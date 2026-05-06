તાલાલાની કેસર હવે બની 'ગોલ્ડન કેરી', નવી ટેક્નિક બદલ્યું ખેડૂતોનું નસીબ; જાણો શું છે બેગિંગ પદ્ધતિ?

Talala Kesar Keri: તાલાલા જ્યાં કેસર કેરી માત્ર ફળ નથી, પણ ઓળખ છે. હવે અહીંના ખેડૂતો નવી ટેક્નિક અપનાવી રહ્યા છે. બેગિંગ પદ્ધતિ, જે કેરીની ગુણવત્તા અને ખેડૂતોની આવકનો ચહેરો બદલી રહી છે. શું છે આ નવી પદ્ધતિ અને કેવી રીતે ખેડૂતો માટે ઉપયોગી થઈ રહી છે? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
Talala Kesar Keri: તાલાલામાં કેસર કેરીની ખેતીમાં નવી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે. કેસર કેરી પર હવે બેગ ચડાવવામાં આવી રહી છે. જેને મેંગો પ્રોટેક્શન બેગ કહેવામાં આવે છે. જેના કારણે જીવાત તાપ અને ધૂળથી સુરક્ષા મળે છે અને ફળ પર દાગ પડતા નથી. આથી કેરી વધુ ચમકદાર અને આકર્ષક બનતી હોવાને કારણે બજારમાં સારો ભાવ મળી રહ્યો છે અને માંગમાં પણ વધારો નોંધાયો છે.
હવે ગોલ્ડન કેરી
ખાસ કરીને નિકાસ માટે પ્રીમિયમ ક્વોલિટી મેળવવામાં આ પદ્ધતિ મદદરૂપ બની રહી છે.બેગિંગ ટેક્નિક અપનાવવાથી રસાયણોના ઉપયોગમાં ઘટાડો થાય છે અને ઓછા ખર્ચે વધુ ગુણવત્તાવાળી કેરીનું ઉત્પાદન શક્ય બને છે.
કેસર કેરીમાં બેગિંગ ટ્રેન્ડ
કેસર કેરી પર ખાસ પ્રકારની બેગ ચડાવીને ખેડૂતો હવે જીવાત, તાપ અને ધૂળથી ફળને સુરક્ષિત રાખી રહ્યા છે. પરિણામે દાગ વગરની, ચમકદાર અને પ્રીમિયમ ક્વોલિટી કેરી મળે છે. આ ટેક્નિકથી રસાયણોનો ઉપયોગ ઘટે છે અને ઓછી કિંમતમાં વધુ ગુણવત્તાવાળી ઉપજ મળે છે. જેના કારણે બજારમાં માંગ વધી રહી છે, ખાસ કરીને નિકાસ માટે તાલાલા તાલુકાના સુરવા ગામના ખેડૂત હિતેશભાઈ મારકણા છેલ્લા ચાર વર્ષથી આ પદ્ધતિ અપનાવી રહ્યા છે. તેઓ નાસિકમાંથી ખાસ બેગ મંગાવી કેરી પર ચડાવે છે.
આ કેરીના ભાવ મળી રહ્યા છે વધુ
સામાન્ય કેરી જ્યાં એક સરેરાશ ભાવમાં વેચાય છે. ત્યાં બેગિંગ પદ્ધતિથી તૈયાર થયેલી કેરીના રૂપિયા 1500 સુધીના ભાવ મળી રહ્યા છે. આવી નિર્દોષ અને આકર્ષક કેરીને ગોલ્ડન કેરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને બજારમાં તેની ભારે માંગ જોવા મળી રહી છે. તાલાલામાં કેસર કેરીની ખેતી હવે પરંપરાગત પદ્ધતિથી આગળ વધી આધુનિક ટેક્નોલોજી તરફ વળી રહી છે. બેગિંગ ટેક્નિક ખેડૂતો માટે કમાણીનો નવો રસ્તો બની રહી છે.