દયાભાભી અને સુંદરમામાના પિતાનું નિધન : ગુજરાતી રંગભૂમિના જાણીતા કલાકાર ભીમ વાકાણીએ લીધા અંતિમ શ્વાસ
Disha Vakani Father Bhim Vakani Passes Away: ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ ફેમ દિશા વાકાણી અને મયુર વાકાણીના પિતા અને ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર ભીમ વાકાણીનું 84 વર્ષની વયે નિધન. ભીમ વાકાણીએ ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ સીરિયલમાં પણ અભિનય કર્યો હતો. આ ઉપરાંત તેમણે બોલિવુડની અનેક યાદગાર ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે
Trending Photos
Ahmedabad News : ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર અને ગુજરાતી રંગભૂમિના કલાકાર અભિનેતા ભીમ વાકાણીનું 84 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. લોકપ્રિય અભિનેત્રી દિશા વાકાણી અને મયુર વાકાણીના પિતાએ અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. ભીમ વાકાણીએ બોલીવૂડની જાણીતી ફિલ્મોમાં અભિયન કર્યો હતો. ત્યારે ગુજરાતી નાટ્યજગતના દિગ્ગજ કલાકારનું નિધન થતાં શોકની લાગણી પ્રસરી છે.
જાણીતા અભિનેતા અને ગુજરાતી રંગભૂમિના કલાકાર ભીમ વાકાણીનું નિધન થયું છે. ભીમ વાકાણીએ અનેક યાદગાર હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ કર્યુ હતું. તેમજ ગુજરાતી રંગમંચ પર અભિનેતા તરીકે મોટું યોગદાન આપ્યું છે. 84 વર્ષની ઉંમરે ભીમ વાકાણીએ અમદાવાદમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા છે.
દિશા વાકાણીના પિતાનું 84ની વયે નિધન!
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) April 7, 2026
ભીમ વાકાણીએ ગુજરાતી રંગભૂમિમાં પણ કલાનો ઓજસ પાથર્યો હતો. તેઓ લોકપ્રિય અભિનેત્રી દિશા વકાણી (તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માની 'દયાબેન') અને અભિનેતા મયૂર વાકાણી (સુંદરલાલ) ના પિતા છે. તેઓ ગુજરાતી નાટ્યજગતના દિગ્ગજ કલાકાર છે. તેમણે પોતાની દીકરી દિશાને નાનપણથી જ નાટકો દ્વારા અભિનયની તાલીમ આપી હતી.
ભીમ વાકાણીની ફિલ્મી સફર આવી હતી
તેમણે બોલીવુડની જાણીતી ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે, જેમ કે:
- લગાન (2001): જેમાં તેમણે 'કાઝી'નું પાત્ર ભજવ્યું હતું.
- સ્વદેશ (2004): જેમાં તેઓ 'પંચ નારાયણ' તરીકે જોવા મળ્યા હતા.
- તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા: આ સિરિયલમાં તેમણે જેઠાલાલના પિતા ચંપકચાચાના મિત્ર માવજી છેડા તરીકે નાનકડી પણ યાદગાર ભૂમિકા ભજવી હતી.
કલા ક્ષેત્રે તેમના અમૂલ્ય યોગદાન બદલ તેમને ગુજરાત સરકાર તરફથી પ્રતિષ્ઠિત 'ગુજરાત ગૌરવ પુરસ્કાર' એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
પિતાના નિધન વિશે મયુર વાકાણીએ માહિતી આપતી પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી ભીમભાઇ વાકાણી, પ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર અને અભિનેતા આજ રોજ તારીખ 7 એપ્રિલ 2026 ના સવારે અરિહંત શરણ પામેલ છે. તેમની અંતિમયાત્રા થલતેજ સ્મશાન ગૃહ ખાતે જવા માટે બપોરે ૨.૩૦ વાગે નિવાસ્થાનેર્થ નીકળશે ...... જય જિનેન્દ્ર . મયુર વાકાણી 10 સૌરાષ્ટ્ર સોસાયટી વિભાગ ૨, બ્લુ બેલ સ્કૂલની સામે શ્યામલ ચાર રસ્તા અમદાવાદ
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે