T20 World Cup Final : અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં સુરક્ષાનો લોખંડી બંદોબસ્ત, 1 લાખ પ્રેક્ષકો માટે પોલીસનું સુરક્ષા કવચ તૈયાર
India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ મેચ રમાશે, ત્યારે આ મેચ માટે અમદાવાદ પોલીસ સજ્જ થઈ ગઈ છે. પોલીસ બંદોબસ્ત વિશે માહિતી આપતા અમદાવાદ ઝોન-2ના ડીસીપી ભરત રાઠોડે મહત્વની માહિતી આપી
- T20 વર્લ્ડકપની હાઈવોલ્ટેજ મેચને લઈને અમદાવાદ પોલીસ એક્શન મોડમાં છે
- નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 1 લાખથી વધુ પ્રેક્ષકો ઉમટવાના છે
- આતંકી ગતિવિધિ અને ભીડમાં ભાગદોડ ન સર્જાય તે માટે પોલીસે અભેદ કિલ્લો તૈયાર કર્યો
T20 World Cup ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદના આંગણે ફરી એકવાર ક્રિકેટનો મહાકુંભ રમવા જઈ રહ્યો છે. T20 વર્લ્ડકપની હાઈવોલ્ટેજ મેચને લઈને અમદાવાદ પોલીસ એક્શન મોડમાં છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 1 લાખથી વધુ પ્રેક્ષકો ઉમટવાના છે, ત્યારે આતંકી ગતિવિધિ અને ભીડમાં ભાગદોડ ન સર્જાય તે માટે પોલીસે અભેદ કિલ્લો તૈયાર કર્યો છે. સ્ટેડિયમની અંદર અને બહાર હજારો પોલીસ કર્મીઓ તૈનાત રહેશે. શું છે પોલીસનો માસ્ટર પ્લાન? જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ.
3 લેયરમાં ચેકિંગ કરવામાં આવશે
વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં જ્યારે રનનો વરસાદ થશે, ત્યારે સુરક્ષાની જવાબદારી અમદાવાદ પોલીસના ખભે છે. મેચ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે 3 લેયરમાં ચેકિંગ કરવામાં આવશે. સ્ટેડિયમ અને આસપાસના વિસ્તારમાં 200 જેટલા સીસીટીવી કેમેરા અને ડ્રોન સર્વેલન્સ દ્વારા બાજ નજર રાખવામાં આવશે. પોલીસની પ્રાથમિકતા દેશ વિરુધ્ધિ પ્રવૃત્તિને રોકવાની સાથે સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ષકો વચ્ચે ભાગદોડ ન સર્જાય તેની તકેદારી રાખવાની છે.
સુરક્ષાના આ મહાબંદોબસ્તના આંકડા પર જનાર કરી એ તો આ સમગ્ર પોલીસ વ્યવસ્થામાં
- 1 JCP અને 7 DCP મોનિટરિંગ કરશે.
- 14 ACP, 30 PI અને 91 PSI મેદાનમાં રહેશે.
- 2000 થી વધુ પોલીસ જવાનો સ્ટેડિયમના ખૂણેખૂણે તૈનાત રહેશે.
પોલીસ દ્વારા પ્રેક્ષકોને વિનંતી
બંદોબસ્ત વિશે માહિતી આપતા અમદાવાદ ઝોન-2ના ડીસીપી ભરત રાઠોડે કહ્યું કે, ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે સ્ટેડિયમની બહાર દર 00-100 મીટર પર બેરિકેટિંગકરવામાં આવ્યું છે. તેમજ મેચ જોવા આવતા રમતપ્રેમીઓ માટે 20 હજાર વાહનો પાર્ક કરી શકાય તેવી વિશાળ પાર્કિંગ વ્યવસ્થા પણ ઉભી કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા પ્રેક્ષકોને વિનંતી કરીએ છીએ કે પોલીસને સહકાર આપે અને પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ સાથે ન લાવે.
કેવી રીતે પ્રેક્ષકોને એન્ટ્રી મળશે?
પોલીસે પ્રેક્ષકો માટે કડક ગાઈડલાઈન પણ જાહેર કરી છે. સ્ટેડિયમમાં બેનર્સ, પાણીની બોટલ કે ફેંકી શકાય તેવી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ જવા પર સખત મનાઈ છે. ચાહકો માત્ર કાપડનો બનેલો ભારતનો ઝંડો પોતાની સાથે લઈ જઈ શકશે. ચેકિંગ પોઈન્ટ પર કડક તપાસ બાદ જ એન્ટ્રી આપવામાં આવશે. ક્રિકેટના આ રોમાંચ વચ્ચે સુરક્ષામાં કોઈ કચાસ ન રહે તે માટે અમદાવાદ પોલીસે કમર કસી છે અને આખું સુરક્ષા કવચ ઉભુ કર્યું છે.
રવિવારે રમાનારી ફાઇનલ માટે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમ સજ્જ
સ્ટેડિયમમાં ઠેર ઠેર ડીજીટલ સ્ક્રીન લગાવાયા છે. મુખ્ય દરવાજાથી પ્રવેશથી લઇ સ્ટેડીયમ એન્ટ્રી સુધી ડીજીટલ સ્ક્રીન થશે. ડિજીટલ સ્ક્રીન વડે પ્રક્ષકોને મેચની માહિતી મળશે. રેમ્પ પર રહેલા દર્શકો સ્ટેડિયમમાં પહોંચતા પહેલાં સ્ક્રીન પર મેચ નિહાળી શકશે. ફાઇનલ માટે આઈસીસી દ્વારા ગ્રાન્ડ ઓપનીંગ સેરેમની અને ક્લોઝિંગ સેરેમનીનું પણ આયોજન કરાયું છે. બોલિવુડના ટોચના સીંગર અને કલાકાર પરફોર્મ કરી શકે છે. બપોરે ત્રણ કલાકથી ઓડિયન્સને સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ મળશે. તો સાંજે પાંણા છ વાગે ઓપનીંગ સેરેમનીનો પ્રારંભ થશે. દર્શકો માટે પાણી, ઓઆરએસ અને મેડિકલ ટીમની પણ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. દેશની જાણીતી હસ્તીઓ મેચ દરમિયાન ઉપસ્થિત રહી શકે છે.
મેચને પગલે હોટલના ભાડા વધી ગયા
હોટેલના ભાવ વધારા અંગે અમદાવાદ હોટેલ એસોના પ્રમુખ સોમાણીએ જણાવ્યું કે, માર્ચ મહિનામાં અમદાવાદની હોટેલોમાં મંદીનો માહોલ હોય છે. માત્ર 30 થી 40 ટકા રૂમો જ ભરાયેલા હોય છે. પરંતું ફાઈનલ મેચના કારણે હોટેલના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે. 5 થી 15 હજારમાં મળતા રૂમના ભાવ 80 હજાર સુધી પહોંચ્યા છે. જેમ જેમ ટિકિટની વ્યવસ્થા થશે એમ હોટેલ રૂમના ભાવમાં વધારો થશે. અમદાવાદમાં સારી હોટેલના 10 હજાર રૂમો જ ઉપલબ્ધ છે. ડિમાન્ડ અને સપ્લાય મુજબ રૂમના ભાવમાં વધારો-ઘટાડો થતો હોય છે.
કેટલું થયું એરફેર
- રવિવારનું મુંબઇ અમદાવાદ વન વે ફેર ૧૭૦૦૦ અને રીટર્ન ૧૨૦૦૦ થયું
- દિલ્હી અમદાવાદ વન વે ફેર ૧૩૦૦૦ અને રીટર્ન ૧૪૫૦૦
- ચેન્નાઇ અમદાવાદ રવિવારનું વન વે એર ફેર ૬૦૦૦ થી વધી ૧૭૦૦૦ થયું
- કોલકત્તા અમદાવાદ રવિવારનું એર ફેર ૫૦૦૦ થી વધીને ૧૫૦૦૦ સુધી પહોંચ્યું
- બીઝનેસ ક્લાસની ટીકીટ ૩૫ થી ૪૦ હજાર સુધી જઇ શકે
એરફેર પણ વધી ગયું
ટી ૨૦ વર્લ્ડ ફાઇનલ પુર્વ અમદાવાદ એર ફેરમાં પણ તોતિંગ વધારો જોવા મળ્યો છે. ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનારી ફાઈનલની અસર છે. આ વિશે આર.કે. વાજર્સના ડિરેક્ટર પ્રણવ પટેલે જણાવ્યું કે, સામાન્ય રીતે માર્ચ મહિનામાં પરીક્ષાઓ હોવાથી એર ફેર નીચા હોય છે. પરંતું મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે માર્ચ મહિનામાં સામાન્ય દર ૨૫૦૦ થી ૩૦૦૦ રૂપિયા હોય છે. તો દિલ્હી અમદાવાદ માર્ચ મહિનામાં સામાન્ય ૩૦૦૦ થી ૩૨૦૦ રૂપિયા હોય છે. પરંતુ ફાઇનલ મેચના પગલે એક્સ્ટ્રા ફ્લાઇટ અને એર ફેર વધી શકે છે.
