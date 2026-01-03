બદલો લેવા બે વર્ષના માસુમ બાળકને બનાવાયું હવસનો શિકાર! નરાધમે આચર્યું સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય
Morbi News: મોરબી જિલ્લાના ટંકારા તાલુકાના નેકનામ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મજૂરી કામ કરતા પરિવારના બે વર્ષના બાળકને તે જ કારખાનાની અંદર કામ કરતા રામવિકાસ ગેના શાહ નામના શખ્સે હવસનો શિકાર બનાવ્યો હતો
હિમાંશું ભટ્ટ/મોરબી: વર્તમાન સમયમાં ઘણી વખત સમાજ માટે લાલબત્તી સમાન કહી શકાય તેવી ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે તેવી જ રીતે મોરબી જિલ્લાના ટંકારા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલ કારખાનામાં બનેલ છે જેમાં ત્યાં રહેતા યુવાન સાથે બદલો લેવા માટે બે વર્ષના બાળકને હવસનો શિકાર બનાવવામાં આવ્યો છે અને તેની સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું હતું જેથી ગંભીર રીતે ઇજા પામેલ બાળક હાલ સારવારમાં છે અને પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ટંકારા તાલુકાના નેકનામ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલ ઔદ્યોગિક એકમમાં રહેતા અને મજૂરી કામ કરતા પરિવારના બે વર્ષના બાળકને તે જ કારખાનાની અંદર કામ કરતા રામવિકાસ ગેના શાહ નામના શખ્સે હવસનો શિકાર બનાવ્યો હતો અને તે બે વર્ષના માસુમ બાળકને રામવિકાસ પોતાના રૂમમાં લઈ ગયો હતો અને ત્યારબાદ તે બાળકની સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કર્યું હતું જેથી કરીને બાળકને ગંભીર ઇજા થઈ હોવાના કારણે તેને પ્રથમ સારવાર માટે ટંકારા અને ત્યાંથી વધુ સારવાર માટે મોરબી ખાતે લઈને આવ્યા હતા અને આ બનાવ સંદર્ભે બાળકના પરિવરજન દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલ ફરિયાદ આધારે પોલીસે આરોપીની ગણતરીની કલાકોમાં ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
વધુમાં પોલીસ પાસેથી મળેલી વિગત પ્રમાણે જે બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે તેના પિતા તથા આરોપી બંને એક જ કારખાનામાં કામ કરતા હતા અને બાળકના પિતા સાથે અગાઉ આરોપીને બોલાચાલી અને ઝઘડો થયો હતો જે બાબતનો ખાર રાખીને આરોપીએ આ બે વર્ષના બાળકને બદલો લેવા માટે થઈને હવસનો શિકાર બનાવ્યો હતો અને તેની સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું હતું. હાલમાં પોલીસે આરોપી રામવિકાસ શાહની ધરપકડ કરી છે અને ડોક્ટરની હાજરીમાં પોલીસે મામલતદાર સમક્ષ આરોપીની ઓળખ પરેડ કરાવી હતી અને હાલમાં આરોપી પોલીસ રિમાન્ડ ઉપર છે.
બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધના કૃત્યમાં પકડાયેલ આરોપી પરણીત છે અને તેના બાળકો અને પત્ની હાલમાં તેના વતનમાં રહે છે અહીંયા આ શખ્સ એકલો રહેતો હતો અને તેણે બાળકના પિતા સાથે બદલો લેવા માટે થઈને આ માસુમ બાળકને હવસનો શિકાર બનાવીને તેની સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું છે, જે ખરેખર નીંદનીય છે અને ચોમેરથી લોકો આરોપી ઉપર ફીટકારની લાગણી વરસાવી રહ્યા છે.
