ્રદાનમાં સતત શ્રેષ્ઠતા હાંસલ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. ભારતીય ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં એસવીપીઆઈ એરપોર્ટ સતત નવીનતા અને ગુણવત્તાયુક્ત સેવાઓ દ્વારા વિશ્વસ્તરીય મુસાફરી અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે એક માપદંડરૂપ બની રહ્યું છે.